अग्रलेख : मदतीची फुंकर

अतिवृष्टिग्रस्तांना आर्थिक मदत देणे आवश्यक होते. ती दिली गेली, हे योग्यच. परंतु पॅकेजबरोबर शाश्वत उपाययोजनांच्या आखणीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अखेर मदतीचा हात पुढे करताना ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. राज्याच्या अर्थचक्राला बळ देणाऱ्या शिवारावर झालेल्या ढगफुटीमुळे फक्त शेतातील पिके वाहून गेली नाहीत तर दावणीची दुभती जनावरे अन् राहते घरही कोलमडले..शेतकऱ्यांना थेट आणि तातडीच्या मदतीची गरज अधिक होती. ती या पॅकेजच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. तो आवश्यक होताच. मात्र कोणतेही मदत पॅकेज म्हणजे त्या समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय नसतो.राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारचे पॅकेज जाहीर करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. खरे तर या पॅकेजबरोबर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. आर्थिक निकषांवर त्याची व्यवहार्यता तपासून सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकायला हवे होते. पशुधनापासून ते बी-बियाण्यापर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पेरणी केली होती..आता परिस्थिती अशी आहे की, त्यांच्याकडे कोणत्याच उत्पन्नाची शाश्वती राहिलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमधील नैराश्य वाढण्याची भीती आहे. एकट्या मराठवाड्यातील आकडेवारी लक्षात घेतली तर गेल्या नऊ महिन्यांत ७८१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. कायमस्वरूपी तोट्यात गेलेल्या शेतीला फायद्यात आणल्याशिवाय हा फास सुटणारा नाही.विदर्भातील बळिराजाची घुसमट तर सर्वज्ञात आहे. ढगफुटीमुळे ज्यांना घरातील कर्ती माणसे गमवावी लागली त्यांचे दुःख हे शब्दांत मांडता येण्यासारखे नाही. सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची मदत करणार आहे, तर जखमींना ७४ हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाईल. एक माणूस जातो पण दुःखाचा डोंगर कुटुंबीयांच्या डोईवर ठेवतो..अशा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करणे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे यासाठी सरकारचे हात पुरेसे नाहीत. त्यासाठी समाज अन् स्वयंसेवी संस्थांनी दातृत्व दाखवायला हवे. अनेकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे; पण देणारे हे हात वाढायला हवेत. सरकार हे नुकसानभरपाईपोटी कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये तर बागायतीसाठी २७ हजार रुपयांची मदत देणार आहे.या मदतीसाठी सरकार हे ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांच्या पुढे गेले आहे. हे स्तुत्य पाऊल म्हणावे लागेल. खरेतर कायद्याचे निकष हे संकटाच्या तीव्रतेनुसार बदलायला हवेत. पॅकेजच्या एकूण आकड्याचा विचार केला तर त्यात रोजगार हमी योजना, पीकविमा योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सरकारने वेळोवेळी देऊ केलेल्या निधीचा समावेश आहे..त्यामुळे हा आकडा एवढा मोठा दिसत असल्याचा आरोप कृषीअभ्यासक करतात. पशुधन हा कृषीचा आधार असतो. अनेक ठिकाणी दुभती जनावरे मृत्युमुखी पडली. गोठ्यांचेही नुकसान झाले. त्यासाठी सरकारने देऊ केलेली मदत नगण्य वाटते. सरकार आज एका जनावराच्या पाठीमागे ३७ हजार ५०० रुपये देणार असून गोठ्याच्या उभारणीसाठी तीन हजार रुपये दिले जातील.प्रत्यक्षात संकरित गायीची बाजारातील किंमत ही एक लाखाच्याही पुढे आहे. अनेकांच्या वीस ते तीस गायी या अतिवृष्टीच्या तडाख्यात मृत्युमुखी पडल्या आहेत. छोटे दूध प्रकल्प उभारण्यासाठी ज्यांनी पूर्ण आयुष्य खर्ची घातले त्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार? या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी सरकारने निकषांची चौकट थोडी शिथिल करायला हवी होती..कुक्कुटपालनाच्या बाबतीत प्रतिकोंबडी शंभर रुपये ही भरपाई पुरेशी नाही. सरकारने पशुपालकांसाठी तरी थोडी उदारता दाखवायला हवी होती. अनेक ठिकाणी जमीन खरवडून गेल्याने ती पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रतिहेक्टरी ४७ हजार रुपये देण्यात येतील.प्रतिगुंठा हा हिशोब लावायचा झाला तर हे प्रमाण ४७५ रुपये एवढे भरते. खरेतर यातून ट्रॅक्टरचा खर्चदेखील निघत नाही. ‘मनरेगा’तून तीन लाख रुपये देणार असल्याचे सरकार सांगते; पण मजुरांची उपलब्धता आणि त्यांच्या मजुरीवर सरकार नेमका कसा तोडगा काढणार आहे? बरे एवढे करून सरकार जी मजुरी देऊ पाहते त्यावर ते मजूर काम करायला तयार होतील का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..मजुरीपेक्षाही गाळ आणण्यासाठी आणि यांत्रिक कामांसाठी अधिक पैसे लागणार आहेत. त्यामुळे याबाबतीत जमिनी दुरुस्त करण्यासाठी जे साडेतीन लाख रुपये दिल्याचा दावा सरकार करते तो तितकासा खरा नाही. पॅकेजबरोबर शाश्वत उपाययोजनांच्या आखणीसाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.‘लोकल’ शेतीच्या समस्येचे उत्तर हे ‘ग्लोबल’ तापमानवाढीमध्ये आहे हे एकदा मान्य केले की उपाययोजनांच्या आखणीचा मार्गही मोकळा होतो. सरकारी पातळीवर आता त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रतीक्षा आहे ती ठोस उपाययोजनांची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.