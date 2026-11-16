Amaravati Capital: राजधानी अमरावती : नायडू यांची नावीन्यपूर्ण संकल्पना

चंद्रबाबू नायडू यांनी राजधानी अमरावतीची संकल्पना कधीही सोडून दिली नव्हती यावरून त्यांची याबाबतची वचनबद्धता दिसून येते. त्यांनी ही संकल्पना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आता ते अत्यंत वेगवान त्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...या आठवड्याचा लेख अमरावती येथून लिहिला गेला आहे. विजयवाड्याच्या पलीकडे, कृष्णा नदीच्या काठी चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशसाठी राजधानीचे हे शहर उभारत आहेत. मात्र, हा लेख केवळ अमरावतीपुरता मर्यादित नाही; तर त्यामागील संकल्पना हा आहे. भारतीय राजकारणात ही एक नाविन्यपूर्ण गोष्ट आहे. हे एक धाडसी पाऊल अशा कारणासाठी आहे कारण कोणताही राजकारणी अशा कामात हात घालू इच्छित नाही जे एका कार्यकाळात (किंवा चार वर्षांत) पूर्ण होऊ शकत नाही. कारण पाचवे वर्ष निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राखून ठेवलेले असते. नवीन राजधानी उभारण्यासाठी खूपच जास्त कालावधी लागतो. मतदारांसमोर या आश्वासनाच्या पूर्ततेला एक यशाची बाब म्हणून सादर करण्यासाठी एक कार्यकाळ पुरेसा नसू शकतो. आणि जर तुम्ही सत्तेवरून पायउतार झालात तर? जसे २०१९ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांच्या बाबतीत घडले. तेव्हा त्यांनी जमिनच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण केली होती. त्यांचे उत्तराधिकारी वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांच्या पक्षाने या प्रकल्पाला एक ‘ढोंग’ असे संबोधले. त्यांच्या मते हा प्रकल्प केवळ एका विशिष्ट जातीला म्हणजेच नायडू यांच्या स्वतःच्या ‘कम्मा’ जातीला फायदा पोहोचवण्यासाठी आखला गेला होता. कारण या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश त्याच जातीचे होते..जगन यांनी हा प्रकल्प रद्द केला. यासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वार्षिक भरपाई (ॲन्युइटी) बंद केली आणि त्याऐवजी आंध्र प्रदेशला तीन राजधानीची शहरे असतील अशी घोषणा केली. विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी, अमरावती ही विधिमंडळ राजधानी आणि कर्नूल ही न्यायिक राजधानी असेल, असे त्यांनी सांगितले.नायडू यांची अमरावती या नव्या राजधानीच्या कल्पनेप्रती असलेली बांधिलकी यावरून दिसून येते की, त्यांनी कधीही हा विचार सोडून दिला नाही. त्यांनी ही संकल्पना पुन्हा जिवंत करण्याचे आश्वासन दिले आणि आता ते अत्यंत वेगवान गतीने तिची उभारणी करत आहेत. हा वेग इतका प्रचंड आहे की, भविष्यात जर सरकार बदलले तरी मागे फिरण्यासारखे फारसे काही उरलेले नसेल. निवडणुकीच्या निकालांत होणाऱ्या बदलांपेक्षाही अधिक वेगाने ही नवीन राजधानी प्रत्यक्षात साकारत आहे. इतकी महत्त्वाकांक्षी, व्यापक आणि खर्चिक कल्पना पूर्ण करण्याच्या जिद्दीमुळेच हा प्रकल्प अनोखा ठरतो. राजकीय, व्यावसायिक, उच्च तंत्रज्ञानयुक्त, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अशा सर्व अंगांनी परिपूर्ण असलेले आणि ज्याला स्वतःचा एक ‘आत्मा’ आहे असे शहर उभारण्याची संकल्पनाच आपल्याला अपरिचित आहे. आपण गरजेपोटी काही सरकारी वस्त्या किंवा नगरे नक्कीच उभारली आहेत. जसे गांधीनगर, नया रायपूर किंवा भुवनेश्वर. परंतु, ही केवळ प्रशासकीय केंद्रे आहेत. स्वतंत्र भारताने उभारलेले एकमेव नवीन शहर म्हणजे चंदीगड. ज्याची रचना पाच लाख लोकांसाठी करण्यात आली होती. आज तिथे कदाचित १४ लाख लोक राहतात..