अग्रलेख : बिहारी सत्तायात्रा

अग्रलेख भारतीय राजकारणाच्या सारीपाटावर आतापर्यंत यात्रा हा प्रकार अनेकदा ‘गेमचेंजर’ ठरला आहे. राजकारण उत्तरेकडचे असो वा नाहीतर दक्षिणेकडचे, थेट लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी नेतेमंडळींकडून यात्रा आयोजिण्यात येतात. विधानसभा रणसंग्रामाला सामोरे जाणाऱ्या मगध भूमीचे राजकारण महाआघाडीच्या ( राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या) ‘मतदार अधिकार यात्रे’मुळे ढवळून निघाले. त्याला कारणही तसेच होते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरपडताळणीची हाती घेतलेली मोहीम. या मोहिमेच्या माध्यमातून मतचोरी होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. .खरे तर मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीच्या आयोगाकडून हाती घेण्यात आलेल्या या मोहिमेत नवे काही नव्हते. यात आयोगाचे चुकले असेल काय, तर ते म्हणजे टायमिंग आणि ओळख पटविण्यासाठीच्या दस्तावेजांवरून घालण्यात आलेला गोंधळ. पण त्यातून व्यवस्थात्मक सुधारणा म्हणून ठोस काही आपल्या हाती लागले, असेही म्हणता येणार नाही. अखेरीस याच यात्रेत शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधानांना देण्यात आलेले शिव्याशाप प्रचाराची पातळी आणखी खाली आणणारे ठरले. गर्दी खेचण्यात मात्र राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव ही जोडी यशस्वी ठरली. आता या गर्दीचे मतांमध्ये रुपांतर होते का, याचे उत्तर निवडणुकीचे निकाल देतील..बिहारच्या सासाराम जिल्ह्यातून १७ ऑगस्ट रोजी निघालेल्या या यात्रेने १४ दिवसांचा प्रवास करत २४ जिल्ह्यांतील ५० मतदारसंघ पिंजून काढले. तब्बल तेराशे किलोमीटरचा पल्ला गाठणाऱ्या या यात्रेचा आज (ता.१) पाटण्यात मोठ्या सभेने समारोप होईल. दरम्यान तेजस्वी यादव यांनी याच टप्प्यावर ‘इंडिया आघाडी’चे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःचे नाव जाहीर केले आहे. त्यांनी नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री तसेच बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केले आहे. पाच वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या झंझावाती प्रचारासमोर पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार ही देशाच्या राजकारणातील सर्वांत अनुभवी जोडी निष्प्रभ झाल्यासारखी दिसत होती. पण तेजस्वी यादव यांनी काँग्रेससोबत केलेली जागावाटपातील चूक त्यांना भोवली. विधानसभेच्या २४३ पैकी राष्ट्रीय जनता दलाने १४४ जागा लढविल्या. .पण ताकद नसलेल्या काँग्रेससाठी ७० जागा सोडणे त्यांना महागात पडले होते. केवळ १९ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसने तेजस्वी यादव यांना अपेक्षित असलेली साथ दिली नाही. त्यांचा पक्ष ७९ जागांसह विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पण राजद-काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या ‘महाआघाडी’ला बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी १२ जागा कमी पडल्या. ते आता जागावाटपात अशी चूक पुन्हा करणार नाहीत. यावेळी राहुल गांधी यांच्या ‘मतदार अधिकारयात्रे’मुळे बिहारमध्ये काँग्रेसची कामगिरी सुधारू शकते. पण तेजस्वी यादव यांच्यापुढे केवळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच आव्हान नाही, तर त्यांचे सख्खे भाऊ तेजप्रताप यादव आणि जनसुराज्य पक्षाचे प्रशांत किशोर यांच्याकडून होणाऱ्या संभाव्य मतविभाजनाचेही आव्हान असेल. .याआधी राजद म्हटले की केवळ मुस्लिम (एम) आणि यादव (वाय) हे समीकरण डोळ्यासमोर यायचे; पण राहुल आणि तेजस्वी यांच्या जोडगोळीने त्याला अधिक व्यापक रूप देण्याचा प्रयत्न करत ते पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक या पातळीवर आणून ठेवले. राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या आरोपांनी तर थेट महाराष्ट्राचे राजकारणही ढवळून निघाले. या प्रचारयात्रेचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) महत्त्वाच्या नेत्यांनी तिला लावलेली हजेरी. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन असो की समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोन्ही नेते राहुल अन् तेजस्वी यांच्याबरोबरीने प्रचाराच्या मैदानात उतरले होते..बिहारमधील कथित मतचोरीचा मुद्दा आता देशव्यापी करण्याचा निर्धार राहुल गांधी यांनी बोलून दाखविला आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सरसंघचालकांनी आरक्षणाबाबत केलेले विधान गाजले होते. त्यावेळी लालूप्रसाद-नितीश कुमार यांच्याजोडीने भाजपला धोबीपछाड दिला होता. आरक्षणाच्या मुद्यावरून लालूप्रसादांनी संघावर टोकाचे वार केले होते. आता विरोधकांनी कथित मतचोरीचे भांडवल केल्याचे दिसते. याशिवाय कायदा-सुव्यवस्था आणि बेरोजगारी हे मुद्दे प्रकर्षाने मांडले जातील. तेजस्वी यादव यांना मिळणाऱ्या तरुणांच्या प्रतिसादामागे रोजगाराचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र असो वा बिहार, विविध राज्यांत रोजगारसंधींच्या अभावाने असंतोष साचत आहे. त्याचा उद्रेक विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून होताना दिसतो. मतचोरीसारखे विषय राजकीय पक्षांना उपयोगाचे वाटत असले तरी लोकांसाठी महत्त्वाचे आहेत तो रोजी-रोटी आणि सुरक्षेचे प्रश्न. याचे भान ठेवले नाही, तर बिहारमधील निवडणुकीत अशांना फटका बसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.