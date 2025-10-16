अग्रलेख : शस्त्रांची शरणागती!

अग्रलेख भारतीय लोकशाहीला सुरुंग लावू पाहणाऱ्या माओवादी चळवळीतील बड्या म्होरक्याची शरणागती राज्यघटनेच्या शाश्वत मूल्यांच्या अपरिहार्यतेची साक्ष देणारी आहे. आगीने आग विझत नाही, तर ती वाढतेच. हिंसेतून कधीच अहिंसा जन्माला येऊ शकत नाही. शस्त्रातून शांतता प्रस्थापित होऊच शकत नाही. लोकशाही मूल्यांवरील अढळ श्रद्धा आणि त्याचे अनुपालन हाच जीवन जगण्याचा उत्तम आणि सम्यक मार्ग आहे. याचा बोध देणारी ऐतिहासिक घटना भूपतीच्या शरणागतीच्या माध्यमातून अनुभवायला मिळाली. भूपती आणि त्याच्या ६० सहकाऱ्यांनी शस्त्र खाली ठेवत राज्यघटना स्वीकारत असल्याचे सांगितले..‘राजकीय सत्ता बंदुकीच्या नळीतून जन्म घेते’, या अमानुष आणि अनैतिक विचारातून ही चळवळ जगातील अनेक देशांत विविध रूपांत आणि विविध नावांनी फोफावत गेली. पश्चिम बंगालमधील ‘नक्षलबारी’ येथून या चळवळीचा भारतात उदय झाला. ‘आहे रे’ वर्गाकडून झालेले अव्याहत शोषण असह्य झाल्यावर ‘नाही रे’ वर्गातील तत्कालीन शोषितांनी बंड केले. परंतु, पुढे ही चळवळ हिंसेचा वापर करीत फोफावत गेली. विशेषतः आदिवासी भागांतील विस्थापन, भांडवलशाही व्यवस्थेकडून शोषण, शासकीय व्यवस्थेकडून झालेली उपेक्षा आणि अनास्था यातून या चळवळींना मिळणारा प्रतिसाद वाढू लागला. .गरीब शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि आदिवासींच्या आर्थिक दुर्बलतेस सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत आहे. त्यातून मुक्तीचा अखेरचा पर्याय म्हणजे सशस्त्र क्रांती होय, या फसव्या विचारातून या चळवळी फोफावल्या आणि वाढतच गेल्या. भूपतीने त्याच्या तब्बल ६० सहकाऱ्यांसह पत्करलेली शरणागती म्हणजे या चळवळीच्या वैचारिक पराभवाची त्याला उशिरा का होईना झालेली जाणीव होय. ही अनुभूती त्याची पत्नी जहाल माओवादी तारक्का आणि भूपतीचा भाऊ माओवादी किशनजीची पत्नी सुजाता या दोघींना जानेवारीत आली होती. गडचिरोली जिल्ह्यातील लाहेरी-मलमपोडूर गावादरम्यान २०१० मध्ये पोलिसांविरुद्ध माओवाद्यांनी केलेल्या सशस्त्र हल्ल्यात १७ पोलिस हुतात्मा झाले होते..या चकमकीचे नेतृत्व तारक्काने केले होते. तिच्या ३८ वर्षांच्या विद्ध्वंसक कारकिर्दीत अत्यंत जहाल माओवादी म्हणून तिची प्रचंड दहशत होती. अशीच दहशत सुजाताचीही होती. अर्थशास्त्रात पदवीधर असलेल्या भूपतीला माओवाद्यांचा मेंदू आणि ‘थिंक टॅंक’ म्हणून ओळखले जायचे. तब्बल तीन दशकांहून जास्त काळ सशस्त्र क्रांतीवर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष नेतृत्व करणाऱ्या भूपतीने माओवादी चळवळीचा त्याग करणे या घटनेने ‘हा मार्ग अयोग्य आणि निरर्थक’ असण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सशस्त्र क्रांतीतून कदाचित राज्यव्यवस्था उलथवणे शक्यही होईल; परंतु सुराज्य निर्माण करणे केवळ अशक्य आहे. त्यासाठी लोकशाही मार्गच योग्य आहे, हे भूपतीला कळले. त्याच्यासारखी सुबुद्धी माओवादी चळवळीतील प्रत्येकाला झाली, तर रक्त न सांडताही माओवादी चळवळीचे निखंदन करता येणे शक्य होऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत माओवादी चळवळीचा बीमोड करण्याचा निर्धार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भूपतीची शरणागती केंद्र आणि राज्य सरकारचा मोठा विजय आहे. तरी त्यामुळे सरकारने हुरळून जाऊन बेसावध राहू नये..‘माओवाद’ या हिंसक तत्त्वज्ञानाचा बीमोड करायचा असेल, तर त्याकडे आकर्षित होऊ देणाऱ्या व्यवस्थेत बदल आवश्यक आहेत. ज्या दिवशी भूपती गडचिरोली येथे पोलिसांपुढे शरण येत होता, त्याच दिवशी गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील रेकनार गावातील गरोदर महिला प्रसूतीच्या वेदनांनी तळमळत होती. रस्ताच नसल्यामुळे तिच्या गावापर्यंत रुग्णवाहिका जाऊ शकत नव्हती. अखेर खाटेची कावड करून तिला खांद्यावरून वाहून नेण्याची व्यवस्था करावी लागली. आर्थिक विषमतेची दरी आदिवासी भागात वेगाने वाढते आहे. आदिवासींना त्यांच्या श्रमाचा पैसा मिळत नाही. तेंदू आणि बांबूतोडीच्या मजुरीची लूट होते. जंगलावर आधारित उपजीविका असलेल्या आदिवासींचे शोषण वनविभाग आणि अनेकदा पोलिसांकडूनही केले जाते. सरकारी व्यवस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी आदिवासींची दखलच घेत नाहीत. सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असलेली शोषणाची प्रशासकीय महाव्यवस्था आदिवासी भागात पावलोपावली दिसते. पक्के रस्ते नाहीत..नदी, नाल्यांवर पूल नाही. शाळा आणि आरोग्य केंद्रे भकास आहेत. माओवादी आकाशातून टपकत नाहीत. जेव्हा व्यवस्थाच क्रूर होते, तेव्हा ठिणगी पडते. त्यातून १६-२० वर्षांच्या ‘ॲंग्री यंग मॅन’ वयातील तरुणांत अन्यायाविरुद्ध त्वेष निर्माण होतो. माओवादी यंत्रणा त्यांना जवळ करण्यासाठी टपलेलीच असते. भूपतीच्या शरणागतीमुळे पाठ थोपटवून घेत असतानाच आदिवासींचे शोषण करणारी व्यवस्था बदलून अधिक संवेदनशील बनवायला हवी. गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागडसारखे अनेक मोठे लोहप्रकल्प येत आहेत. यात ९० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या शरणागतीच्या कार्यक्रमात केली. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सन्मानाने आणण्याचे अनेक प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत आहेत, असे दिसते. परंतु, ते प्रत्यक्षात उतरले तरच नवीन भूपती होण्यासाठी कुणीही वाटचाल करणार नाही आणि कधीकाळी झालेले आणखी अनेक भूपतीही राज्यघटना हाती घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.