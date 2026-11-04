Crowd Management: भीड : जमलेली आणि चेपलेली..!

जनक्रांतीचा शुभारंभ करणारी जबरदस्त रॅली परवा दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पार पडली. या रॅलीत किमान पंचवीस लाख आणि कमाल सव्वा कोटी लोक उपस्थित होते, आणि यापैकी प्रत्येकाला अनुक्रमे सर्वश्री ज्ञानेशकुमार, मोदीजी, अमितभाई शहाजी यांनी जायलाच हवे असे वाटत होते, याबद्दल आमच्या मनात तरी काही शंका नाही.एवढी विक्रमी गर्दी बघावी लागल्याने मोदी-शहा यांच्या कमळ पार्टीचे धाबे दणाणले नसते तरच नवल होते. तरीही ‘छे, कुठंय गर्दी? खुर्च्या रिकाम्या आहेत’ छापाची शेरेबाजी त्यांनी केली. बरेचसे लोक पाच रुपयात भोजनाची सोय केल्यामुळे आले होते, असेही काही कमळ-नेत्यांनी सोदाहरण दाखवून दिले. आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले, कारण आम्हीही तेव्हा जेवतच होतो... .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दिल्लीच्या रॅलीस गर्दी नेमकी किती होती? हा राष्ट्रापुढला एकमेव ज्वलंत सवाल उरला आहे. आम्ही काही संबंधितांशी बोललो. त्यांची मते आजमावली, आणि तीच माध्यमांना पुरवली. (‘सूत्र, सूत्र’ म्हणतात ते आम्हीच, हे चाणाक्ष वाचकांनी ओळखावे!) आमचा एकच प्रश्न होता. : ‘गर्दी किती होती? भीड केटली हती? भीड किन्नी सी? वगैरे.काँग्रेस कार्यकर्ता ः रामलीला मैदानावरची नुसती गर्दी बघून खरेतर मोदी-शहांनी राजीनामा द्यायला हवा. खुर्ची खाली करून मुकाट्याने माननीय राहुलजींकडे सोपवायला हवी. ज्ञानेशकुमार नावाच्या व्यक्तीने तर चंबूगबाळे आवरून स्वतःचे नाव मतदारयादीतून खोडून देश सोडावा किंवा तिहारला जावे! अब क्रांती आ रही है....कमळ कार्यकर्ता : फू:!! याला काय गर्दी म्हंटात? एवढी गर्दी तर महाराष्ट्रातला आमचा कुठलाही नेता गोळा करु शकेल! एक शिट्टी मारली तरी येवढे जमतील! गर्दीच्या गमजा कुणासमोर मारता? वंदनीय मोटाभाई काल हैदराबादला होते, तिथली गर्दी बघा, इथल्यापेक्षा चोवीस पट जास्त होती. रामलीला मैदानात पावसामुळे चिखल झाल्याने काही खुर्च्या रिकाम्या होत्या, उरलेल्या खुर्च्यांमध्ये कोणी बसायला आले नव्हते! खीखीखी!!आम आदमी कार्यकर्ता : अब रेजिम चेंज होने जा रही है! हे सरकार भयंकर घाबरट आहे. साध्या झुरळांना घाबरते. आमच्यासारखे तालेवार नेते आले तर यांचे काय होणार? पळा पळा!बंगाली कार्यकर्ता : ग्यानेश ग्यानेश, येस पप्पा! व्होटचोरी किया? येस पप्पा! उडीबाबा, की भीषोण गोर्दी!!.वैश्विक कार्यकर्ता : टोळूं मळवुं पण तोळवुं नहीं...माने गर्दी जमावी, पण त्या गर्दीने इतरांना ताप देऊ नये. (खुलासा : सदरील वैश्विक कार्यकर्ता मूळ गुजरातचा असणार, हे उघडज छे!)लोकल कार्यकर्ता : लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही (आणि आमचे ठाण्यातले एक मित्रवर्य मिळून) ठाण्यात तलावपाळीपर्यंत पदयात्रा काढली, त्यात रामलीलाच्या दसपट गर्दी होती. तलावपाळीला एवढी गर्दी झाली की काही हजार मोर्चेकरी तलावात पडले! रामलीला मैदानावर यापेक्षा जास्त गर्दी रामदेवबाबांच्या योगशिबिराला होते...हॅ!! (सदरील कार्यकर्ता नागपूरचा असूनही स्वतःला (ठाण्याचा) लोकल समजणारा होता, हे उघडच आहे.).MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...निवडणूक कार्यकर्ता : ...तभी मैं पुछूं की इत्ती भीड कहां से आयी! मेट्रो पकडून मी निवडणूक आयुक्तालयात आलो तेव्हा रामलीला मैदानाच्या आसपास बरीच गर्दी दिसली. मी विचारले की ही कसली गर्दी? तर एकाने सांगितले की ज्ञानेश कुमार म्हणून कुणीतरी आहे, त्यांना काढून टाकण्यासाठी ही गर्दी जमा झाली आहे...मी चपापलो! परत घरी आलो!! (सदरील कार्यकर्ता निवडणूक आयुक्तालयात नोकरी करत असला तरी प्रत्यक्षात राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असावा, असा वहीम आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.