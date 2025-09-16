editorial-articles

अग्रलेख : ‘त्यांची’ पोपटवाडी इलेव्हन!

भारताचा विजय निश्चितच कौतुकास्पद; पण हा ‘पेपर’ ऑप्शनला टाकला असता तर अधिक बरे झाले असते, हे मात्र खरे.
india pakistan cricket match

india pakistan cricket match

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारताचा विजय निश्चितच कौतुकास्पद; पण हा ‘पेपर’ ऑप्शनला टाकला असता तर अधिक बरे झाले असते, हे मात्र खरे.

ज्याच्या शेजारी उभेदेखील राहू नये, अशा गल्लीबोळातल्या संघाशी पंगा घेऊन कुणी खराखुरा दिग्गज क्रिकेट सितारा घरी परत आला, तर त्याला डोक्यावर घेऊन नाचावे की उपचारापुरत्या दोन-चार टाळ्या वाजवून दाद द्यावी? दुबईत रविवारी रात्री झालेल्या आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तान्यांना उभ्या उभ्या धूळ चारत विषय ‘दी एण्ड’ केला, तेव्हा मायदेशातल्या कोट्यवधी क्रिकेट चाहत्यांची भावना नेमकी अशीच संभ्रमाची होती.

Loading content, please wait...
Cricket
Dubai
Competition
Editorial Article
Sunil Gavaskar
India and Pakistan
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com