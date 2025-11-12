अग्रलेख : तटबंदीला तडे

राजधानी दिल्लीत मोक्याच्या ठिकाणी झालेल्या स्फोटाने सुरक्षा यंत्रणांपुढील आव्हानांची कल्पना येते. आता प्रत्येक पातळीवर सजगता, सज्जता वाढवावी लागेल. अनेक दहशतवादी हल्ल्यांना यापूर्वी सामोरे गेलेल्या राजधानी दिल्लीच्या इतिहासात सोमवारी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यासमोर झालेला भीषण स्फोट हा पहिलाच ‘आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला’ ठरण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर शहरात शेवटचा दहशतवादी हल्ला सात सप्टेंबर २०११ रोजी झाला होता..तेव्हापासून डोळ्यात तेल घालून जनतेचे रक्षण करणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणांमुळे दिल्ली १४ वर्षे सुरक्षित राहिली. शंभरपैकी ९९ हल्ले सुरक्षा यंत्रणेने हाणून पाडले असतील; पण एका घटनेतील गाफिलपणाने या कर्तबगारीवर पाणी ओतले गेले.लाल किल्ला, चांदणी चौक, जामा मशीद, जैन मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज, फतेहपुरी मशीद यासारखी ऐतिहासिक स्थळे आणि त्यांच्या आसपास खारी बावली, किनारी बाजार, नई सडक, दरीबा कलान, भगीरथ पॅलेससारख्या व्यापारपेठा; तसेच परांठेवाली गली, पुराना दिल्ली रेल्वेस्थानक अशी वैशिष्ट्ये असलेला हा भाग दिवसभर लाखो लोकांनी गजबजलेला असतो..या भागात तीन भूमिगत मेट्रो स्थानके आहेत. दिवाळीनंतरच्या सुखद हवामानाच्या मोसमात या भागात ग्राहक आणि पर्यटकांच्या गर्दीला उधाण येते. प्रमुख रस्ते वगळता हा परिसर अरुंद गल्ल्याबोळांनी जोडला गेला आहे. तेथील नेहमीची वर्दळ आणि हजारो कोटींची दैनंदिन उलाढाल लक्षात घेता पोलिसांनी हरतऱ्हेची सावधता बाळगणे आवश्यक आहे.एरवी या भागात मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त असतो; पण सोमवारी दिल्लीची सुरक्षा यंत्रणा गाफिल राहिली. या भागातील बाजारपेठांना सोमवारी सुटी असते; तसेच पर्यटकांना लाल किल्ल्याचा प्रवेशही सोमवारी बंद असतो. त्यामुळेच कदाचित सुरक्षाव्यवस्था सैल राहिली असावी. एक तर त्याचा फायदा दहशतवाद्यांनी उठवला किंवा देशभर चाललेल्या तपासमोहिमेमुळे घायकुतीला येऊन हा डाव साधला गेला असेल. काय ते तपासात उघड होईल..जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी ‘जैशे मोहम्मद’ आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद या दहशतवादी संघटनांशी संबधित आठ संशयितांना फरीदाबादमध्ये अटक करुन मुझम्मील अहमद गनी या डॉक्टरला अटक करुन २९०० किलो स्फोटके जप्त केली होती. हा आत्मघातकी हल्ला घडवून आणणारा डॉ. उमर मोहम्मद मूळचा पुलवामाचा असला तरी तो दिल्लीलगतच्या फरीदाबादच्या ‘अल फलाह’ इस्पितळात कार्यरत होता.डॉ. उमर मोहम्मदच्या दहशतवादी गोतावळ्यात पुलवामा आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक डॉक्टरांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. दहशतवादी दिल्लीच्या आसपास दबा धरुन आहेत, असा त्याचा अर्थ. लोकांचे जीव वाचवण्याचे शिक्षण घेणारा हा डॉक्टर अशारीतीने निरपराध लोकांच्या जिवावर उठतो, ही अत्यंत धक्कादायक, दुर्दैवी बाब आहे..भारताने जगभर दहशतवादविरोधासाठी जागतिक ऐक्याचे केलेले आवाहन किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हापुन्हा प्रत्ययाला येत आहे. अंतिमतः यात केवळ भारताचे नव्हे तर मानवतेचेच नुकसान आहे. फरिदाबादमधील सहकाऱ्यांपाठोपाठ आपल्यालाही अटक होणार या कल्पनेने उमर मोहम्मदने लाल किल्ल्यापाशी स्फोट घडवून आणला असावा, असे मानायला वाव आहे.उमर मोहम्मदची स्फोटकांनी भरलेली मोटार सकाळी फरिदाबादहून बदरपूर सीमा पार करीत दिल्लीत पोहोचली आणि लाल किल्ल्याच्या परिसरातील ‘सुनहरी मशीद’च्या पार्किंगमध्ये दुपारी तीन वाजून १९ मिनिटांपासून उभी होती. त्या मोटारीमध्ये डॉ. उमर मोहम्मद तीन तास बसून होता. पावणेसातला ती रस्त्यावर आणली आणि नऊ मिनिटांनंतर लाल किल्ला आणि मेट्रो स्थानकाच्या प्रवेशद्वारापाशी असलेल्या ‘रेड सिग्नल’शी वाहने तुंबली असताना त्याने शक्तिशाली स्फोट घडवून आणला..जप्त झालेल्या स्फोटकांचा माग काढला गेला तर आपल्याला अटक होणार, याची कल्पना आल्याने त्याने वैफल्यातून हे केले असू शकते. कट पूर्वनियोजित असता तर गर्दीचा दिवस पाहून हल्ला झाला असता. सुदैवाने ते टळले असले तरी धोक्याची घंटा वाजली आहे. वैफल्यापोटी होणारे, पूर्वनियोजनाचा गृहपाठ नसलेले हल्ले निष्फळ करण्याची तत्पर रणनीती आता सुरक्षा यंत्रणेला आखावी लागेल.हा दहशतवादी हल्ला असल्याविषयी गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाष्य केले नसले तरी, या स्फोटासाठी जबाबदार असलेल्यांना सोडणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. हा दहशतवादी हल्लाच असल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले आहे. या स्फोटामागे आणखी कोण आहे, हे चौकशीतून पुढे येईलच. पण २९०० किलो स्फोटके सापडणे ही दिल्लीसाठी धोक्याची घंटा आहे..केवळ फरिदाबादच नव्हे तर गुरुग्राम, नोएडा, गाझियाबाद, ग्रेटर नोएडामध्येही दहशतवादी शक्तींनी स्फोटकांचा संचय केला नसेल कशावरुन? ही स्फोटके काही एका दिवसात जमा होत नाहीत. त्यामुळे ती जमा करण्यात स्थानिकांसह कोणाकोणाचा हातभार लागला, याचाही मागोवा घेण्याची गरज आहे.सोमवारी पहाटे फरीदाबादमध्ये २९०० किलो स्फोटके जप्त केली जातात आणि त्या दहशतवाद्यांच्या गटातून निसटून दिल्लीत स्फोटकांनी भरलेली मोटार घेऊन उमर मोहम्मद लाल किल्ल्यापाशी कसा पोचला?.हरियाना आणि दिल्लीतील सुरक्षा यंत्रणा त्याला शोधून काढण्यासाठी दिवसभर काय करीत होती? राजधानी दिल्लीत जर असा हल्ला होत असेल तर अन्य कुठल्याही शहरात त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा स्फोटाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.