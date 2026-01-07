अग्रलेख - त्वेषाच्या मैदानी द्वेष

खेळ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दोन देशांदरम्यानचे शत्रुत्व फार काळ टिकत नाही. गेल्या पाच दशकांपासून भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांत द्वेष आणि पैशांच्या आकर्षणाच्या परस्परविरोधाचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. त्याचे सूूत्रसंचालन क्रिकेट नियामक मंडळात बसलेल्या आपल्या मोहऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यकर्ते पडद्याआडून करीत असतात. मैदानातील सामने जिंकण्यापेक्षा सत्तेचे राजकारण महत्त्वाचे ठरते, तेव्हा स्पर्धा आणि मालिका रद्द होतात. .जेव्हा व्यापार महत्त्वाचा ठरतो, तेव्हा धर्माभिमान आणि राष्ट्राभिमानासारख्या मुद्यांना सोयीस्करपणे बगल देऊन उट्टे काढण्याच्या नावाखाली क्रिकेटच्या मैदानावर दोन देशांचे संघ झुंजविले जातात. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यांमध्ये क्रिकेटमधील कूटनीतीची झलक बघायला मिळाली होती. पण आतापर्यंत दोन देशांदरम्यान मैदानाबाहेर बघायला मिळणारे राजकीय वैमनस्य आता एखाद्या खेळाडूला होणाऱ्या विरोधापर्यंत पोहोचल्याचे बांगलादेशी मुस्ताफिजुर रहमान प्रकरणाने दाखवून दिले. .नव्या वर्षात खेळल्या जाणाऱ्या ‘आयपीएल’ स्पर्धेसाठी संघात निवड करावयाच्या खेळांडूंचा लिलाव होत असताना बांगलादेशात भारताविरुद्ध उसळलेला क्षोभ लक्षात घेऊन आयोजकांनी रहमानचे नाव लिलावपात्र खेळांडूंच्या यादीतून वगळण्याची समयसूचकता दाखवली असती तर पुढची कटुता उद्भवली नसती. सध्या भारत-बांगला देशाच्या सीमेअलीकडे-पलीकडचे वातावरण प्रतिस्पर्ध्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या निवडणुकांमुळे तापलेले आहे. कोलकत्याच्या ‘कोलकता नाईट रायडर्स’ संघाने आपल्या संघात बांगलादेशच्या मुस्ताफिजुर रहमानची निवड केल्यानंतर आगीत तेल ओतले गेले..बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खान प्रवर्तक असलेल्या ‘केकेआर संघा’ने भारतविरोधी बांगलादेशाच्या रहमानची निवड करावी, हा मुद्दा राष्ट्राभिमान आणि धर्माभिमानाचा भडका उडविण्यासाठी पुरेसा होता. यंदा मार्चअखेर पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे, तर वर्षभरानंतर पुढच्या मार्चअखेर उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. दोन्ही राज्यांत हिंदू-मुस्लिम मुद्याशिवाय दुसरा मुद्दा केंद्रस्थानी नाही. .ही संधी साधून उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मर्जीतले मानले जाणारे मेरठ जिल्ह्यातील भाजपचे माजी आमदार संगीत सोम यांनी मुस्ताफिजुर रहमानच्या निवडीवर ‘तीव्र’ आक्षेप घेत लखनौत होणाऱ्या ‘आयपीएल’च्या सामन्यासाठी ‘केकेआर’च्या संघाच्या खेळाडूंना विमानातून खाली उतरू देणार नाही, अशी धमकी दिली. त्यामुळे एकाचवेळी बांगलादेश आणि पश्चिम बंगाल तसेच निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या उत्तर प्रदेशात त्यांच्या धमकीचे अपेक्षित पडसाद उमटले..उत्तरप्रदेशाचे गृहमंत्रालय सांभाळणारे योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी परस्पर चर्चेतून हा वाद चिघळू न देण्याचा उपाय सहज करता आला असता. पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशची निवडणूक, ममता बॅनर्जी, शाहरुख खान, मुस्ताफिजुर रहमान आणि बांगलादेश अशा जबरदस्त मसाला असलेल्या मुद्यांनी तापविण्याची संधी साधून घेण्यासाठी रहमानला संघातून वगळण्याचे ‘बीसीसीआय’मार्फत आदेश देण्यात आले. राष्ट्राभिमान आणि धर्माभिमानाच्या मुद्यावर केंद्र सरकार आणि भाजप तडजोड करीत नसल्याचा संदेश देण्याचा त्यातून प्रयत्न झाला. .एरवी आक्रमक असलेले अमित शहा यांनी एक पाऊल मागे घेत शह देऊ पाहणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्या चालीतील हवा काढून घेतली. वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजुर रहमानला ‘कोलकता नाईट रायडर्स’ संघातून वगळण्याच्या निर्णयामुळे क्षुब्ध झालेल्या ‘बांगलादेश क्रिकेट संघटने’ने या घडामोडीवर कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भारतात आपला संघ सुरक्षित राहणार नसल्याचे कारण देत पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या ‘ट्वेंटी-२०’ विश्वकरंडक स्पर्धेतील भारतातील सामने न खेळण्याची घोषणा केली. ‘भारत सुरक्षित नाही’, असा आरोप क्रिकेट जगतातील कोणत्याही देशाने यापूर्वी केलेला नाही. एवढेच नव्हे तर ‘आयपीएल स्पर्धे’तील सामन्यांच्या बांगलादेशातील प्रक्षेपणावरही बंदी घातली आहे. .भारतासाठी ही तात्पुरती का असेना पण नामुष्कीच. मुस्ताफिजुर रहमान ‘आयपीएल’मध्ये खेळला असता तर स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या दहापैकी नऊ संघातील भारतीय फलंदाजांना त्याच्या गोलंदाजीचा समाचार घेऊन बांगलादेशाविरुद्धचा भारताचा रोष व्यक्त करण्याची संधी मिळाली असती. पण ती शक्यता आता मावळली आहे. कधीकाळी ‘सभ्यजनांचा खेळ’ मानल्या गेलेल्या क्रिकेटमध्ये इंग्रजांनी रुजवलेली व्यावसायिकता मैदानाबाहेरच्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे यापूर्वी अनेकदा पराभूत झाली. .क्रिकेटचा खेळ हा आयोजकांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बनला आहे. त्यामुळे भारत-पाकदरम्यानच्या शत्रुत्वाला क्रिकेटच्या रणांगणावरील युद्धाचा रोमांच देण्यासाठी शारजाहसारख्या तटस्थ स्थळांवर स्पर्धांचे आयोजन होऊ लागले. ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशकात भारत-पाकिस्तान-श्रीलंकेने दोनवेळा विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धांचे आयोजन करून मैदानावरील कटुता आणि मैदानाबाहेरचे शत्रुत्व संपून सौहार्दाचाही परिचय घडविला. भारतीय संघाची पाकिस्तानी क्रिकेट संघाशी असलेल्या मैदानावरील कटुतेची तुलना बांगलादेशच्या क्रिकेट संघाशी करता येणार नाही. पण भारत-पाकिस्तान सामन्यांचा रोमांच फिका होत चालला असताना बांगलादेशामुळे भविष्यातील उपखंडातील क्रिकेटला प्रेक्षकांना हव्या असलेल्या ईर्षेचा तडका लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 