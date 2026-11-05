Dhantrayodashi: धनत्रयोदशीचा संकल्प आरोग्य संवर्धनाचा

-प्रतापराव जाधवभारतीय पंरपरेतील वैशिष्ट्यपूर्ण आरोग्यविचार समजून घ्यायला हवा. त्यादृष्टीने या धनत्रयोदशीला आरोग्याचा संकल्प महत्त्वाचा ठरेल. त्यासाठी निरोगी सवयींचा स्वीकार करूया, प्रियजनांची काळजी घेऊया आणि प्रतिबंधक आरोग्याला आपल्या कुटुंबाच्या भविष्याचा पाया बनवूया.“शु भं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा।” अतिशय परिचित असलेल्या या संस्कृत प्रार्थनेतील हे शब्द आपल्या परंपरेतील आरोग्य, कल्याण आणि समृद्धी यांच्यातील संबंध सुंदरपणे व्यक्त करतात. खरी समृद्धी ही केवळ भौतिक संपत्तीवरून मोजली जात नाही, तर आपल्या प्रियजनांचे आरोग्य आणि आनंदावरूनही मोजली जाते, याची आठवण ते करून देतात. दरवर्षी धनत्रयोदशी जवळ आली की, घरात दिवाळीची लगबग सुरू होते. सर्वत्र घरांची स्वच्छता केली जाते आणि सजावट केली जाते. बाजारपेठा सणाच्या उत्साहाने भरून जातात आणि लोक समृद्धीचे प्रतीक म्हणून नवीन वस्तूंचे स्वागत करतात. या उत्सवांच्या काळात, माझ्या मनात नेहमी एक साधा प्रश्न येतो: आपण आपल्या कुटुंबाच्या समृद्ध भविष्यासाठी इतकी तयारी करतो, पण त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याकडे आपण किती लक्ष देतो?.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...आपण आपल्या बचतीचे नियोजन करतो, आपल्या मालमत्तेचा विमा काढतो आणि भविष्यातील वर्षांसाठी गुंतवणूक करतो. तरीही, ज्या वर्षांसाठी ही गुंतवणूक केली आहे तितकी वर्षे आपण हयात राहण्यासाठी एका चांगल्या जीवनपद्धतीची गरज असते. ती जीवनपद्धती नेमकी कशी असावी याकडेच नेमके दुर्लक्ष केले जाते. एखादे जेवण चुकवणे ही सवय बनते, अपूर्ण झोप हे अतिशय व्यग्र आयुष्याचे लक्षण बनते आणि जोपर्यंत शरीरातील दुष्परिणाम सहनशक्तीच्या पलीकडे जात नाहीत, तोपर्यंत वैद्यकीय तपासणी सातत्याने पुढे ढकलली जाते. पण नेमक्या याच प्राधान्यक्रमांचा फेरविचार करण्याची संधी धनत्रयोदशी आपल्याला देते.अमृताचा कलशया सणाला आयुर्वेदात विशेष महत्त्व आहे, याचे कारण भारतीय परंपरेत ज्यांना ‘दिव्य वैद्य’ म्हणून पूजले जाते आणि ज्यांचा संबंध आयुर्वेदाच्या उत्पत्तीशी जोडला जातो, त्या भगवान धन्वंतरींचा हा प्रकटदिन असल्याचे मानले जाते. म्हणजे समुद्रमंथनादरम्यान अमृताचा कलश हातात घेऊन प्रकट झालेले त्यांचे रूप मानवाच्या आरोग्य आणि दीर्घायुष्याच्या चिरंतन इच्छेचे प्रतीक आहे. हा संबंध धनत्रयोदशीला सोने, चांदी किंवा घरातील वस्तू खरेदी करण्याच्या पलीकडे एक सखोल अर्थ देतो. समृद्धी तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा तिचा अनुभव घेण्यासाठी आणि ती आपल्या प्रियजनांसोबत साजरी करण्यासाठी आपले आरोग्य उत्तम असते, याची आठवण आपल्याला ती करून देत असते..‘आयुष’ तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या दोन्ही विभागाची जबाबदारी पार पाडत असताना, आपल्या दैनंदिन आयुष्यात या संदेशाचे महत्त्व मी जाणतो. आपली आरोग्याविषयीची चर्चा सहसा आजार झाल्यावर सुरू होते. आपण रुग्णालये, औषधे आणि उपचारांवर चर्चा करतो, जे सर्व आवश्यक आहेच. परंतु, तितकीच महत्त्वाची चर्चा खूप आधीच आपल्या स्वयंपाकघरात, दैनंदिन सवयींमध्ये, कामाच्या ठिकाणी आणि घरांत सुरू झाली पाहिजे.