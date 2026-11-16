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Amaravati Capital: राजधानी अमरावती : नायडू यांची नावीन्यपूर्ण संकल्पना

Naidu Unveils an Innovative Concept for Capital Amravati: देशातील आधुनिक राजधानी घडवण्याचा नायडू यांचा प्रयत्न; अमरावतीसाठी नवी संकल्पना
Amravati Capital City Naidu Innovative Vision and Development Concept Bring New Focus to Andhra Pradesh Urban Planning

Amravati Capital City Naidu Innovative Vision and Development Concept Bring New Focus to Andhra Pradesh Urban Planning

sakal

शेखर गुप्ता,ज्येष्ठ पत्रकार
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चंद्रबाबू नायडू यांनी राजधानी अमरावतीची संकल्पना कधीही सोडून दिली नव्हती यावरून त्यांची याबाबतची वचनबद्धता दिसून येते. त्यांनी ही संकल्पना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आता ते अत्यंत वेगवान त्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत.

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