अग्रलेख : एक डाव दोस्तीचा!

प्रत्येक देश आपापल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांविषयी जागरूक झालेला आहे. त्या हिताला मुरड घालून काही निर्णय घेतला जाणे किंवा धोरण ठरविले जाणे शक्य नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
अग्रलेख

पन्नास टक्के आयातशुल्काचा वार करून भारताला दमात घेण्याचा जो उद्योग अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला, त्यामुळे भारतात विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. तसे होणे स्वाभाविकही होते. परंतु अगदी टोकाला जाऊन ‘अमेरिकेने भारताची पूर्ण वाट लावली,’ असा निष्कर्ष काढून काही जण मोकळे झाले. राजकीय चर्चा-संवादात अनेकदा प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याच्या नादात आपण आपल्याच देशाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांना, शक्तीलाही कमी लेखू लागलो आहोत, याचेही काहींना भान राहात नाही. प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे यांवरील चर्चा पाहिली तर हे जाणवते.

