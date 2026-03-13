अग्रलेख : जगण्याने छळले होते...

हरीश राणाची सोडवणूक करणारा हा निकाल भारतातला पहिलाच आहे. इच्छामरणाच्या संकल्पनेकडे अधिक उदार मनाने आणि तार्किक होऊन पाहिले पाहिजे, ही काळाची गरजच आहे. जगणे सुंदर असतेच, पण काही वेळा मृत्यू हा देखील असोशीने भेटावा असा सखा वाटू लागतो. पण त्याच्या भेटीलागी बरेच खटाटोप करावे लागतात. हरीश राणासारख्या दुर्दैवी कहाणीचा शेवट व्हावा, ही इच्छादेखील माणुसकीच्या धर्माला जागणारीच आहे. तिचा यथोचित सन्मान व्हायला हवा..चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठामध्ये बी. टेकचं शिक्षण घेणारा जेमतेम विशीच्या उंबरठ्यावरचा हरीश राणा वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. ही घटना ऑगस्ट २०१३मधील. डोक्याला गंभीर दुखापती झालेला हरीश गेली १३ वर्षे जगण्याशी झगडतो आहे. कृत्रिम जीवरक्षक उपकरणांच्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनांव्यतिरिक्त अस्तित्वाची लक्षणे दिसत नाहीत..वर्षानुवर्ष इस्पितळाच्या बिछान्यात पडून राहिल्याने आता शरीरावर क्षते पडू लागली आहेत. त्याचे आईवडील ‘आपल्या मुलाची सोडवणूक करा’ म्हणून दशकभर न्यायालयात खेटे घालत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर सोमवारी अप्रत्यक्ष इच्छामरणाच्या संदर्भात कठीण निवाडा दिला, आणि हरीश राणाच्या ‘सुटके’चा मार्ग मोकळा केला.गेल्या डिसेंबरात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आले होते, तेव्हा अप्रत्यक्ष इच्छामरणासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा याच स्तंभात (‘त्या पैलतिरावर मिळेल मजला थारा’, २० डिसेंबर २०२५) व्यक्त केली होती..‘हा निर्णय घेण्यासाठी आम्हालाही वैद्यकतज्ज्ञ आणि अन्य संबंधितांनी मदत करावी’, असे उद्गार खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी काढले होते, ती कार्यवाही वेगात होऊन दोन-अडीच महिन्यांत हरीश राणाला तगवणारी जीवरक्षक प्रणाली काढून घ्यावी, असा निकाल आता देण्यात आला आहे. या पथदर्शी निकालाचे स्वागत व्हायला हवे. इच्छामरणाच्या संकल्पनेकडे अधिक उदारमनस्कपणे आणि तार्किक होऊन पाहिले पाहिजे, ही काळाची गरजच आहे..हरीश राणाची सोडवणूक करणारा हा निकाल भारतातला पहिलाच आहे. न्या. पारडीवाला आणि न्या. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना कायदेशीर निर्बंधांचे कितीतरी काच सैल केले. या निकालावर फेरविचार करण्यासाठीचा तीस दिवसांचा कालावधीही त्यांनी रद्द करून वेळेचा आणखी अपव्यय टाळला, शिवाय भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये सोडवणुकीची प्रक्रिया इस्पितळातच व्हायला हवी असे नाही, ती घरीदेखील होऊ शकते, असेही स्पष्ट करून नातलगांची खर्चातूनही मुक्तता केली आहे..केवळ श्वासोच्छ्वास चालू आहे, म्हणून जगवत ठेवण्यामागचे फोलपण अनेकांना कळते, पण हा निरर्थकपणा कायद्याच्या चौकटीत राहून कसा संपवायचा, हा मुख्य प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचेच अचूक उत्तर दिले आहे. अनेक अर्थांनी हा निकाल ऐतिहासिक ठरणार आहे. कारण इच्छामरणाचे कायदे जगाच्या पाठीवर कुठेच सोपे नाहीत.एखादे जीवन वैद्यकीय मदतीने संपवण्यासाठी कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागतात. बेल्जियम, हॉलंड अशा काही मोजक्या देशात इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्वात आहे, पण तिथेही प्रक्रिया गुंतागुंतीचीच असते. हरीश राणाचा प्रवास जो कधीच थांबला आहे, तो वैद्यकीयदृष्ट्याही थांबविणे हे माणुसकीच्या धर्माला अनुसरूनच, आहे यात शंका नाही..जगण्याच्या अधिकारातच स्वेच्छेने मरण्याचा अधिकारही अध्याहृत असतो, हे या कायद्यामागचे मूळ तत्व. इच्छामरणाची संकल्पना नवीन नाही. ग्रीक-रोमन काळात इच्छामरणाला प्रतिष्ठा होती. आपल्या हिंदू संकल्पनांमध्येही इच्छामरण हे वरदानच मानले जायचे. परंतु, कालौघात ही प्रतिष्ठा विलयाला गेली, त्यात धर्मपीठांचा सहभाग होताच, पण प्रमुख कारण वैद्यकीय क्षेत्रात झालेली प्रगती हेच आहे.वैद्यकशास्त्र हे जीव जगवणारे शास्त्र आहे, आयुष्याची गुणवत्ता वाढवणारे शास्त्र आहे, या ठाम विश्वासाने इच्छामरणाच्या संकल्पनेचा बळी घेतला. एखादा रुग्ण मरणशय्येवर निश्चेष्ट अवस्थेत खितपत पडलेला दिसत असूनही त्याची सुटका करण्याची कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात नाही..काही वर्षांपूर्वी अरुणा शानभाग या मुंबईतील इस्पितळात मरणाशी झगडणाऱ्या नर्सची कहाणी खूप गाजली होती. तेव्हाही कायदेशीर इच्छामरणाबद्दल बरीच चर्चा होत असे. अखेर अरुणा शानभाग यांना अनेक वर्षे निष्क्रियावस्थेत जगून निसर्गनियमानेच जावे लागले. त्यानंतर २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकालांमध्ये इच्छामरणाशी संबंधित सकारात्मक निवाडे दिले..दोन वर्षांपूर्वी अप्रत्यक्ष इच्छामरण कायदेशीर ठरवणारी कलमे न्याय दंड संहितेत समाविष्ट झाली. ‘वैद्यकीय मृत्युपत्र ही संकल्पना आता आपल्याकडे आली आहे. भविष्यात दुर्धर आजार झाल्यास अथवा बरे होण्याची शक्यता नसल्यास कृत्रिमरीत्या आपल्याला जगवत ठेवू नये, असे संबंधिताने तंदुरुस्त असतानाच लिहून ठेवणे म्हणजेच वैद्यकीय मृत्यूपत्र.अर्थात ‘प्रत्यक्ष इच्छामरणा’ला मात्र अजूनही आपल्याकडे मान्यता नाही. इच्छामरण हे तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहणे अनिवार्य असते. कारण इच्छामरण म्हणजे आत्मघात नव्हे, हे लक्षात घ्यायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.