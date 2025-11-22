अग्रलेख - मागच्या पानावरून पुढे...

घटनापीठाच्या निर्णयानंतरही संदिग्धता कायम राहिल्याने राज्यपालांच्या मनामानीला चाप कसा बसणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.देशाच्या कारभारासाठी दिशादर्शन राज्यघटना करते. तिच्या प्रकाशात वाटचाल करणे अपेक्षित असते. ती करताना अनेक नवनव्या समस्या निर्माण होतात; त्या सोडवताना घटनात्मक मूल्यांना छेद न देता पुढे जायचे असते. हे तेव्हाच जमू शकते, जेव्हा सर्व संस्था, यंत्रणा सुरळित चालू असतात आणि अधिकारपदांवर काम करणारे आपापल्या मर्यादा ओळखून त्यानुसार काम करतात. पण हे जर होत नसेल, तर जो समतोल व्यवस्थेत साधण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यालाच धक्का बसतो. सध्या राज्यपालांच्या अधिकारांवरून जो वादंग माजला आहे, ते याच दुर्धर आजाराचे एक लक्षण आहे, त्यामुळे त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा..राज्यांच्या विधिमंडळांनी म्हणजेच लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी तयार केलेल्या विधेयकांवर अंतिम मंजुरी देताना राज्यपालपदावरील व्यक्ती प्रचंड चालढकल करतात, अशी तक्रार अलीकडच्या काळात बऱ्याचदा झाली. तमिळनाडू सरकारने या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. विविध प्रकारची तब्बल दहा विधेयके तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी अडवून धरली होती. विशिष्ट कालावधी उलटून गेल्यानंतरही मंजुरी न देणे वा ती फेरविचारासाठी परत न पाठवणे असे झाल्यास ती मंजूर झाली, असे समजण्यात येईल, असा निर्णय एप्रिलमध्ये न्यायालयाने दिला होता. राज्यपालांच्या वर्तनावर एका अर्थाने लगावलेली ही चपराकच..त्यातून राज्यपालांना विधेयकमंजुरीसाठी काही विशिष्ट कालमर्यादा असायला हवी, ही मागणी जोर धरू लागली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऱाज्यपालांना वा राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा असावी का, याविषयी विचारणा केली होती. त्यावर निर्णय देताना अशी कोणतीही कालमर्यादा घालणे घटनेला अभिप्रेत नसल्याचा निर्णय सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिला. मात्र त्याचवेळी लोकनियुक्त सरकारकडून आलेल्या विधेयकांबाबत चालढकल करणे हे लोकशाहीशी विसंगत असल्याची टिप्पणीही घटनापीठाने केली आहे. मुळात अशी विसंगत कृत्ये होत आहेत, म्हणूनच तर प्रश्न निर्माण झाला. तो सोडविण्याची एक संधी यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाकडे होती. याबाबतीत अधिक निःसंदिग्ध निर्णय दिला असता तर आपल्या संसदीय लोकशाहीतील कारभाराला ठोस अशी दिशा मिळाली असती.‘सहकारी संघराज्या’च्या दृष्टीने हे आवश्यक होते..विरोधी पक्षांची सरकारे असल्यास अनेक राज्यपाल केंद्र सरकारच्या हातातले बाहुले असल्यासारखे काम करतात. कॉंग्रेसच्या काळातही अनेक महामहीम याच पद्धतीने वागत होते, यात शंका नाही. पण ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा घोष करीत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही ‘हम भी कुछ कम नही’ असे दाखवून देण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. राज्यपालांनी त्या त्या विधानसभांतील विरोधी पक्षनेते किंवा भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना मागे सारुन स्वतःच एका अर्थाने मुख्यमंत्र्यांचे ‘प्रतिस्पर्धी’ झाल्याचा पायंडा गेल्या दहा-अकरा वर्षांमध्ये पडला आहे. राज्यघटनेतील पळवाटांवर बोट ठेवून ते सगळी घटनात्मक अस्त्रे परजायला लागतात..मात्र, भाजप- एनडीए शासित राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या हातातील त्याच घटनात्मक अस्त्रांची धार बोथट झालेली असते! खरे तर कुठल्याही राज्याचे राज्यपाल हे त्या राज्यातील जास्तीत जास्त पाच ते दहा वर्षांचे ‘पाहुणे’ असतात. राज्याचे हित कशात आहे, हे ठरविण्याचे काम जनतेने निवडलेल्या सरकारचे असते. राज्य सरकारने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या जोरावर संमत केलेले कायदे जुलमी असतील तर त्यांना रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याची ताकद विरोधी पक्षांकडे असते. रस्ता चुकलेल्या सरकारचे पुढच्या निवडणुकीत कान उपटण्याचा पर्याय राज्यातील जनतेपाशी कायमच खुला असतो. शिवाय कायद्याला धरुन नसलेल्या विधेयकाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन रोखण्याचा पर्यायही खुला असतो. एवढे सर्व राजकीय आणि कायदेशीर उपाय असताना परराज्यातून आलेले राज्यपाल ‘माझा जीव त्या राज्यासाठी कळवळतो’ असा गळा काढून राज्य सरकारने संमत केलेली विधेयके वर्षानुवर्षे रोखून धरीत त्यांची गळचेपी करतात..परिणामी पाच वर्षांसाठी सत्तेत आलेल्या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा कार्यकाळ निष्प्रभ करण्यात राज्यपालांचा हातभार लागतो. गेल्या दहा-अकरा वर्षांमध्ये हा प्रकार केवळ केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे विरोधक असलेल्या राज्यातच घडत आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या नावाखाली रोखून ठेवणे, राज्य सरकारशी छोट्या छोट्या गोष्टींवरून वाद वाढविणे हे राज्यपालांचे प्रयोग विशेषतः पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तेलंगण, झारखंड, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरु आहेत. यावर्षी फेब्रुवारीपर्यंत दिल्लीचाही या यादीत समावेश होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून उचलबांगडी होत असलेल्या राज्यपालांनी ‘राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून’ चालवलेल्या या उठाठेवींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणाने लगाम लावला असता तर बरे झाले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.