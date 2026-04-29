अग्रलेख : शुल्काचा ‘विधि’निषेध!

कायदे-नियम वाकवून, कधी पळवाटा काढून, तर कधी बेधडकपणे नियमांची पायमल्ली करून काही संस्था नफेखोरी करतात आणि सरकारी यंत्रणेला जाग येते ती न्यायालयाच्या दणक्यानंतर.मूठभरांचे खासगी हितसंबंध आणि सर्वसामान्य लोकांचे हित यात संघर्ष आल्यास लोकाभिमुख म्हणवणाऱ्या कोणत्याही सरकारने लोकहितालाच प्राधान्य द्यायला हवे. परंतु बऱ्याचदा कायदे-नियम वाकवून, कधी पळवाटा काढून तर कधी बेधडकपणे नियमांची पायमल्ली करून काही संस्था नफेखोरी करतात आणि सरकारी यंत्रणेला जाग येते ती न्यायालयाच्या दणक्यानंतर. हे जेव्हा शिक्षणक्षेत्रात घडते, तेव्हा ती जास्तच चिंतेची बाब ठरते. आरोग्य आणि शिक्षण ही क्षेत्रे अशी आहेत की, त्यात सामाजिक उत्तरदायित्व अध्याहृत असते; किंबहुना असायला हवे. .शिक्षणक्षेत्रातील वाढत्या धंदेवाईक प्रवृत्तीला आळा घालण्याची गरज त्यामुळेच प्रकर्षाने जाणवते. पुण्यातील 'इंडियन लॉ सोसायटी'च्या विधी महाविद्यालयातील शुल्क आकारणीवरून झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल आणि त्यानंतर सरकारने उचललेले पाऊल दिलासादायक असले तरी या प्रकरणातून अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित होतात.सरकारच्या आदेशानंतर आता संबंधित विद्यार्थ्यांना सहा टक्के व्याजासह पैसे परत मिळतील; पण मुळात ही वेळ का येऊ दिली? या संस्थेने पाच वर्षांत तब्बल २९.६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आणि केवळ चार कोटी नऊ लाख रुपये खर्च केला. याचा अर्थ तब्बल ६२४ टक्के नफा! अवाजवी शुल्कआकारणी हा केवळ नियमभंग नव्हे, तर हा विद्यार्थी-पालकांचा विश्वासघात आहे..याआधी राज्यातील आणि देशातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांवर अतिरिक्त शुल्कआकारणीचे आरोप झाले आहेत. वैद्यकीय शिक्षणात 'कॅपिटेशन फी'च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची वसुलीच वर्षानुवर्षे सुरू आहे. अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन संस्थांमध्ये 'विकास शुल्क', पायाभूत सुविधाशुल्क, उपक्रमशुल्क, अशा गोंडस नावांखाली विद्यार्थ्यांकडून जादा पैसे उकळले जातात.देशामधील नामांकित 'आयएलएस विधी महाविद्यालया'कडूनच जेव्हा कायद्याचे उल्लंघन होते, तेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यातून शिकवण काय मिळते? या शैक्षणिक परिणामाचाही विचार आवश्यक आहे. कायदापालन ही काय ऐच्छिक गोष्ट आहे काय? एका विद्यार्थ्याने धैर्याने लढा देत, माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत ही आकडेवारी उघड केली, हे कौतुकास्पद. त्याने हे केले नसते, न्यायालयात धाव घेतली नसती, तर ही लूट अशीच सुरू राहिली असती. याचा अर्थ शिक्षणसंस्थांची नियमन-नियंत्रण यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली..महाविद्यालयांनी शुल्करचनेत बदल करताना पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक असताना, इतक्या वर्षांपासून नियमभंग सुरू होता, तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कानाडोळा केला की जाणीवपूर्वक मौन बाळगले? हे सगळे आता बाहेर यायला हवे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, नियामक यंत्रणा यांनी आतापर्यंत पावले का उचलली नाहीत? की जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले? संबंधित सर्वांनाच चौकशीला सामोरे जावे लागले पाहिजे..सरकारी पैशांवर चालणाऱ्या महाविद्यालयांकडून सामाजिक जबाबदारी निभावली जाण्याची अपेक्षा असते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक नामांकित शिक्षणसंस्थांकडून आजही अवाजवी बेकायदा शुल्कआकारणी होत आहे. अशा संस्थांची चौकशी करून कठोर कारवाई करू, असे आश्वासन राज्य सरकारने या प्रकरणाच्यानिमित्ताने दिले आहे. पण खरेच तसे होईल का? छुप्या पद्धतीने नव्हे तर अगदी उघडपणे शिक्षणाशी संबंधित सर्व संबंधित यंत्रणांच्या संगनमताने बेकायदा अवाजवी शुल्कआकारणी महाविद्यालयांकडून सुरू आहे. त्यांना जरब बसायलाच हवी.राज्य सरकारचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग; तसेच संबंधित विद्यापीठाने या प्रकरणातून बोध घेऊन महाविद्यालयांमधील शुल्करचना, आर्थिक व्यवहार याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) होणे बंधनकारक करायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा उभारणे तितकेच आवश्यक आहे. विशेषत: या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्यास उत्तर देणारी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी..नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, त्यांना दिलेल्या अधिकृत मान्यतेचाही फेरविचार व्हायला हवा. अशी कठोर पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. बेकायदा शुल्कआकारणीची बाहेर न आलेलीही प्रकरणे आहेत. परिणामी शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासालाच तडा जातो. उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि सरकारचे आदेश यामुळे आगामी काळात सकारात्मक बदलांची अपेक्षा अधोरेखित होत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने कठोर पाऊल उचलत, बेकायदा शुल्कआकारणी करणाऱ्या महाविद्यालयांवर योग्य ती कारवाई करायलाच हवी..या प्रकरणाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकून खुलेआम लूट करू पाहणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचे विद्यार्थ्यांना गृहीत धरण्याचे दिवस संपले आहेत. भले कायद्याचे ज्ञान देणारे, वकील घडविणारे महाविद्यालय असो; वा अन्य कोणतेही महाविद्यालय असो, विद्यार्थी प्रश्न विचारणार, हक्क मागणार, न्यायासाठी लढणार. बदलाचा हा नवा प्रारंभ होय. अशा लढ्याला संस्थात्मक पाठबळ मिळाल्यास शिक्षणव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने 'धडा' मिळेल; अन्यथा शिक्षणाच्या नावाखाली लूट सुरू राहील.