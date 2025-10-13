मना सज्जनाचे शोक..!

विविध विचारधारांचे प्रवाहीपण हे सशक्त लोकशाहीचे एक लक्षण मानले जाते. किंबहुना, ही विविधताच लोकशाही राष्ट्राचा आत्मा आहे. भारताच्या घटनेच्या उज्जीविकेतही हे आवर्जून नमूद केले गेले आहे. पण वास्तव तसे असतेच असे नाही. एकमेकींशी टकराव घेणाऱ्या या विचारधाराच मतपेढ्यांचा मैला घेऊन वाहू लागल्या की त्याला नाल्याचे रुप येते. मतांच्या ध्रुवीकरणापायी लोकशाहीतील मूल्ये नाल्यात वाहून गेली तरी चालेल, असा एकदा निरर्गल पवित्रा घेतला की सारे काही सोयीचे होते. All is fair in love and war, अर्थात ‘युद्धात आणि प्रेमात सारे काही क्षम्य आहे’, अशा अर्थाचे एक सुभाषित सोळाव्या शतकात जॉन लायली नामक कुण्या इंग्रज लेखकाने पहिल्यांदा वापरले, पण युद्ध, प्रेम यांच्या जोडीला आता राजकारणाचाही समावेश करावा लागणार. काळच तसा सोकावला आहे. .मना सज्जनाला विषण्ण करणारे हे विचार पृष्ठभागी यावेत, याला कारण तसे वरकरणी किरकोळ आहे. ‘मनाचे श्लोक’ नावाचा मराठी चित्रपट नुकताच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. यात कुण्या मनवा आणि श्लोक या नायक-नायिकांच्या मनांचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. याचा अर्थ चित्रपटाच्या शीर्षकाचा आणि समर्थ श्री रामदासांच्या मनाच्या श्लोकांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. तरीही शीर्षक ते दिले गेले. याकडे शाब्दिक गंमत वा करामत म्हणून पाहायचे, त्याला वाङ्मयचौर्य म्हणायचे की कल्पनादारिद्र्याचे लक्षण ठरवायचे, यावर मतमतांतरे होऊ शकतात. किंबहुना अशी चर्चा व्हायलाच हवी. तेच तर लोकशाहीचे गमक असते. मनाचे श्लोक नाव दिल्याने ज्यांच्या भावना दुखावल्या, त्यांनी संताप व्यक्त करणे यात काहीच गैर नाही. पण चित्रपटाचे खेळ बळजबरीने बंद पाडण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे सारे पुरोगामी महाराष्ट्राची पताका खांद्यावर वाहणाऱ्या पुण्यासारख्या शहरात घडले. या विशिष्ट चित्रपटाच्या गुणवत्तेची चर्चा करण्याचे कारण नाही, आणि त्याची ही जागाही नाही. परंतु, असली बाहेरची किती सेन्सॉरबोर्डे समाज म्हणून आपण सांभाळत बसायचे, हा प्रश्न विचारण्याची ही वेळ नक्कीच आहे..\rएखादी सादरीकरणाची कलाकृती, नाटक, चित्रपट वगैरे सेन्सॉर संमत करुन घेणे हे कायद्यानेच बंधनकारक असते. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थाही उभी करण्यात आलेली आहे. मुळात सरकारनेही कलाकृतींच्या मंजुऱ्यांमध्ये लक्ष घालण्याचे कारण काय, सेन्सॉर बोर्ड तरी कशाला हवे, हा मूलभूत प्रश्न आहेच. पण तो तूर्त आपण बाजूला ठेवू. मुद्दा आहे तो ‘सेन्सॉर’बाह्य सेन्सॉरशिपचा. त्याचाही भलामोठा इतिहास आपल्या पुरोगामी, विकसित, प्रगतीशील आणि ‘प्रत्येक क्षेत्रात नंबर वन’ वगैरे असलेल्या महाराष्ट्राला आहे. ब्रिटिशांच्या काळात स्वातंत्र्याचा जागर करु पाहणाऱ्या ‘कीचकवध’ किंवा ‘सन्यस्त खड्ग’ आदी नाट्यकृतींना दमनाच्या दंडुक्याला तोंड द्यावे लागले होते. पण स्वातंत्र्यानंतरही हे भोग कलावंतांना भोगावे लागले आहेत. ‘सखाराम बाईंडर’ या नाटकाबद्दल जे वादळ उठले होते, तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांसाठी खास खेळ आयोजित करुन त्यांची ‘मंजुरी’ घेण्याची वेळ निर्माते-दिग्दर्शक कमलाकर सारंग यांच्यावर आली होती. .त्यावेळी नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी जाहीर नापसंती दर्शवून असल्या बाहेरच्या सेन्सॉरशिपचा पायंडा पाडू नये, असे मत व्यक्त केले होते. त्यांच्याच ‘घाशीराम कोतवाल’ नाटकालाही तशाच अग्निदिव्यातून जावे लागले. ‘आरक्षण’ या चित्रपटाचा खास खेळ पाहून छगन भुजबळ यांनी तो काही कट सुचवून पास केला होता. ‘यदाकदाचित’, ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’, अशा नाटकांचे प्रयोग बंद पाडण्याचे प्रयत्नही होत असतात. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे ‘संन्यस्त खड्ग’ नव्या संचात आले, पण त्यालाही फटके पडले. केरळात ‘दा विंची कोड’वर बंदी आणण्यात आली होती. ‘पद्मावत’ चित्रपटाच्या वेळी तर जाळपोळीपर्यंत मजल गेली होती. अशा कितीतरी घटनांची मालिका सांगता येईल. कधी सामाजिक जाणीवा दुखावतात, तर कधी श्रद्धांना जखमा होतात. कधी राजकीय नेत्यांचा अहंकार आड येतो. .परिनिरीक्षण मंडळाच्या वर ही ‘सुपर सेन्सॉरशिप’ असते. सेन्सॉर बोर्ड, न्यायालयेही त्यांच्या आड येत नाहीत. रीतसर सरकारी प्रमाणपत्र मिळो, न्यायालयाचा हिंरवा कंदिल मिळो, कलाकृतीला झुंडशाहीनेच झोडपून काढण्याचा राजरोस मार्ग हाताशी असला की मग नियम, कायदे, घटना सगळेच दुय्यम ठरते. त्यातला मुख्य कार्यभाग प्राय: मतपेढ्यांच्या ध्रुवीकरणाचा असतो, हे उघडे गुपित आहे. अगदी नुकत्याच येऊन गेलेल्या ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाला झळा लागल्या, तेव्हा कलावंत बिरादरी तरी कुठे दडून बसली होती? हे खरे खंत वाढवणारे प्रश्न आहेत. दुर्दैवाने या झुंडशाहीत समाजमाध्यमांचा रेटाही इतका राक्षसी असतो की भले भले वैचारिक, पंडित, सुजाण नागरिक, इतकेच नव्हे तर संबंधित कलावंतही आपले विवेकाचे मत मांडण्यास कचरतात. रोष ओढवून घेण्याची मानसिकता हल्ली बोथट झाल्यामुळे या तथाकथित संस्कृतीरक्षकांचे फावते का, असा प्रश्न पडतो. ‘कळह पाहता उभा राहे । तोडविना कौतुक पाहे । खरें असता खोटे साहे । तो येक मूर्ख’ असे एक लक्षण श्रीसमर्थांनीच सांगितले आहे. काळ सोकावला आहे, त्यामुळे म्हातारी मेल्याचे ना कुणाला सुतक, ना शोक!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.