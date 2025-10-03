अग्रलेख : अस्वस्थ स्वातंत्र्ययोद्धा

गांधी जयंतीच्या दिवशी डॉ. पारीख या शांत, संयमी आणि समाजनिष्ठ योद्ध्याने जगाचा निरोप घेतला, हा त्यांच्या गांधीवादी व ध्येयनिष्ठ जीवनाच्या वर्तुळाला प्रतीकात्मक पूर्णविराम आहे. डॉ. जी. जी. पारीख यांच्या निधनाने केवळ एका ज्येष्ठ गांधीवाद्याचा नाही, तर एका शतकाच्या मूल्यांचा, विचारांचा आणि समर्पणाच्या प्रवासाचा अंत झाला आहे. १९४२ मध्ये जेव्हा ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा अवघ्या १८ वर्षांचे असलेले जी. जी. पारीख हे मुंबईतील सेंट झेविअर्स महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होते..काँग्रेसचे सर्व नेते अटकेत होते. त्या वेळी त्यांनी गिरगाव चौपाटीपासून ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंतच्या आंदोलनात भाग घेतला. त्या वेळी त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. वरळीच्या तुरुंगात त्यांना समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिकांची साथ मिळाली, तिथेच त्यांच्या विचारांना आणि आयुष्याला एक नवीन दिशा मिळाली. तुरुंगवासात ते सर्वात तरुण कैदी होते. डॉ. पारीख यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले होते; पण सामाजिक कामात त्यांनी स्वतःला इतके झोकून दिले की वैद्यकीय व्यवसाय बाजूला राहिला..युसूफ मेहर अली यांच्या विचारांचा विद्यार्थीदशेतच त्यांच्यावर प्रभाव होता. १९६१ मध्ये त्यांनी ‘युसूफ मेहर अली सेंटर’ची स्थापना केली. आयुष्यभर या केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, पर्यावरण आणि समाजसुधारणेच्या कार्यात त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले होते. युसूफ मेहर अली सेंटरच्या शाखा आता देशभरात पसरल्या आहेत.त्याचे श्रेय डॉ. पारीख यांना जाते. देशाचा आर्थिक विकास केवळ काही शहरांपुरता मर्यादित असल्याची खंत त्यांना आयुष्यभर होती. त्यामुळे जीवनाच्या अखेरपर्यंत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी काम करण्यासाठी ते धडपडत होते..शहरीकरणाच्या अतिरेकी धोरणांवर कडाडून टीका करणाऱ्या मोजक्या व्यक्तींपैकी जी. जी. पारीख होते. डॉ. पारीख यांच्या पत्नी दिवंगत मंगलाताई पारीख यादेखील स्वातंत्र्यसंग्रामात सक्रिय होत्या. आणीबाणीच्या काळात दोघांनीही १८ महिने तुरुंगवास पत्करला. पत्नीच्या सहकार्यामुळे त्यांना पूर्णवेळ समाजकार्याला देता येत होता.डॉ. पारीख यांच्या जगण्यात कमालीचा साधेपणा होता. सरकारने देऊ केलेले शासकीय कोट्यातील घर त्यांनी नम्रपणे नाकारले. वयाची शंभरी गाठल्यानंतरही ते कार्यरत होते; मात्र देशाची सध्याची परिस्थिती त्यांना अस्वस्थ करत होती. गेल्या अनेक दशकांपासून ते दरवर्षी ९ ऑगस्टला गिरगाव चौपाटीपासून ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत मूक पदयात्रा काढत..१९४२ पासून २०२४पर्यंत त्यांची ही मूकयात्रा चुकली नाही. समाजवाद म्हणजे निवडणूक जिंकून सत्ता घेण्याचे साधन नाही, तर समाजाच्या मुळाशी पोहोचून परिवर्तन घडवण्याची एक प्रक्रिया असल्याची त्यांची धारणा होती. काँग्रेस आणि नंतर इतर पक्ष सत्तेच्या मोहात अडकले आणि समाजपरिवर्तनाची दिशा विसरले, असे त्यांचे मत होते.मुंबईच्या बदलत्या स्वरूपावर त्यांनी तितक्याच ठामपणे आपले मत मांडले. जीवनाच्या अखेरच्या टप्प्यात वातावरण बदल आणि पर्यावरणीय संकटावर काम करणे किती महत्त्वाचे आहे, याबद्दलही त्यांना कळकळ होती. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर मुंबईत दंगली उफाळल्या, त्या वेळी त्यांनी शांतता यात्रांचे नेतृत्व केले..शहरातील हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर सामाजिक एकोप्याची उसवलेली वीण त्यांना अखेरपर्यंत अस्वस्थ करत होती. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी आपण जे स्वप्न पाहिले होते, ते अद्याप अधुरे असल्याचे दुःख डॉ. पारीख यांच्या बोलण्यातून कायम व्यक्त व्हायचे. वयाची शंभरी गाठल्यानंतर ते दुःख अधिक गडद होत गेले. एकीकडे लोकशाही संस्था कमजोर झाल्याचे दुःख त्यांना होते; मात्र त्याच वेळी त्यांना देशाच्या तरुणाईत आशेचा किरणही दिसत होता.ब्रिटिशांच्या सत्तेचा सूर्य कधीही मावळणार नाही, असे म्हटले जात असताना भारताने ब्रिटिशांना हाकलून लावले. जेव्हा डॉ. पारीख व त्यांची पत्नी आणीबाणीच्या काळात १८ महिने तुरुंगात होते, त्या वेळीही ते एका मतावर ठाम होते. जोपर्यंत देशात गांधीजींचे विचार जिवंत आहेत, तोपर्यंत इंदिरा गांधी यांची आणीबाणी फार काळ चालू शकणार नाही, असे त्यांचे मत होते आणि झालेही तसेच..सध्याचा काळ निराशेचा आहे; मात्र ही वेळ निघून जाईल आणि नवा काळ येईल, असा ठाम आत्मविश्वास डॉ. जी. जी. पारीख यांना शेवटपर्यंत होता. अशा व्यक्तिमत्त्वाचा अंत म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे निधन नाही तर मूल्य, आदर्शांची आणि निष्ठेची चालती-बोलती पाठशाळा हरवण्यासारखे आहे. डॉ. पारीख आयुष्यभर समाजासाठी झटले आणि मृत्यूनंतरही देहदान करून समाजाला काहीतरी देऊन गेले. या कृतीतून त्यांच्या जीवनाचे सार लक्षात येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.