भारत हा मूलतः नवीन शहर उभारणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या शहराचा कायापालट करणे, या कल्पनांच्या विरोधात राहिला आहे. मग अशा स्थितीत शहरांमध्ये संसाधने का गुंतवायची? आज या खेड्यांमधील जीवनमान अत्यंत दयनीय आहे. तिथे संधींचा अभाव आणि सामाजिक विषमताही मोठ्या प्रमाणावर आहे. म्हणूनच लाखो लोक गावे सोडून शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत.भारतात शहरीकरण होत गेले. करोडो लोकांनी आपली गावे सोडून याच शहरांकडे धाव घेतली आणि ते प्रामुख्याने अशा झोपडपट्ट्यांमध्ये स्थायिक झाले ज्यांवर हळूहळू माफियांचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले. मुंबईत ज्याला ‘झोपडपट्टी’ म्हणतात त्याला दिल्लीत ‘अनधिकृत वसाहत’ असे संबोधले जाते. ज्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे आश्वासन प्रत्येक राजकीय पक्ष देत असतो.मुंबई जीर्ण जुन्या गिरण्या आणि झोपडपट्ट्यांच्या जागी नवीन बांधकामे करून त्यांचा वापर करून घेतला. चांगली गोष्ट म्हणजे आता ‘नवी मुंबई’ हे एक नवे शहर विकसित झाले आहे. या भागाला ‘ट्रान्स-हार्बर लिंक’द्वारे मुख्य भूमीशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. दुसरीकडे, दिल्लीने अधिक सोयीस्कर पण समस्या निर्माण करणारा मार्ग निवडला. त्यांनी गुरुग्राम आणि नोएडासारखी मोठी उपनगरे वसविण्यास मुभा दिली. यामुळे या तीनही ठिकाणांच्या दरम्यान वाहनांची मोठी ये-जा सुरू झाली असून, वाहतुकीची एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र, दिल्लीच्या लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा आजही अनधिकृत वस्त्यांमध्ये अत्यंत अमानवीय परिस्थितीत राहतो. संजय गांधी यांनी या वस्त्यांना ‘जेजे कॉलनी’ असे गोंडस नाव दिले होते. जेजे कॉलनी म्हणजेच झुग्गी-झोपडी..बेंगळुरूचा विस्तार अत्यंत विस्कळीतपणे झाला आहे. शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण आणि आर्थिक केंद्र यांच्यातील दळणवळण व्यवस्था जगातील सर्वात वाईट स्थितीत आहे. येथील काही अत्यंत श्रीमंत वस्त्यांमध्ये पावसाळ्यात दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी भरते. उर्वरित वर्षभर तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई असते. भारताच्या या ‘सिलिकॉन व्हॅली’वर ‘टँकर माफिया’चे वर्चस्व आहे. कोलकात्याबद्दल काय बोलावे? शहराच्या बाहेरील काही नवीन विकासकामांचा अपवाद वगळता तिथल्या बहुतांश भागाचे वर्णन ‘झोपडपट्टी’ या शब्द न वापरता करणे कठीण आहे. तिथल्या बहुसंख्य लोकसंख्येचे जीवनमान आजही तशाच प्रकारचे आहे. केवळ एका प्रमुख भारतीय शहराने या प्रवाहाच्या विरोधात वाटचाल केली आणि तेव्हा ते शहर महानगर बनलेलेही नव्हते. हैदराबादने आपले मूळ अस्तित्व आणि ऐतिहासिक वारशाला तंत्रज्ञान-उद्योजकतेची ताकद जोडली. १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या कार्यकाळात चंद्राबाबू नायडू यांनी याची सुरुवात केली होती. बेंगळुरूला टक्कर देण्यासाठी त्यांनी ‘सायबराबाद’ची स्थापना केली. त्यानंतर सत्तेवर आलेले काँग्रेसचे वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी या तेलगू उद्योजकतेच्या धोरणाला पुढे नेले. राजकीय स्थित्यंतराच्या काळात हे शहर केवळ तग धरूनच राहिले नाही तर ते भरभराटीलाही आले.