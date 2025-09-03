editorial-articles

अग्रलेख : स्वायत्ततेची अधोरेखा

चीनबरोबर सहकार्याचा संकल्प, रशियाशी मैत्रीबाबत तडजोड न करण्याचा निर्धार आणि दहशतवादासारख्या गाभ्याच्या प्रश्नावरील निःसंदिग्ध भूमिका यातून भारताने धोरणात्मक स्वायत्तता दाखवून दिली.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रस्थापित घडी मोडून काढण्याचा चंग अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी बांधल्यासारखे वाटत असताना नवी रचना काय आणि कशी असेल, याचा कोणताही आराखडा समोर दिसत नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एवढ्या दूरचे पाहण्याची शक्यता नाही. पण त्यांनी जगाच्या बाबतीत ‘हम करेसो... ’ असा दृष्टिकोन ठेवला तर इतर शक्तींची फेरजुळणी नक्कीच होऊ शकते. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या शिखर बैठकीत विविध प्रश्नांवर आणि मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली तरी त्यातला अंतःप्रवाह म्हणजे हा सूचकपणे दिला गेलेला संदेश. तो अप्रत्यक्षपणे का होईना या परिषदेतून मिळाला आहे, असे म्हणता येईल.

