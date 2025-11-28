अग्रलेख - अन् काळ सोकावला

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतो! मायदेशात कसोटी क्रिकेटमध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर क्रिकेटरसिकांची हीच भावना झाली असणार. पुढच्या काळातही कोणीही येईल आणि टपली मारून जाईल, आम्ही मात्र ‘गुडघ्यावर’ बसून केवळ त्रागा करत राहू. गेल्या वर्षी न्यूझीलंड आणि आता दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव स्वीकाल्यानंतर आजच्या मितीला भारतीय कसोटी क्रिकेटचा कट्टर आणि निस्सीम चाहता, पाठीराखा दुःखी आहे आणि रागही व्यक्त करत आहे. कोणताही खेळ असो, कोणाचेही अमर्याद काळासाठी वर्चस्व आणि मक्तेदारी राहात नाही. प्रत्येक जण प्रगती करत असतो. पण कधीकधी वर्चस्वाचा दर्प निर्माण होतो आणि त्या धुंदीत आलेला गाफीलपणा चांगलाच महागात पडतो. ‘साम्राज्य’ खालसा व्हायला मग वेळ लागत नाही. .कोणे एके काळी ‘दैत्यां’चा संघ म्हणून ओळखला जाणारा वेस्ट इंडीजचा संघ आता ढेपाळला आहे; मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आर्थिक दादागिरी आणि प्रगती पाहता भारत आणि वेस्ट इंडीज यांची तुलना होऊ शकत नाही. गेल्या काही दशकांत कसोटी क्रिकेटमध्ये असलेला अभेद्य गड कोसळलाय. कोलंबसप्रमाणे क्रिकेटचे जग जिंकणारा ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार स्टीव्ह वॉ यालाही भारतात कसोटी मालिका जिंकता आली नव्हती. येथे टॉम लॅथम आणि तेंबा बवुमा हे ‘सिकंदर’ ठरले. एखादा पराभव किंवा मालिकापराभव कदाचित अपवाद ठरू शकते. भारतात गेल्या अनेक वर्षांत हा अपवाद झालेला नव्हता. पण आता दोन वर्षांत दोन मालिका आपण गमावल्या..ऑस्ट्रेलियालाही मायदेशात हरवणे महाकठीण; पण रवी शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या भारतीय संघाने सलग दोन मालिका जिंकल्या होत्या. यातील २०२१मध्ये तर पहिल्या कसोटीत ३६ धावांत खुर्दा उडाल्यानंतर आणि विराट कोहली, जसप्रीत बुमरा असे दिग्गज संघात नसतानाही अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील संघाने बाजी उलटवली होती. त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाकडून सुमार खेळ झाला नव्हता, तर भारतीयांनी सरस खेळ केला होता. आपल्याकडील गेल्या दोन वर्षांतील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. पराभव हे दोन प्रकारचे असतात. यातील एक म्हणजे तुम्ही तुमची गुणवत्ता आणि क्षमतेप्रमाणे खेळ केलेला असतो; पण प्रतिस्पर्धींनी दोन पावले पुढे राहून विजय मिळवलेला असतो, अशा वेळी तुमचे खांदे पडलेले नसतात; पण दुसऱ्या श्रेणीतील पराभव हा केवळ तुमच्या सुमार खेळामुळे झालेला असतो. .अशावेळी तुमच्या माना शरमेने झुकलेल्या असतात. तुम्ही क्रिकेटसंघाची, खेळाची आणि ज्यांचे प्रतिनिधित्व करता, त्या देशाचीही हानी करता. गेल्या वर्षी न्यूझीलंड आणि आता दक्षिण आफ्रिकेकडून स्वीकारलेले ‘व्हाईटवॉश ’ हे याच प्रकारचे आहेत. ‘‘भारतीयांना गुडघ्यावर आणायचे होते म्हणून आम्ही दुसऱ्या डावात फलंदाजी करत राहिलो’’, हे दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड यांचे वक्तव्य तळपायाची आग मस्तकी नेणारे आहे. तोंड वर करून ते असे विधान का करू शकले? कारण झुंज देऊ शकतो, असाही खेळ भारतीयांना करता आला नाही. थोडक्यात काय तर आतापर्यंत प्रस्थापित केलेल्या वर्चस्वाचे सर्व मुसळ केरात घालवण्यासारखे आहे. .कशामुळे ही परिस्थिती ओढावली? एक ना अनेक कारणे आहेत, एकामागोमाग एक सामने आणि मालिका, तंदुरुस्तीचा अभाव, ढासळलेली गुणवत्ता आणि क्षमता तसेच विजिगीषू वृत्तीचा अभाव ही सर्वच कारणे लागू पडतील. कसोटी क्रिकेट हे रचनात्मक आणि पारंपरिक अधिक आहे. येथे फलंदाजीचा तिसरा क्रमांकही महत्त्वाचा तेवढाच अकरावा खेळाडूही मोलाचा असतो. गौतम गंभीर यांच्या संघ व्यवस्थापनाने फलंदाजीच्या क्रमवारीची संगीतखुर्ची केली. कधी साई सुदर्शन तर कधी अष्टपैलू असलेला वॉशिंग्टन सुंदरला खेळवले. आत्मविश्वास आणि जम बसवणे याचा विसर स्वतः नावाजलेले फलंदाज असलेल्या गंभीर यांना पडला काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुळात कसोटी क्रिकेट पाच फलंदाज, एक यष्टीरक्षक आणि पाच गोलंदाज अशा रचनेत खेळला जातो..यात पाचपैकी एक जण अष्टपैलू असला तर उत्तम; पण तीन-तीन अष्टपैलू; तरीही पहिल्या कसोटीत १३० धावांचे आव्हान झेपले नाही. हे केवळ एक उदाहरण. अशा अनेक तांत्रिक चुका परिस्थिती ‘गंभीर’ करणाऱ्या ठरल्या. मुळात एकदा ठेच लागली आणि पुढच्या वेळी सावधानता बाळगली नाही तर तो कर्मदरिद्री ठरतो. न्यूझीलंडविरुद्ध गेल्या वर्षी ३-० अशी हार झाल्यानंतरही चुका सुधारल्या नाहीत. मग दोष कोणाचा? एक ठाम निष्कर्ष काढता येईल. तो म्हणजे भारताकडे कसोटी जिंकू शकतील, असे फिरकी गोलंदाज नाहीत आणि फिरकी समर्थपणे खेळतील, असे फलंदाज नाहीत. आहेत ते केवळ पोकळ वासे. म्हणून येथून पुढे कोणीही येऊन टपली मारून गेला तर नवल वाटून घेण्याचे कारण नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.