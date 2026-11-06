Gokul Milk Cooperative: ‘गोकुळ’मधील लोणी!

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात प्रभावी स्थान असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. संघावर पाच सरकारनियुक्त संचालक नेमण्याच्या हालचालींमुळे राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणुकीतून संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर सरकारला अशा प्रकारे संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार कितपत आहे; तसेच या नियुक्त्यांमागील राजकीय हेतू काय, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या निर्णयामुळे संघातील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, निवडून आलेल्या संचालकांचे अधिकार आणि सरकारचा हस्तक्षेप यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. जे काही चालले आहे ते ‘सहकार’ वाचविण्यासाठीच असे दाखविले जात असले तरी नजर ‘गोकुळ’मधील ‘लोण्या’वर आहे, हे लपून राहिलेले नाही. .सहकार क्षेत्राच्या भवितव्यावर परिणामकोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळ निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या पेचाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात केलेली दुरुस्ती ही सहकारातील वैचारिक पायालाच छेद देणारी आहे, की सहकाराच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे, याचा त्रयस्थ आणि समतोल विचार होण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारची भूमिका आणि संस्थात्मक स्थैर्याचा युक्तिवाद समजून घेणे प्रथम आवश्यक ठरते. ‘गोकुळ’सारख्या शिखर सहकारी दूध संघांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल, लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि सार्वजनिक संसाधने गुंतलेली असतात. पंचवार्षिक निवडणुकीत त्रिशंकू अवस्था होते, त्यावेळी सत्ता काबीज करण्यासाठी किंवा सदस्यांच्या पळवापळवीमुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया ठप्प होऊ शकते. ‘गोकुळ’मध्ये गणपूर्तीअभावी (कोरम) अध्यक्ष निवडीची सभा रद्द होणे ही प्रशासकीय कोंडीचीच नांदी होती. अशा स्थितीत, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने प्रशासकीय मध्यस्थी म्हणून कायदेशीर दुरुस्तीचा मार्ग निवडला, असा दावा सरकार पक्ष करू शकतो. परंतु, या नाण्याची दुसरी आणि अत्यंत चिंताजनक बाजू म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा आणि शेतकरी कौलाचा झालेला संकोच. प्राथमिक दूध संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष मतदानात सहभाग घेऊन २५ संचालकांना निवडून देतात, तेव्हा तो साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा थेट कौल असतो..निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर, केवळ आपल्या राजकीय आघाडीचा अध्यक्ष बसू शकत नाही या एकाच कारणासाठी, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायद्यात बदल करणे आणि मतदानाचा अधिकार असलेले चार शासननियुक्त संचालक मंडळात समाविष्ट करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विपरीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि सहकार चळवळीच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत घातक पायंडा पाडणारा ठरू शकतो. कायद्यातील बदलाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय होईल, त्यावेळी या प्रकरणाला घटनात्मक वळण येईल. यात पर्याय पुढे येतील, न्यायालयीन समीक्षेत जर सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या या अध्यादेशाला घटनाबाह्य ठरवले, तर राज्य सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसू शकतो. याउलट, जर हा बदल कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरला, तर महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतील लोकशाही कौलापेक्षा राज्य सरकारचे राजकीय नियंत्रण अधिक प्रभावी ठरेल. गोकुळ दूध संघ सध्या राजकीय वर्चस्व, कायदेशीर पेच आणि सहकाराची मूळ मूल्ये या तिहेरी संघर्षाच्या केंद्रस्थानी उभा असून हा संघर्ष नेमका कसा वळण घेईल, हे येणार काळच सांगेल..निखिल पंडितरावसहकार कायद्यातील दुरुस्तीराज्य मंत्रिमंडळाने चार नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअअ (२) बदल करून सुधारणा लागू करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळात राज्य सरकारतर्फे पाच सदस्य नियुक्त केले जातील. यातील एक सदस्य सहाय्यक निबंधक दर्जाचा शासकीय अधिकारी असेल, ज्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, उर्वरित चार अशासकीय सदस्यांना संचालक मंडळाच्या सर्व बैठकांमध्ये आणि अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत मतदानाचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे महायुतीचे १२ निर्वाचित संचालक आणि चार नवीन शासननियुक्त संचालक मिळून महायुतीचे पारडे १६ मतांवर गेल्याने, प्रत्यक्ष निवडणुकीत पराभूत होऊनही महायुतीचा अध्यक्ष ‘गोकुळ’वर विराजमान होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे..