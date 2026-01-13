अग्रलेख - चलनयुद्धाचे काळे ढग!

दोन महायुद्धे पचवणारे सारे जग सध्या आणखी एका भीषण युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे की काय, अशी भीती निर्माण करणारे सध्याचे जागतिक वातावरण आहे. रशिया-युरोपमधील धुमसते युद्ध, पश्चिम अशियातील संघर्ष आणि महासत्तांमधील सुप्त युद्ध यामुळे एकंदरितच जगभरातली अनेक राष्ट्रे आणि बहुतेक सगळ्याच अर्थव्यवस्था तिसऱ्या महायुद्धाच्या छायेत आल्याचे चित्र आहे. दोन महायुद्धे झाली, तसे मात्र हे तिसरे संभाव्य युद्ध नसेल. त्याचे आयामच पूर्णत: वेगळे आहेत. संहाराची गणिते वेगळी आहेत, विध्वंसाचे मार्गही वेगळाले आहेत. तंत्रज्ञान, अर्थकारण आणि भू-राजकीय डावपेचांनी संपूर्ण जगाला एका अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले आहे. .अमेरिका केवळ आशियाई देशांतच रस घेते असे नाही, तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली नजर आता ग्रीनलँड आणि क्युबावरही केंद्रित केली आहे. ग्रीनलँडमधील नैसर्गिक संसाधने आणि क्युबाची भौगोलिक स्थिती यावर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेची धडपड सुरू आहे. ही आक्रमकता चीनला शह देण्यासाठी असली, तरी यामुळे शीतयुद्धाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे, हे मात्र खरेच. हे ‘नवे शीतयुद्ध’ जगाला महायुद्धाच्या गर्तेत लोटेल की काय, अशी भीती संरक्षणतज्ज्ञांना सतावते आहे. दरम्यान, या भीतीचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर स्पष्ट दिसू लागले आहेत. कारण या विध्वंसाचे दुष्परिणाम कमालीचे भीषण आणि दीर्घ काळासाठीचे असतील..जेव्हा जेव्हा जागतिक स्तरावर युद्धाचे ढग दाटतात किंवा चलनाचे अवमूल्यन होऊन त्याची किंमत घसरू लागते, तेव्हा जागतिक व्यापारातील सोन्याची उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर वाढते. डॉलरच्या घसरत्या मूल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा धातूंच्या चलनाकडे म्हणजेच ‘कमॉडिटी-बॅक्ड इकॉनॉमी’ या संज्ञेकडे झुकताना दिसत आहे. इतिहासाने पुन्हा एकदा गिरकी घेतली असून, कागदी चलनावरील जगाचा विश्वास कमी होत चालल्याने गुंतवणूकदार सुरक्षिततेसाठी सोन्या-चांदीकडे वळले आहेत..ही केवळ मागणी नसून, भविष्यातील आर्थिक घसरगुंडीपासून वाचण्यासाठी केलेली तटबंदी आहे. जगातील सर्वच देश अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. हे निव्वळ घबराटीमुळे घडते आहे, असे नाही. याच घडामोडींच्या आधारावर ‘ब्रिक्स’ (BRICS) चलन तयार केले जाऊ शकते. भारतानेही जगातील विविध तिजोऱ्यांत ठेवलेले आपले सोने पुन्हा मायदेशी आणायला सुरुवात केली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत जागतिक बँकांमधील सुमारे २७० टन सोने भारताने रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत परत आणले आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची जागतिक बँकांमधील संपत्ती गोठवण्यात आली; तशीच परिस्थिती आपल्यावर ओढवू नये, या भीतीने भारताने ही खबरदारीची पावले उचलल्याचे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे..हे आहे चलनयुद्ध. ते संहारक अस्त्रांनी लढले गेले नाही, तरी त्याचे परिणाम मात्र तीव्र असतात. ही तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असताना हे स्पष्ट होत आहे की, यापुढे युद्ध केवळ रणांगणावर नाही, तर ते डेटा आणि इंटरनेटच्या जगातही लढले जाणार आहे. इराणमधील ‘इंटरनेट ब्लॅक आऊट’आणि ‘स्टारलिंक’ला दिलेला ताजा झटका हे याचेच द्योतक आहे. जगातील हा पहिला ‘युद्धस्तरावरील इंटरनेट ब्लॅक आऊट’ मानला जातो. दरम्यान, चीनने यातही मुसंडी मारली आहे. चीनने आपल्याभोवती एक अभेद्य सायबर भिंत- ‘ग्रेट वॉल ऑफ सायबर’ उभी केली आहे, त्यामुळे या भिंतीआड चीनमध्ये नक्की काय शिजते आहे,. हे जगाला कळण्याचा काही मार्ग नाही. ही माहितीची दरी हाच जगासाठी सर्वात मोठा धोका ठरू शकतो. अमेरिकेचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून चीनने यापूर्वीच अमेरिकेला आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. या जागतिक उलथापालथीचे पडसाद भारतीय शेअर बाजारात स्पष्टपणे उमटत आहेत. भारतासाठी सर्वात मोठा धोका दुहेरी आहे : एक, म्हणजे तेलाच्या वाढत्या किमती व रुपयाची घसरण आणि दुसरे म्हणजे चीनच्या सायबर भिंतीआडून होणारे डिजिटल हल्ले व शेजारील राष्ट्रांमधील अस्थिरता..विशेषतः पाकिस्तान आणि चीनमधील वाढते सामंजस्य ही चिंतेची बाब आहे . थोडक्यात सांगायचे तर, जग आज अशा वळणावर आहे जिथे ‘माहिती’हे शस्त्र आहे आणि ‘सोने’ हे संरक्षण. डॉलरचे साम्राज्य खिळखिळे होत असताना आणि महासत्ता आपल्या सायबर भिंती उंचच उंच करत असताना, भारताला अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकावी लागणार आहेत. .आपली अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करणे आणि सायबर सुरक्षा अधिक भक्कम करणे, हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे, पण या गोष्टी तातडीने साधण्याजोग्या नाहीत. तिसऱ्या महायुद्धाची भीती केवळ रणांगणापुरती मर्यादित नसून, ती आपल्या खिशात आणि कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवरही येऊन पोहोचली आहे, हे सामान्य नागरिकांनीही ध्यानात घ्यायला हवे. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनीही आपला पैसा गुंतवताना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कारण २०२६ मध्ये नफा कमी आणि तोट्याचा दबाव जास्त असण्याची शक्यता आहे. युद्ध दाराशी नव्हे, खिश्यापर्यंत आले आहे, हाच त्याचा अर्थ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.