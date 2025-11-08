अग्रलेख : टक्केवारीचे टक्के-टोणपे!

अग्रलेख बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत मतदारांचा मिळालेला भरघोस आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंद घ्यावी असा आहे. त्याचा लाभ कुठल्या आघाडीला याची गणिते मांडणे लगेचच सुरू झाले असले तरी या सहभागाचा आणखी एक अर्थ लोकांच्या वाढलेल्या विकासविषयक आकांक्षांशी निगडित आहे. राजकीयदृष्ट्या हे राज्य नेहेमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. सत्तरच्या दशकात देशात ज्या राजकीय उलथापालथी झाल्या, त्याचा प्रारंभ याच राज्यातून झाला होता. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील चळवळीची सुरवातही बिहारमधून झाली होती. त्यामुळे या निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले असल्यास नवल नाही. पहिल्या टप्प्यात १८ जिल्ह्यांतील विधानसभेच्या १२१ जागांसाठी ६५ टक्के मतदान झाले. हे प्रमाण उच्चांकी आहे. हिवाळ्याच्या आगमनामुळे झालेले आल्हाददायक वातावरण, राज्यातील एक कोटी ४० लाख महिला मतदारांना नितीशकुमार सरकारने केलेली दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, बेरोजगार तरुणांची वाढलेली मतदानातील सक्रियता अशा विविध कारणे त्यामागे आहेत. .निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांच्या केलेल्या ‘विशेष गहन पुनरावलोकना’मुळे गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदारांची संख्या ६५ लाखांनी घटली आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी १२२ जागांसाठी होणाऱ्या मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही मतदारांमध्ये हाच उत्साह कायम राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी एवढा उत्साह २०००मध्ये झालेल्या ६२.५७ टक्के मतदानातून दिसून आला होता. पाच वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबर २०२० मध्ये याच १२१ मतदारसंघांमध्ये ४६.७ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी मतदारांच्या उत्साहात तब्बल १७.९६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..पण २०२०मध्ये बिहार विधानसभेची निवडणूक कोरोना महासाथीच्या दाट सावटाखाली झाली होती. यापूर्वी, बिहारमध्ये १९९०, १९९५ आणि २०००मध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदानाची नोंद झाली, तेव्हा लालूप्रसाद यादव यांची सत्ता आली. मतदानाची टक्केवारी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तेव्हाच नितीशकुमार यांची सत्ता आली आहे. त्यामुळेच वाढत्या मतदानाचा टक्का नेमका कुणाच्या पारड्यात पडला असेल, याची उत्सुकता ताणली गेली आहे. मतदान वाढते तेव्हा प्रस्थापितविरोधी जनभावना व्यक्त होते, असा एक ठोकताळा राजकीय निरीक्षक मांडतात. तसे येथेही घडले असेल तर ‘महागठबंधन’चे नेते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्रिपद पटकावतील; परंतु हे मतदान नितीशकुमार यांच्या कारभाराला मिळालेला कौल असू शकतो, अशीही चर्चा आहे..Crime: धक्कादायक! बिहारमध्ये २००५पासून जितनराम मांझीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ सोडला, तर राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा नितीशकुमार यांनी अखंडपणे सांभाळली आहे. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे संख्याबळ घटविण्यासाठी चिराग पासवान यांच्या 'लोकजनशक्ती पार्टी'ने भाजपच्या छुप्या पाठिंब्याने बंडखोरी करीत पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केले. त्यामुळे संयुक्त जनता दलाचे केवळ ४३ आमदार निवडून आले होते. पण नितीशकुमार यांना अखंड पाच वर्षे मुख्यमंत्री ठेवण्यास तेवढेही संख्याबळ पुरेसे ठरले. यंदाच्या निवडणुकीतही बिहारमध्ये भाजप-जदयु रालोआ आघाडीचा चेहरा नितीशकुमारच आहेत. लालूप्रसाद यादव आणि राबडीदेवी यांच्या 'जंगलराज'च्या काळातून बाहेर काढत बिहारला सुशासनाच्या मार्गावर नेण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी महिलावर्गाचा विश्वास संपादन केला आहे. या दोन दशकांच्या कालखंडात त्यांनी शाळकरी विद्यार्थिनींना सायकल वाटण्यापासून ते मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेच्या नावाखाली राज्यातील एक कोटी ४० लाख महिलांना भारतातील निवडणुकांच्या इतिहासात अभूतपूर्व ठरलेली प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत करीत महिला मतदारांमध्ये आपली प्रतिमा आणखी बळकट केली आहे..बिहारमध्ये या दसहजारी योजनेच्या लाभार्थी ठरलेल्या २२ टक्के महिला मतदार आहेत. बिहारच्या निवडणुकांमध्ये महिलांचे मतदानाचे प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा पाच ते सहा टक्क्यांनी जास्तच आहे. बहुतांश महिला मतदारांचा नितीशकुमार यांच्यावरील गाढा विश्वास लक्षात घेता मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत संयुक्त जनता दलाच्या संख्याबळात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यावेळी चिराग पासवानही बंडखोरी म्यान करुन भाजप-संयुक्त जनता दलासोबत निवडणूक लढवित आहेत. तसे झाल्यास बिहारला भाजपचा मुख्यमंत्री देण्याच्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या प्रयत्नांना धक्का बसेल. पण केंद्रातील मोदींचे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी नितीशकुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावाचून भाजपला पर्याय नाही..नितीशकुमार यांना नामधारी मुख्यमंत्री करुन बिहारचे सरकार चालविण्यात दिल्लीतील भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आणि राज्यातील नोकरशाहीलाच महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल.गेली बारा वर्षे भाजपपासून काँग्रेसपर्यंत अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी निवडणूक रणनीतीकाराची भूमिका बजावणारे प्रशांत किशोर 'जनसुराज पार्टी'च्या माध्यमातून यंदा बिहारच्या निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. त्यांनी बेरोजगारी, त्यामुळे करावे लागणारे स्थलांतर यांसारखे जनहिताचे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 'जनसुराज पार्टी'चा प्रभाव तरुण बेरोजगारांवर असल्यामुळे तेजस्वी यादव यांच्या मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत, याची चुणूक बिहारच्या निकालांतून दिसण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा टक्का म्हणूनच लक्षवेधक ठरला आहे. निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला तरी त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार, यात शंका नाही. 