निवडणूक निकाल आणि कायदेशीर कोंडीऑक्टोबर २०२६मध्ये पार पडलेल्या ‘गोकुळ’च्या २५ संचालक पदांच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवला, तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागांवर निसटता पराभव झाला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०मधील तरतुदींनुसार २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळात अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी व सभेच्या गणपूर्तीसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती व मते अनिवार्य असतात. समविचारी आघाडीकडे १३ संचालक असल्याने बहुमतासाठी त्यांना एका अतिरिक्त संचालकाच्या पाठिंब्याची गरज होती. दुसरीकडे, महायुतीच्या १२ संचालकांनी अध्यक्ष निवडीच्या सभेला गैरहजर राहून गणपूर्ती होऊ न देण्याची रणनीती आखली, ज्यामुळे अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला. वाद कोल्हापूरच्या खंडपीठामध्ये गेला आणि न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी २५ संचालकांना नोटिस बजावण्याचे आदेश दिले, परंतु यामध्ये सक्तीची उपस्थिती आणि मतदान करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहण्याबाबत साशंकताच आहे..स्वायत्तता बाधित होऊ नयेसरकारची कोणत्याही स्वरूपात अर्थिक वा अन्य मदत प्राप्त झालेल्या आणि वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या बिगर-बँकिंग सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर सरकारला जास्तीत जास्त चार मतदानाधिकार असलेले आणि एक शासकीय अधिकारी असे एकूण पाच सदस्य नामनिर्देशित करता येणार आहेत. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. अर्थात ही कमाल मर्यादा आहे; प्रत्येक संस्थेवर चार सदस्य नियुक्त करणे अनिवार्य आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. या प्रस्तावामागे सार्वजनिक निधीचे रक्षण, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता व मोठ्या संस्थांच्या कारभारावर देखरेख ठेवणे , असे हेतू असू शकतात. पण त्यासाठी निवडलेली पद्धत सहकाराच्या स्वायत्ततेशी कितपत सुसंगत आहे, याचा विचार व्हावा. ९७ व्या घटनादुरुस्तीने या तरतुदीत सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या हक्काचाही समावेश केला. अशा संस्थांचे नियमन करता येत नाही, असे नाही. ते वाजवी असावे, एवढेच. सरकारनियुक्त सदस्यांची संख्या, त्यांचे मतदानाचे अधिकार आणि निर्णयप्रक्रियेवरील त्यांचा प्रभाव यांमुळे निवडून आलेल्या सभासद प्रतिनिधींचे अधिकार दुय्यम ठरत असतील, तर अशा तरतुदीचा कलम १९(१)(क)च्या संदर्भात विचार व्हायला हवा. राज्याने सहकारी संस्थांच्या पुढील चार मूलभूत तत्त्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे घटनेतील राज्याच्या धोरणांविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ( ४३ (बी))नमूद केले आहे.ती तत्त्वे अशी : स्वेच्छेने स्थापना, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण व व्यावसायिक व्यवस्थापन. या तत्त्वांचा एकत्रित विचार केला, तर या संस्था सक्षम, स्वायत्त असाव्यात, त्यांचे व्यवस्थापन सदस्यांच्या लोकशाही नियंत्रणाखाली असावे आणि त्याचवेळी त्यांचे कामकाज व्यावसायिक पद्धतीने चालावे, अशी घटनेची अपेक्षा दिसते. सरकारचा प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असणे, हे आपोआप घटनाविरोधी ठरत नाही. मात्र, या प्रतिनिधित्वामुळे सहकारी संस्थेचे लोकशाही नियंत्रण व स्वायत्त कार्यपद्धती बाधित होत नाही ना, हे तपासणे आवश्यक आहे..विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ२) गणपूर्तीसाठी १४ संचालकांची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा गोकुळच्या पोटनियमांमधून निर्माण झाला आहे. हा नियम निवडणुकीनंतर तयार केलेला नाही. संस्थेचे अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार ठप्प होऊ नयेत आणि संस्थात्मक स्थैर्य राहावे, यासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय हा कायदेशीर आणि सहकाराच्या हिताचाच आहे.३) समविचारी आघाडीचे आरोप लोकशाहीसाठी कमी आणि स्वतःच्या राजकीय सुलभतेसाठी अधिक आहेत. लोकशाहीचा अर्थ केवळ आपल्या बाजूने मिळालेला कौल एवढाच नसतो.१) महायुतीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्या समर्थकांनी स्पष्ट केले की, १३ विरुद्ध १२ असा निसटता निकाल म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील साडेपाच लाख उत्पादकांचा निर्विवाद कौल नव्हे. काठावरच्या विजयाला राजकारणातील अमरपट्टा समजण्याची चूक करू नये.२) मागच्या दाराने सत्तासंपादन :निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना पुन्हा संचालक मंडळात आणण्यासाठी आणि ‘गोकुळ’वर कब्जा मिळवण्यासाठी सरकारने कायदे बदलून मागच्या दाराने प्रवेश निश्चित केला आहे.३) ‘अमूल’ आणि गुजरातचे सावट :हा नावारूपाला आलेला दूध संघ `गोकुळ’ची स्वायत्तता मोडीत काढून गुजरातच्या किंवा `अमूल’ च्या घशात घालण्याचा छुपा राजकीय प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप सतेज पाटील यांनी केला.१) जनादेशाचा संकोच :साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आणि प्राथमिक दूध संस्थांनी समविचारी आघाडीला १३ जागा देऊन दिलेला स्पष्ट कौल सत्तेच्या जोरावर पायदळी तुडवला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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