अग्रलेख : दक्षिणेचे उत्तर !

उपराष्ट्रपतींचे पद प्रामुख्याने सन्मानाचे असले तरीसुद्धा संसदीय कार्यप्रणालीत त्यालाही वेगळे स्थान आहे. उपराष्ट्रपती हाच राज्यसभेचा सभापती असतो.
सकाळ वृत्तसेवा
सत्ताधाऱ्यांच्या एरवीच्या ‘उत्तर’केंद्री राजकारणात दक्षिणेचा भिडू उतरविण्यात आला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांनीही दक्षिणेकडचा चेहरा दिला.

उपराष्ट्रपतींचे पद प्रामुख्याने सन्मानाचे असले तरीसुद्धा संसदीय कार्यप्रणालीत त्यालाही वेगळे स्थान आहे. उपराष्ट्रपती हाच राज्यसभेचा सभापती असतो. सध्याच्या धारदार ध्रुवीकरणाच्या काळात या पदावरील निवडीचे महत्त्व आणखी वाढते, हे वेगळे सांगायला नको.

