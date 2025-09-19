editorial-articles

अग्रलेख : डिजिटल अरेस्ट

सामान्यतः ‘डिजिटल अरेस्ट’ करू पाहणारा इसम ‘ब्लॅकमेलर’ मानला जातो. पण अनेकदा अशा सापळ्यामध्ये अडकणारे लोकही धुतल्या तांदळासारखे नसतात.
निवडणूक आयोगाला जाब मागणारे राहुल गांधी खोटे आरोप करीत आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे असले, तरीही त्यांना ते जनतेसमोर येऊन पटवून द्यावे लागेल.

राजकीय चर्चाविश्‍वात लोकांचे प्रश्‍न ऐरणीवर येणे महत्त्वाचे. विरोधकांनी त्यावरून सरकारवर अंकुश ठेवणे अपेक्षित असते. पण अद्यापही सत्ताधारी आणि विरोधकांतील वाद मूलभूत व्यवस्थेभोवतीच घोटाळत आहे.

