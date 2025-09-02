editorial-articles

अग्रलेख : हत्ती आणि ड्रॅगन

चीनशी सहकार्य वाढविण्यास भारत उत्सुक असला तरी आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवूनच भारत राष्ट्रीय हितसंबंधांचा पाठपुरावा करेल, हे पंतप्रधानांच्या ताज्या चीनदौैऱ्यात स्पष्ट झाले.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्वांत महत्त्वाचे ठरतात, ते हितसंबंध, या उक्तीचा प्रत्यय सध्या प्रकर्षाने येत आहे. अमेरिकेने ‘आयातशुल्कास्त्रे’ सोडून भारत, चीन व इतरही देशांच्या बाबतीत जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यामुळे या देशांनी आपसांतील सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास ते स्वाभाविकच. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर बैठकीच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चा या पार्श्वभूमीवर झाल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. खरे तर चीनशी भारताचे संबंध सुधारावेत आणि परस्परसहकार्य वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न झाले आहेत.

