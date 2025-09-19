अग्रलेख : डिजिटल अरेस्ट

निवडणूक आयोगाला जाब मागणारे राहुल गांधी खोटे आरोप करीत आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे असले, तरीही त्यांना ते जनतेसमोर येऊन पटवून द्यावे लागेल.राजकीय चर्चाविश्वात लोकांचे प्रश्न ऐरणीवर येणे महत्त्वाचे. विरोधकांनी त्यावरून सरकारवर अंकुश ठेवणे अपेक्षित असते. पण अद्यापही सत्ताधारी आणि विरोधकांतील वाद मूलभूत व्यवस्थेभोवतीच घोटाळत आहे..संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या साह्याने याद्यांमध्ये मतदारांच्या नावांचा समावेश करण्यावरून आणि वगळण्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टीकेचे पुन्हा एकदा लक्ष्य केले आहे. एका अर्थाने देशातील शंभर कोटी मतदारांदेखत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयुक्तांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे..सामान्यतः ‘डिजिटल अरेस्ट’ करू पाहणारा इसम ‘ब्लॅकमेलर’ मानला जातो. पण अनेकदा अशा सापळ्यामध्ये अडकणारे लोकही धुतल्या तांदळासारखे नसतात. त्यामुळे त्यांची ‘सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही,’ अशी अवस्था होते. राहुल गांधी खोटे आरोप करीत आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे असले तरी त्यांना ते जनतेसमोर येऊन पटवून द्यावे लागेल..वैज्ञानिक-तांत्रिक स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेशकुमार यांना कर नाही तर डर कशाला? केंद्रातील मोदी सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालय पाठीशी असताना निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्षतेची ग्वाही देणाऱ्या घटनात्मक संस्थेने आपली भूमिका विस्ताराने स्पष्ट करून शंकांचे जाळे कायमचे दूर करावे.राहुल गांधी यांनी गुरुवारी कर्नाटकातील आळंद आणि महाराष्ट्रातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्यासाठी तसेच समाविष्ट करण्यासाठी राज्याबाहेरचे मोबाईल क्रमांक वापरुन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फॉर्म ‘अपलोड’ करण्यात आल्याचा आरोप केला..निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार ‘फॉर्म-६’ आणि ‘फॉर्म-७’च्या माध्यमातून मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट किंवा वगळली जातात. त्यासाठी फॉर्म भरुन ‘बीएलओ’ला द्यायचा आणि त्यावर मतदारनोंदणी अधिकाऱ्याने योग्य ती पुढील कारवाई करायची ही एक पद्धत. दुसरी पद्धत आहे ती ‘अॅप’च्या माध्यमातून फॉर्म अपलोड करण्याची.राहुल गांधींच्या मते कॉल सेंटर आणि सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रचंड साधनसामग्री वापरून डिजिटल तंत्रज्ञानाने मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकृत आणि संघटित पद्धतीने काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे समर्थक ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक मतांची चोरी केली जात आहे. त्याची माहिती असलेले ज्ञानेशकुमार अशा मतचोरीमध्ये गुंतलेल्यांचे रक्षण करीत आहेत..दुसरीकडे कोणत्याही मतदाराचे नाव ऑनलाईन हटविले जात नाही. नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. पण आयोगाच्या या उत्तराने शंकेचे निराकरण होणार नाही.ज्या आळंद विधानसभा मतदारसंघातील दहापैकी आठ मतदानकेंद्रांवर काँग्रेसला भरघोस मते मिळाली तिथे ६०१८ मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्याची चौकशी कर्नाटक सीआयडीकडून करण्यात येत आहे. एक तर मतदारयाद्यांमध्ये ही नावे कधीच नव्हती किंवा ती जशीच्या तशी शाबूत आहेत किंवा ती नावे कोणाच्या शिफारशीने, कशाच्या आधारावर आणि कोणत्या अधिकाऱ्याने वगळली याचे संगणकीय पुराव्यांनिशी स्पष्टीकरण देणे ज्ञानेशकुमार यांचे कर्तव्य आहे..त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारभारापुढे निर्माण झालेले संशयाचे धुके पांगले जाईल. कर्नाटक सीआयडीने १८ वेळा स्मरणपत्रे पाठवून; तसेच कर्नाटक निवडणूक आयोगाच्या सीईओने पाठवलेल्या पत्रालाही आयोगाने उत्तर दिलेले नाही.महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात अशाच बोगस पद्धतीने ६८५० मते मतदारयाद्यांमध्ये जोडण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. हे आरोप धादांत खोटे असल्याचा नेहमीचा प्रतिवाद सोडून निवडणूक आयोगाने त्यांचा एकूणएक मुद्दा खोडून काढून मतदारयाद्यांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या शंकांना पूर्ण विराम दिला पाहिजे..राहुल गांधी यांनी आधी इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील मतदारयाद्या आणि मतदानाच्या दिवशीच्या व्हिडिओंची मागणी केली होती. पण ही मागणी न पटणारी कारणे सांगून ज्ञानेशकुमार यांनी फेटाळली. आता राहुल गांधी यांनी मतदारयाद्यांमध्ये नावांचा समावेश किंवा नावे वगळणाऱ्यांच्या मोबाईल क्रमांकांसह आयपी अॅड्रेस आणि ओटीपींची मागणी केली आहे..राज्यघटनेच्या रक्षणाचे काम घटनात्मक संस्थांचे आहे, आपले नव्हे, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी ज्ञानेशकुमार यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारी पाळत नसल्याचा आरोप केला आहे. मतांंच्या चोरीवरुन होणारे आरोप आणि त्यावर दिल्या जाणाऱ्या गुळमुळीत उत्तरामुळे केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे, तर सर्वच घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्चचिन्ह लागत असून हा देशातील लोकशाहीच्या तब्येतीच्या दृष्टीने निश्चितच चिंतेचा विषय बनत चालला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.