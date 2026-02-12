अग्रलेख : ‘हात’ दाखवून अवलक्षण

अग्रलेख दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अखेर सूप वाजले; पण कवित्व संपलेले नाही. कोण कुठल्या बाजूला हेच समजेनासे होणे ही बाब छोट्या पक्षांच्या बाबतीत समजू शकते. परंतु राष्ट्रीय पक्षांच्या बाबतीतही काही ठिकाणी हे घडले आहे. त्यातही कॉँग्रेस पक्षाची अवस्था तर काळजी करावी, अशीच. अनेक निवडणुकांत जनाधार आक्रसत चालल्याचे दिसले, याबद्दल या पक्षावर टीका झालीच. पण जनादेश मिळूनही त्याचे चीज करता येत नाही, ही बाब आणखी धक्कादायक म्हणावी लागेल. चंद्रपूर महापालिकेत स्पष्ट बहुमत नव्हे, पण सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरूनही या पक्षाच्या नेत्यांनी अवसानघात केला आणि सत्ता गमावली. खरे तर निवडणुका ही कोणत्याही पक्षाच्यासाठी वाढ-विस्ताराची संधी असते. पण कॉंग्रेसची नेतेमंडळी पक्ष वाढविण्यासाठी पोटतिडकीने प्रयत्न करताहेत असे दिसत नाही. .मोठा इतिहास, पूर्वपुण्याई आणि बराचकाळ सत्तेचा अनुभव असे सगळे असूनही पक्ष आव्हान स्वीकारण्यास झडझडून उभा राहातोय, असे चित्र जवळपास कुठेच दिसत नाही. ‘भाजप हा विरोधकांना संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असा आरोप कॉँग्रेस व इतरही विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. परंतु हे पक्षच भाजपला कशी मदत करतात, हे चंद्रपूर महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाले. एकूणच विरोधकांचे दिवाळखोर राजकारण राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडते आहे. चंद्रपूरच्या महापौरपदावरून खासदार प्रतिभा धानोरकर व आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात जाहीररीत्या वाद झडले, ते दिल्लीपर्यंत पोहोचले. वाद शमविण्याचे प्रयत्न झाले; पण तोपर्यंत भाजपने चक्क ‘शिवसेनाः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ या पक्षाच्या मदतीने महापौरपद मिळवले. अवसानघातकीपणा, बेसावधपणाचे जितके प्रकार अस्तित्वात असतील, तेवढे सगळे अनुभवण्याचा विडाच कॉँग्रेसजनांनी उचलला आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो..Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...भाजपच्याविरोधात शाब्दिक हल्ले चढविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची स्थापना होऊन राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली होती; पण त्यांच्या पक्षानेच चंद्रपुरात भाजपला मदत केली. हे काँग्रेसच्या जिव्हारी लागणारे आहे. ‘वंचित’च्या दोन सदस्यांनी मतदानाला गैरहजर राहून आपल्यावर होत असलेली भाजपची ‘बी टीम’ ही टीका एका अर्थाने खरी करून दाखवली आहे. ‘एमआयएम’च्या एका सदस्याने तटस्थ राहून कोणाला मदत केली, हे सांगण्यासाठी राजकीय पंडितांची गरज नाही. मुंबई महापालिकेवर निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या एकमेव सदस्याने शिवसेनेबरोबर जायचा निर्णय घेतला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनसेच्या सदस्यांनी नेत्याची फिकीर न करता शिंदेंच्या साथीला जाण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. हे सगळे पाहता सर्व भाजपविरोधकांनी आपला खरा विरोधक कोण याचा शोध घेण्याची गरज आहे. भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी हे सरकारमध्ये बरोबर असलेले पक्ष महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत काही ठिकाणी एकत्र तर काही ठिकाणी विरोधात लढले. एकमेकांवर टीकाही केली. पण दोन्ही निवडणुकांचा निकाल पाहता ‘तिघांच्या भांडणात तिघांचा लाभ’ झाला हे स्पष्ट होते. विरोधकांच्या बाबतीत मात्र ‘दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ’ होत आहे..महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विरोधकांचे आकडे पाहता त्यांनी लढाईपूर्वीच मैदान सोडले होते का? अशी शंका यावी असे चित्र आहे. राजकारणात ‘उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक’ हे धोरण चालत नाही. राजकारणात टीकेबरोबर स्वतः काय करणार, हेही सांगावे लागते. पण विरोधकांचा जास्त वेळ स्वपक्षामधील भांडणात किंवा मित्रपक्षांमधील वादात खर्ची होताना दिसत आहे. आणि याचा लाभ सत्ताधाऱ्यांनी उठवला नाही तरच नवल. निवडणुका आताच झालेल्या आहेत. अजून पाच वर्षे काढायची आहेत. मग विरोधात राहून ‘विचारधारा’, ‘तत्त्व’, ‘पक्षाचा शिस्तबद्ध सैनिक, ‘धर्मांध शक्तींना विरोध’, अशा गुळगुळीत झालेल्या शब्दांवर घसरून पडण्यापेक्षा ‘विकास’ नावाच्या आभासी काठीला धरून सत्तेत जाणेच हिताचे (कुणाच्या ते सुज्ञास सांगणे न लगे) असा बऱ्याच विरोधकांचा मनोदय दिसतो. .म्हणून तर मुंबई व कल्याण-डोंबिवलीत गरज नसताना पाठिंबा देण्याचा निर्णय काही विरोधी सदस्यांनी घेतला. एरवी विरोधकांकडून मतदानयंत्रावर संशय घेतला जातो. कुणालाही मतदान केले तरी ते भाजपलाच जाते, अशी व्यवस्था यंत्रात केल्याचा आरोपही होतो. मग आता निवडून आलेले आपले सदस्यच जर भाजपच्या किंबहुना सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने जात असतील तर याचा दोष कुणाला द्यायचा व कुणावर संशय घ्यायचा, याचे उत्तर काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मनसेसह सर्व विरोधकांना द्यावे लागेल. राजकारण होते तुमचे, पण यात विश्वासघात होतो तो प्रामाणिक मतदारांचा, याची दखल सर्व राजकारण्यांनी वेळीच घेतलेली बरी. एकमेकांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्याच्या नादात स्वतःचाच ‘करेक्ट कार्यक्रम’ होतो हे अनेकांना कळलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.