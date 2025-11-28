अग्रलेख - अन् काळ सोकावला

editorial-articles

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतो! मायदेशात कसोटी क्रिकेटमध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर क्रिकेटरसिकांची हीच भावना झाली असणार. पुढच्या काळातही कोणीही येईल आणि टपली मारून जाईल, आम्ही मात्र ‘गुडघ्यावर’ बसून केवळ त्रागा करत राहू. गेल्या वर्षी न्यूझीलंड आणि आता दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव स्वीकाल्यानंतर आजच्या मितीला भारतीय कसोटी क्रिकेटचा कट्टर आणि निस्सीम चाहता, पाठीराखा दुःखी आहे आणि रागही व्यक्त करत आहे. कोणताही खेळ असो, कोणाचेही अमर्याद काळासाठी वर्चस्व आणि मक्तेदारी राहात नाही. प्रत्येक जण प्रगती करत असतो. पण कधीकधी वर्चस्वाचा दर्प निर्माण होतो आणि त्या धुंदीत आलेला गाफीलपणा चांगलाच महागात पडतो. ‘साम्राज्य’ खालसा व्हायला मग वेळ लागत नाही.