शहरांवर लक्ष केंद्रित करून आणि राज्याचे ‘सीईओ’ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) म्हणून वागून चूक केली आणि या प्रक्रियेत गरिबांकडे दुर्लक्ष केले, असा आक्षेप नायडू यांच्यावर अनेकांनी घेतला होता. २०१९ च्या पराभवानंतरही अमरावती प्रकल्पाबाबतचा त्यांचा आग्रह कायम आहे आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे. मी आधीच सांगितले होते की, हा स्तंभ अमरावतीबद्दल नाही. मात्र, विशेषतः शहरीकरणाच्या क्षेत्रातील येथील नाविन्यपूर्ण प्रयोग उल्लेख करण्यासारखे आहेत. आपल्या देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जमीन अधिग्रहणाचे. मात्र, अमरावतीमध्ये यासाठी विरोध का झाला नाही? यासाठीची नायडूंची पहिली नाविन्यपूर्ण कल्पना म्हणजे ‘लँड-पूलिंग’ (जमीन एकत्रीकरण) योजना. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकण्याऐवजी त्या एकत्रित प्रकल्पासाठी देण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्या बदल्यात प्रत्येक एकरामागे विकसित निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांमधील हिस्सा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. राजधानी उभारली जाईपर्यंत व जमिनीचे रूपांतर आर्थिक मालमत्तेत होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी काय करावे? त्यासाठी नायडू यांनी दरवर्षी प्रती एकर पन्नास हजार रुपयांपासून सुरू होणारी आणि दरवर्षी पाच टक्क्यांनी वाढणारी वार्षिक रक्कम (ॲन्युइटी) देण्याचे आश्वासन दिले. आज ही रक्कम ९५ हजार एवढी आहे. ही रक्कम कोणत्याही शेतकऱ्याला एका एकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. अशा प्रकारे अंदाजे ३३ हजार एकर जमीन एकत्रित करण्यात आली. सरकारने नियोजित शहराच्या आसपास स्वतःची आणखी २० हजार एकर जमीन यात जोडली. यामुळे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ५३ हजार एकर किंवा २१७.२३ चौरस किलोमीटर इतके झाले..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...हे एक नियोजित शहर असून, यात शहराची विभागणी सुव्यवस्थितपणे एक चौरस किलोमीटरच्या ब्लॉक्समध्ये (खंडांमध्ये) करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण शासन यंत्रणा, ज्यात विविध सरकारी कार्यालये, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद आणि सर्व श्रेणींतील कर्मचारी यांचा समावेश आहे, ती सात किलोमीटर लांबीच्या मध्यवर्ती पट्ट्यात (सेंट्रल मीडियन) केंद्रित असेल. यासाठी केवळ सात चौरस किलोमीटर जागा वापरली जाईल. उर्वरित भागाचा विकास खासगी क्षेत्रातून केला जाणार आहे. यामध्ये विद्यापीठे, तंत्रज्ञान केंद्रे आणि ‘आयबीएम क्वांटम हब’ यांचा समावेश असेल. हे महत्त्वाचे यासाठी आहे कारण सरकारचा उपलब्ध असलेली सर्व मोकळी जमीन स्वतःच्या ताब्यात घेण्याकडे कल असतो. येथे सरकारकडे या सात चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जमीन नाही. हा दुसरा नाविन्यपूर्ण बदल आहे.तिसरी बाब म्हणजे एक प्रकारचा राजकीय विमा. समजा कोणीतरी तुमच्या आश्वासित सवलतींच्या भरवशावर गुंतवणूक केली आणि त्यानंतर सत्ता गेली तर काय? त्यासाठी नायडू यांनी या आठवड्यात एक कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार उद्योजकांकडून मिळणाऱ्या करांचा काही हिस्सा ‘एस्क्रो’ खात्यांमध्ये जमा केला जाईल आणि ठरलेल्या तारखांना त्यातून अनिवार्यपणे भरणा केला जाईल. अशाच राजकीय आणि प्रशासकीय नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांच्या आधारावर ते एक ट्रिलियन रुपयांचे शहर उभारण्याचे काम करत आहेत. इतर मुख्यमंत्र्यांसाठी हे एक उत्तम उदाहरण आहे. काही जोखीम पत्करा आणि त्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, संपत्ती निर्माण करा, जेणेकरून सरकार अधिक महसूल मिळवू शकेल आणि त्याचे वाटपही करू शकेल.अनुवाद ः किशोर जामकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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