अग्रलेख : परीक्षा महिला शक्तीची

एक कोटी चाळीस लाख महिला मतदारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देऊन नितीशकुमार यांनी २२ टक्के महिला मतदार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर गारुड केले आहे. घोषणेआधीच असंख्य वाद जन्माला घालणाऱ्या बिहारच्या विधानसभेच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुकीचे अखेर बिगूल वाजले आहे. सर्वसामान्यांच्या राजकीय जाणीवा ठसठशीत असूनही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जेमतेम दरडोई उत्पन्न आणि उपजीविकेसाठीच्या संधीच कमी त्यामुळे सदैव गांजलेल्या बिहारची ही निवडणूक त्या राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे..तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजप्रताप यादव यांच्यासारख्या तरुण नेत्यांचे आगमन होऊनही बिहारचे राजकारण नितीशकुमार यांच्याच अवतीभवती आजही फिरत आहे. यंदाची निवडणूकही त्याला अपवाद नसेल. नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा पक्ष ज्या आघाडीसोबत हातमिळवणी करेल तीच आघाडी राज्यात सत्तेवर येईल हे समीकरण यंदाही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत..सध्या नितीशकुमार भाजपसोबत आहेत. पण काही वेगळे निकाल लागले तर ते या पक्षाबरोबर राहतील काय याबद्दल आज भाकीत करणे अवघड आहे. प्रत्येक निवडणुकीत ‘जेडीयू’सोबत जागावाटपात गुरफटलेल्या भाजपला बिहारमध्ये आजतागायत ‘शतप्रतिशत’चे लक्ष्य साध्य करता आलेले नाही.निवडणूक नितीशकुमार यांच्या चेहऱ्यावर लढायची आणि निकालानंतर नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करायची अशी भाजपची रणनीती आहे. नितीशकुमार यांना प्रकृतीच्या कारणांमुळे माघार घ्यावी लागून मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे येईल, अशी व्यूहरचना केली जात आहे. पण प्रत्यक्षात तसे घडेल याची शाश्वती नाही..गेल्या वेळी भाजपच्या ७४ आणि ‘जेडीयू’च्या ४३ जागा जिंकूनही भाजपला नितीशकुमार यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. यावेळी नितीशकुमार यांचा प्रभाव संपल्यासारखा वाटत असला तरी सत्तेत येण्यासाठी भाजपला ‘जेडीयू’वरच अवलंबून राहावेच लागणार आहे.गेल्या दोन दशकांपासून विविध योजनांच्या माध्यमातून नितीशकुमार यांनी महिला मतदारांवरील पकड कायम ठेवली आहे. गेल्या निवडणुकीत महिलांची मते पाच टक्क्यांनी वाढली. यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील एक कोटी ४० लाख महिला मतदारांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची अभूतपूर्व अशी स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठ्या रोख रकमेचे अर्थसाह्य देऊन नितीशकुमार यांनी २२ टक्के महिला मतदार आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आपले गारुड कायम ठेवले आहे..त्यामुळे यंदा महिला मतदारांची टक्केवारी आणखी वाढणार हे उघड आहे. पण मित्रपक्ष भाजपला त्याचा कितपत लाभ होतो, हा औत्सुक्याचा विषय ठरेल. थोडक्यात आपल्याशिवाय बिहारच्या राजकारणात पान हलणार नाही, याची तजवीज नितीशकुमार यांनी करून ठेवली आहे. या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण केले.त्यावरुन बिहार आणि राष्ट्रीय राजकारणात वादाचा धुरळा उडाला. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीची घोषणा होत असताना हा मुद्दा आता फारसा प्रभावी राहिलेला नाही. यंदा बिहारची विधानसभा निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नितीशकुमार विरुद्ध विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरुद्ध जनसुराज्य पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर या सत्ताधारी आणि विरोधी आघाड्यांच्या सहा नेत्यांमध्ये रंगणार आहे..बिहारचे केजरीवाल बनू पाहणारे प्रशांत किशोर गेल्या तीन वर्षांपासून या परीक्षेची तयारी करीत आहेत. त्यांच्या पक्षाकडे उच्चवर्णीय, सुशिक्षित बेरोजगार तसेच हताश आणि निराश तरुण वळल्यास त्याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशांत किशोर कोणाचे गणित बिघडवून कोणाशी हातमिळवणी करणार याचीही चर्चा जोरात आहे.अर्थात, पंतप्रधान मोदी-मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे नेतृत्व लाभलेल्या भाजप-‘जेडीयू’ आणि तेजस्वी यादव-राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस-राजदप्रणीत महागठबंधन यांच्यातच खरी लढत रंगणार आहे. निवडणुकीची घोषणा होऊनही दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करता आलेला नाही आणि जागावाटपाचा गुंताही सोडविता आलेला नाही..महागठबंधनचे नेते नितीशकुमार यांना लक्ष्य करीत नाहीत, तर प्रशांत किशोर शक्यतोवर महागठबंधनवर टीका करण्याचे टाळत आहेत. नितीशकुमार यांच्यावर रोष व्यक्त करू नये म्हणून भाजप चिराग पासवान यांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे.भाजप आपला मुख्यमंत्री देऊ शकेल काय, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होऊ शकतील काय, त्रिशंकू विधानसभेची स्थिती उद्भवल्यास त्याचा फायदा उठविण्यासाठी लागणारे संख्याबळ प्रशांत किशोर यांच्यापाशी असेल काय? नितीशकुमार यांना नामोहरम करण्याचे भाजपचे प्रयत्न यंदा तरी यशस्वी होतील काय? या प्रश्नांमुळे बिहारच्या निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.