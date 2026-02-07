editorial-articles

अग्रलेख : हा खेळ आत्मघाताचा!

मोबाइलचे व्यसन, कोरियन सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने थेट मृत्यूला कवटाळणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील तीन बहिणींची ही व्यथा.
सकाळ वृत्तसेवा
गाझियाबादमधील घटनेसारख्या घटना रोखायच्या असतील तर आपल्याला काही बाबतींत नियमांची चौकट आखून घ्यावीच लागेल.

death
mobile
endlife
Editorial Article
ghaziabad
Addiction

