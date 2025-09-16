अग्रलेख : ‘त्यांची’ पोपटवाडी इलेव्हन!

भारताचा विजय निश्चितच कौतुकास्पद; पण हा ‘पेपर’ ऑप्शनला टाकला असता तर अधिक बरे झाले असते, हे मात्र खरे.ज्याच्या शेजारी उभेदेखील राहू नये, अशा गल्लीबोळातल्या संघाशी पंगा घेऊन कुणी खराखुरा दिग्गज क्रिकेट सितारा घरी परत आला, तर त्याला डोक्यावर घेऊन नाचावे की उपचारापुरत्या दोन-चार टाळ्या वाजवून दाद द्यावी? दुबईत रविवारी रात्री झालेल्या आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तान्यांना उभ्या उभ्या धूळ चारत विषय ‘दी एण्ड’ केला, तेव्हा मायदेशातल्या कोट्यवधी क्रिकेट चाहत्यांची भावना नेमकी अशीच संभ्रमाची होती..वास्तविक या संघाशी क्रिकेट काय, काहीच खेळू नये, अशी कडवट भावना देशभर आहे. पहलगाम येथील पर्यटकांच्या नृशंस हत्याकांडाला जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानचा हा संघ आधीच गल्लीछाप. ना धड दर्जा, ना धड खिलाडूपणा. ख्यातकीर्त माजी क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध समालोचक सुनील गावस्कर यांनी तर या पाकिस्तानी संघाला ‘पोपटवाडी इलेव्हन’ असे उघड उघड हिणवले..साखळीतील ही लढत भारताने सोडून दिली असती, तर फार तर पाकिस्तानी संघाला दोन गुण अधिकचे मिळाले असते. त्यामुळे काहीच बिघडले नसते. पण तरीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला. द्विराष्ट्रीय लढतींवर सरकारची बंदी आहे; पण बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यास प्रत्यवाय नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली.याउलट, ‘ही लढत न खेळून भारताने योग्य तो संदेश दिला असता’ ही सार्वत्रिक जनभावना होती. क्रिकेट ही भारत आणि पाकिस्तानातील जनतेसाठी दुखरी नसच आहे. त्यात राजकीय डावपेचांसाठी क्रिकेटचा वापर करुन घेण्याची जुनी चालही प्रचलित आहेच..‘क्रिकेट डिप्लोमसी’च्या नावाखाली सत्ताधारी क्रिकेटचा मन:पूत वापर करुन घेतात. क्रीडाक्षेत्रात आम्ही लुडबूड करत नाही, असा संदेश देण्याचा हा प्रकार असेल तर तो हास्यास्पदच म्हटला पाहिजे. कारण आपल्या देशात क्रिकेटपासून कुस्तीपर्यंत बहुतेक सर्वच खेळांमध्ये राजकारण्यांचा वावर असतोच.आशिया करंडक स्पर्धेत भारत, पाकिस्तानसह, श्रीलंका, बांगलादेश, ओमान असे आशियाई देश सहभागी होतात. स्पर्धेचा कार्यक्रम आधीच ठरलेला असतो हेदेखील खरे. पण हा गटवार साखळीतील एक सामना होता. तो सोडून देत पाकिस्तानला योग्य ती जागा दाखवून देण्याची संधी होती. ती नियामक मंडळ आणि भारत सरकारनेही वाया दवडली..शिवाय ज्या देशाची नियतच संशयास्पद, किंबहुना खराब राहिली आहे, त्याच्याबरोबरीने मैदानात उतरावे तरी कशासाठी? समाजाला भारभूत आणि त्रासदायक ठरलेल्या गुंडास तडीपारीची शिक्षा दिली जाते. तशी क्रिकेटमधून पाकिस्तानची तडीपारी करण्यात भारताला यश आले असते, तर त्याला दादच मिळाली असती.भारत आणि पाकिस्तान या दोन पारंपरिक शत्रूदेशांमधले क्रिकेट सामने हे निखळ सामने कधीच नसतात. फाळणीचा रक्तरंजित इतिहास, काश्मीरचा मुद्दा, तीन-तीन सरहद्दीवर लढली गेलेली युद्धे, मुंबई बॉम्बस्फोट, मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला आणि त्यात हुतात्मा झालेले मुंबईचे दिग्गज पोलिस अधिकारी, अशा कितीतरी घटनांची पार्श्वभूमी भारत-पाकिस्तान संबंधांना आहे..यावेळी त्यात पहलगामच्या हल्ल्यामुळे भरच पडली. म्हणूनच जनमानस लढत खेळूच नये, या मताचे तयार झाले. पण असे असूनही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने खेळण्याचे का ठरवले असावे, हा प्रश्न उरतोच. याचे उत्तर एका वाक्यात द्यायचे झाले तर ‘पैश्यासाठी’ असे देता येईल. समाजमाध्यमांवरच्या टीकाटिप्पण्यांमध्ये हाच सूर आळवला जात आहे. पण एवढे मर्यादित कारण नसावे.मुळात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआय ही एक खासगी संस्था आहे, ती एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारखी चालवली जाते. म्हणजेच नफा-तोटा, जमा-खर्च, करसंपत्ती यांचे हिशेब आलेच. खासगी असूनही भारतीय क्रिकेटचे भवितव्य याच एकमेव ‘कंपनी’च्या हातात आहे, हे खरे दुर्दैव आहे..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती अशाच ‘कंपन्यां’ची मिळून बनली असून उलटपक्षी, यात सरकारी ढवळाढवळ नको, ही पूर्वअटच असते. थोडक्यात भारतीय क्रिकेट संघ हा राष्ट्राचा नसून एका क्लब किंवा कंपनीचा चमू असतो. भलीभक्कम रक्कम क्रिकेटपटूंना मिळत असते. हा काही भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा संघ नसतो आणि कधीच नव्हता.अर्थात, तरीही केंद्र सरकारने एक फर्मान काढून सामना रद्द करायला कुणाचीही हरकत नव्हती. किंबहुना, तसे करावे, हीच जनभावना होती. परंतु, तसे काही घडले नाही. कारण मंडळाचे अध्यक्ष जय शहा यांचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हितसंबंध आहेत, असा आरोप आता होतो आहे. साहजिकच साराच मामला अंतर्बाह्य राजकीय स्वरुपाचा होऊन गेला..क्रिकेट चाहत्यांना राजकारणात रस असतोच असे नव्हे. बेटिंगवाल्यांना राजकारणाशी बाह्यत: तरी देणेघेणे नसते. हे दोन घटक सोडले तर बहुतेकांना हा सामना हरला काय, जिंकला काय, सारखेच होते. सूर्यकुमार यादवच्या ‘भारतीय’ संघाने मर्दुमकी गाजवत ‘पाकिस्तान्या’च्या ‘पोपटवाडी इलेव्हन’चा मैदानात खात्मा करुन ‘बीसीसीआय’ च्या निर्णयाची लाज राखली, असे म्हणावे लागेल.पाकिस्तानी संघच मुळात तकलादू होता. तो तुल्यबळ असता तर हा ‘व्यावहारिक’ निर्णय मंडळाच्या आणि पर्यायाने केंद्र सरकारच्या चांगलाच अंगलट आला असता. भारताचा हा विजय निश्चितच कौतुकास्पद, पण हा पेपर ऑप्शनला टाकला असता तर अधिक बरे झाले असते, हे मात्र खरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.