रोगप्रतिबंधावर लक्ष केंद्रित केले तर काय होईल? हा प्रश्न आयुर्वेदाच्या आरोग्यविषयक दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आहे. निरोगी व्यक्तीच्या आरोग्याचे रक्षण करणे म्हणजेच ‘स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्’ यावर दिलेला भर आजही समकालीन सार्वजनिक आरोग्यासाठी सुसंगत आहे. आपण काय खातो, आपण कसे झोपतो, शारीरिकदृष्ट्या किती सक्रिय राहतो आणि स्वतःची सातत्याने किती काळजी घेतो यावर आपले आरोग्य अवलंबून असते, याची आठवण हा विचार करून देतो. ज्यावेळी असंसर्गजन्य आजार, बसून राहण्याची जीवनशैली आणि ताणतणाव ही वाढती आव्हाने बनली आहेत, त्यावेळी प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे..भारताची आयुष (Ayush) व्यवस्था प्रतिबंध आणि कल्याणाच्या या संस्कृतीला पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ''आयुष्मान आरोग्य मंदिर'' सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून, सामुदायिक स्तरावर आयुष-आधारित आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारताचे पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञान समकालीन आरोग्यसेवेमध्ये जबाबदारीने योगदान देईल याची खातरजमा करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन, गुणवत्तेचे निकष आणि पुराव्यांवर आधारित पद्धती तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.मात्र, कुटुंबे आणि समुदायांच्या सहभागाशिवाय कोणतीही आरोग्य चळवळ पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाही. केवळ संस्थांच्या माध्यमातून एका निरोगी भारताची निर्मिती केली जाऊ शकत नाही. लोक दररोज जे पर्याय निवडतात, त्यातूनही ती घडायला हवी. २०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी पूर्ण होत असताना, आपल्या विकसित राष्ट्राच्या दृष्टिकोनामध्ये अशा नागरिकांचा समावेश असला पाहिजे जे अधिक निरोगी, अधिक जागरूक आणि टाळता येण्यासारख्या आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अधिक सक्षम असतील..नेमकी याच ठिकाणी धनत्रयोदशीची भावना अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी प्रेरणा देऊ शकते. आपण या सणाला सहसा आपल्या घरात काहीतरी नवीन आणण्याशी जोडतो. तर मग यावर्षी, घरात एखादी नवीन सवय का नको आणुया? अधिक जागरूकपणे खाण्याची, नियमित योगाभ्यास करण्याची, झोपेला प्राधान्य देण्याची किंवा कुटुंबातील एखाद्या सदस्याची रेंगाळलेली आरोग्य तपासणी (हेल्थ स्क्रीनिंग) करून घेण्याची आपण प्रतिज्ञा करूया.या शुभ प्रसंगी, मी प्रत्येक नागरिकाला प्रतिबंधक आरोग्यसेवेसाठी वैयक्तिकरित्या वचनबद्ध राहण्याचे आवाहन करतो. आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीत किमान एक सकारात्मक बदल करून याची सुरुवात करूया आणि आपल्या कुटुंबातील किमान एका सदस्यालाही असे करण्यास प्रवृत्त करूया. आपल्या वडीलधाऱ्यांच्या आणि मुलांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देऊया, वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेऊया आणि निरोगी जीवन जगणे ही सामायिक कौटुंबिक जबाबदारी बनवूया..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.या धनत्रयोदशीला जेव्हा आपण दिवा लावू, तेव्हा तो आपल्याला स्वतःबद्दल आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांबद्दल असलेल्या जबाबदारीची आठवण करून देईल. आपण खरेदी केलेले दागिने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे दिले जाऊ शकतात, परंतु आपण जोपासलेल्या चांगल्या सवयीही तितकाच मौल्यवान वारसा बनू शकतात.या धनत्रयोदशीला, समृद्धीची प्रतीके आणण्यापेक्षा अधिक काहीतरी घरात आणूया. निरोगी सवयींचा स्वीकार करूया, आपल्या प्रियजनांची काळजी घेऊया आणि प्रतिबंधक आरोग्याला आपल्या कुटुंबाच्या भविष्याचा पाया बनवूया.(लेखक आयुष मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री आहेत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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