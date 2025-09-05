अग्रलेख : अर्थपूर्ण आरंभ...

गेल्या आठ वर्षांत जीएसटीच्या दरांत आणि दरांच्या प्रकारांत मूलभूत बदल झाले नव्हते. त्या बदलांना सरकारने हात घातला, हे योग्य झाले. मात्र सवलती सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचाव्यात याकडेही लक्ष द्यायला हवे.देशापुढच्या सध्याच्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जायचे, तर सुधारणांच्या काहीशा अडखळलेल्या वाटचालीचे दमदार वाटचालीत रूपांतर करण्याला पर्याय नाही. मागणीला आलेली मरगळ झटकून टाकणे, देशातील खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, निर्यातीसाठी बाजारपेठा शोधणे, देशांतर्गत बाजारपेठेचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणे, ‘स्वदेशी’ला चालना देणे अशी उद्दिष्टे सरकारसमोर आहेत..त्या दिशेने करावयाच्या प्रयत्नांतील एक महत्त्वाचा भाग या दृष्टीने वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) ताज्या सुधारणांकडे पाहता येते. अप्रत्यक्ष कररचनेतील एक मूलभूत सुधारणा म्हणून ‘जीएसटी’ २०१७ मध्ये आणला गेला. गेल्या आठ वर्षांत त्याच्या दरांत आणि दरांच्या प्रकारात मूलभूत आणि मोठे बदल झाले नव्हते. त्या बदलांना आता सरकारने हात घातला असून ते पाऊल स्वागतार्ह आहे..कररचनेत सुटसुटीतपणा आणतानाच सणासुदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आल्याने महागाईच्या झळा कमी होतील. या सुधारणांमुळे तूर्त केंद्र सरकारला ९३ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागेल. तो खड्डा भरून काढावा लागेल.चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांवरील ‘जीएसटी’साठी चाळीस टक्क्यांची श्रेणी निश्चित करण्यात आली असून त्यातून ४५ हजार कोटी रुपये वसूल होतील, असे सरकारचे गणित आहे. पण हे होण्यासाठी बरेच घटक जुळून यावे लागतील. मुख्य म्हणजे त्यासाठी आर्थिक वाढीचा वेग उत्तम हवा..जीएसटी सुधारणांचे श्रेय स्वतःकडे घेणाऱ्या सरकारला आता एका आघाडीवर मात्र वास्तवाचा सामना करावा लागणार आहे. ती आघाडी म्हणजे विविध राज्यांच्या होणाऱ्या महसुली तोट्याची. खरे तर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी याआधीच भरपाईची मागणी केली आहे.काँग्रेस पक्षही याबाबतीत कमालीचा आक्रमक दिसतो, त्यामुळे सरकारला हा मुद्दा फार काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. भरपाईची काहीना काही यंत्रणा सरकारला तयार करावी लागेल. दरांतील घट लक्षात घेता प्रमुख राज्यांचे साधारणपणे आठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज आहे.पण हे लक्षात घ्यायला हवे, की हे नुकसान तात्पुरते असते..दरात घट झाली असली तरी घटीमुळे व्यवहारांचा पाया विस्तारतो. तो विस्तारला की उत्पन्नही वाढते. ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीत अनुभवांतून शिकतच पुढे जावे लागणार आहे, याची कल्पना हा बदल घडवितानाच अर्थतज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिली होती. त्याचा प्रत्यय आता येत आहे.भारतासारख्या विशाल, विकसनशील आणि विषमतेचे प्रमाण बरेच मोठे असलेल्या देशात जेव्हा साऱ्या देशाला कवेत घेणारा निर्णय घ्यायचा असतो, तेव्हा तो फार विचारपूर्वक घ्यावा लागतो. त्यामुळेच ‘एक देश, एक कर आणि एकच दर’ या आदर्श प्रारूपाच्या बाबतीत तडजोड करून ५, १२, १८ व २८ असे चार दर ठरविण्यात आले होते..आता ते चार प्रकारचे दर दोनवर (पाच आणि अठरा टक्के) आणण्यात आले आहेत. ‘जीएसटी’ आणण्यात आला, त्यावेळी विक्रीकर, जकात वगैरे रद्द होणार असल्याने राज्यांच्या महसुलाचा प्रश्नही महत्त्वाचा होता. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, स्टॅम्प ड्युटी यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेर ठेवले गेले. अशा रीतीने अपवाद ठेवणे हे आदर्श सुधारणेशी सुसंगत नाही.परंतु ती तडजोड त्यावेळी केली गेली आणि ज्याला ‘जीएसटी-२’ असे म्हटले जाते, त्या सुधारणा करतानाही जीएसटी परिषदेने या मुद्याला हात घातलेला नाही. सुधारणांच्या बाबतीत सावधपणेच केंद्र व राज्य सरकारे जाऊ पाहात आहेत. तरीही जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही..त्यातील ठळक बाब म्हणजे आयुर्विमा, आरोग्य विम्यावरील जीएसटी शुन्यावर आणणे. गरीब, मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने खासगी रुग्णालयांचे दर छाती दडपून टाकणारे असतात. पर्याय म्हणून सरकारी रुग्णालयांकडे धाव घ्यावी, अशीही स्थिती नाही, याचे कारण सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था. अशावेळी सर्वसामान्य रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भयानक कोंडी होते.याच स्तंभात तो कर कमी करण्याची मागणी केली होती. अनेक सामाजिक संघटनांनीही सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. ती मागणी मान्य करण्याचा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र ‘जीएसटी’ शुन्यावर आला, याचा फायदा उठवत आरोग्य विमाकंपन्यांनी आपले दर वाढवण्याचा खटाटोप करू नये, एवढेच..एकूणच उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी करात मिळालेल्या सवलतीचा झिरपा शेवटच्या घटकापर्यंत म्हणजे ग्राहकापर्यंत होऊ दिला नाही, तर या बदलांच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. तसे होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.व्यापाऱ्यांना ‘रिफंड’ मिळण्यात ज्या अडचणी येतात, त्यावर तोडगा म्हणून ९० टक्के रक्कम लगेच अदा करण्याची योजना महत्त्वाची आहे. प्रशासकीय पातळीवरील इतरही अनेक त्रुटी दूर करायला हव्यात. सर्व बाजूंनी निगराणी करीत, खतपाणी घालत सुधारणांच्या रोपट्याला जपावे-वाढवावे लागते. प्रकाश द्यावा लागतो. तसे केले तरच त्यांचे सुपरिणाम दिसतात, हे विसरता कामा नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.