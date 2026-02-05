अग्रलेख : ट्रम्प यांची दैत्यगिरी...

अग्रलेख अठराव्या शतकातील प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका गॅब्रियेल्ला बार्बो दु वीलनव यांनी लिहिलेल्या ‘ब्युटी अँड द बीस्ट’ या परिकथेची जगभर पारायणे झाली असतील. प्रत्यक्षात राजपुत्र असलेल्या, परंतु शापामुळे दैत्यात रूपांतरित झालेल्या एका भयानक दिसणाऱ्या बीस्टला ती आपल्या आंतरिक सौंदर्याने जिंकते आणि शापमुक्तदेखील करते, अशी काहीशी ती परिकथा आहे. सध्या अमेरिका नामक दैत्याने जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्थारूपी सुंदऱ्यांचा ज्या प्रकारे छळ मांडला आहे, त्यामुळे या परिकथेचे स्मरण व्हावे. कालपरवापर्यंत स्वार्थापोटी का होईना, ‘बडे भय्या’सारखी वागणारी अमेरिका अचानक जन्माच्या दावेदारासारखी का वागू लागली, आणि तिने अनेक देशांना एकाच वेळेला वेठीला का धरले, याची उत्तरे अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीत दडलेली आहेत..गल्लीतील गुंडाच्या मस्तवालपणाला भिऊन आसपासचे चाळकरी, किराणा भुसार दुकानदारापासून पानटपरीवाल्या भय्यापर्यंत सगळेच दबकून असतात. भाई सांगेल, ते भाडे आणि तो सांगेल, त्या वर्गणीची पावती फाडावी लागणार हा गल्लीचा नियमच. ट्रम्प यांनी अशाच ‘भाई’प्रमाणे उच्छाद मांडला आहे. युक्रेन-रशिया युद्धात त्यांना तोंड घालायचे आहे, रशियाला धडा शिकवायचा आहे, इराणला सरळ करायचे आहे, आणि आपले न ऐकता पाकिस्तानविरुद्ध परस्पर युद्ध कारवाई करणाऱ्या, आणि युद्धखोर रशियाकडून तेल विकत घेणाऱ्या भारतालाही वठणीवर आणायचे आहे. इतकेच नव्हे तर ‘स्वार्थी’ युरोपलाही टेरिफच्या टाचेखाली चिरडायचे आहे. चिन्यांचा वर्चस्ववाद झुगारायचा आहे आणि ग्रीनलँडचा घासदेखील घ्यायचा आहे.क्युबासारखे जवळचे भांडखोर बेटही दाढेखाली रगडायचे आहे. हे सारे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या महान कार्यक्रमाचाच भाग आहे, असा त्यांचा दावा आहे. वाढीव व्यापारशुल्क ऊर्फ टेरिफची खंडणी देणाऱ्याला मात्र अमेरिकेचे मांडलिकत्व मिळणार, असाही अलिखित उपनियम यातून दिसतो. अमेरिकेचे न ऐकणाऱ्या भारताचे कान उपटण्यासाठी ट्रम्प यांनी व्यापारशुल्क दाणकन वाढवून ५० टक्क्यांवर नेले. रशियाकडून तेल विकत घेण्याची ही शिक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. या भानगडीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संभाव्य व्यापार करार मात्र रखडला. मंगळवारी तो करार प्रत्यक्षात येत असल्याचे जाहीर झाले असले तरी अनेक अर्थतज्ज्ञांची मने मात्र अजूनही साशंकच आहेत. कारण कराराच्या आणाभाका झाल्याची सानंद खबर ट्रम्पमहाशयांनी दिली असली आणि त्याला केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत निवेदन करून अनुमोदन दिले असले तरी प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षऱ्या व्हायच्याच आहेत, आणि त्यातील नेमका तपशीलही गुलदस्त्यात आहे. ट्रम्प यांची कराराची घोषणा आणि त्यावर भारताची ‘लाजते, पुढे फिरते, सरते’ अशी प्रतिक्रिया यातून आर्थिक स्पष्टता काही आलेली नाही..Premium|Trump international policy : ‘अमेरिका फर्स्ट’ : स्वहितकेंद्री सौदेबाजी!.रशियाकडून तेल घेणे खरोखर थांबवणार का? कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या क्षेत्रांना संरक्षण देण्यात आल्याचे व्यापार मंत्री म्हणतात, याचा नेमका अर्थ काय? ट्रम्प यांनी अरेरावी करून आवळा देऊन कोहळा काढला का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. येत्या काही दिवसांत हा संभ्रम दूर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, अमेरिकेशी होणारा हा ऐतिहासिक करार आणि त्यातील कलमे इतकी सहजसोपी असणार नाहीत, एवढे तरी स्पष्ट आहे. ‘गॉडफादर’ने केलेल्या उपकाराची कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे परतफेड करावीच लागते, आणि प्रसंगी ती जिवाचे मोल देऊन करावी लागते, हे अधोविश्वातले सत्यच आहे. ट्रम्प प्रशासनानं भारतावरील व्यापारशुल्क ५० टक्क्यांवरुन १८ टक्क्यांवर आणले, भारत यापुढे व्हेनेझुएलाकडून तेल विकत घेईल, असेही सांगून टाकले. अमेरिकी कृषी उत्पादनांसाठी भारताने आपली भव्य बाजारपेठ खुली केली आहे, असे तिथले परराष्ट्र खात्याचे धुरीण समाज माध्यमांवर छातीठोकपणाने सांगतात. याउलट भारताकडून ‘धन्यवादा’पलीकडे कुठलेच स्पष्टीकरण येत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण व्यवहारालाच खंडणीखोरीचा दर्प येतो, असे वाटते. .चाकण एमआयडीसी परिसरातील उद्योजकांना स्थानिक गुंड, तथाकथित पुढारी जबरदस्तीने त्यांच्याशीच व्यवहार करायला भाग पाडतात. तशातलाच हा जागतिक खेळ नाही ना? अशी शंका येते. ट्रम्प यांची कार्यशैली खंडणीखोरापेक्षा वेगळी नाही. विविध दरडावण्या धमक्या, छळ अशा मार्गांचा अवलंब करून व्यापारी वाटाघाटी करण्याचा त्यांचा खाक्या मान्य करणे काही प्रमाणात अटळ आहे. कारण काहीही झाले तरी अमेरिका ही बलाढ्य शक्ती आहे. तिच्यापुढे पाड किती लागणार, याला आपापत: काही मर्यादा येतातच. अमेरिका नावाच्या दैत्यसमान महासत्तेपुढे ‘मुंगी होऊन साखर खावी’ हे धोरण म्हणून ठीक आहे. पण गुडघे टेकून उंची वाढत नसते, उलट ती कमी होते, याचीही जाणीव केंद्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटताना ठेवायला हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.