अग्रलेख - बांधू हवेत किल्ला..

भिंतीवरी बारोमास लटकलेले कॅलेंडर आज बदलले. नवी दिनदर्शिका नवे दिवस घेऊन पुढ्यात उभी ठाकली. गेल्या वर्षाने काय दिले, काय कमावले, काय गमावले, याचा हिशेब करण्याची उसंत नव्या दिनदर्शिकेत नाही. कारण नवे वर्ष नवी आव्हाने घेऊन येते. नवा रस्ता. नवा घाट. नवा परिसर. नवीन स्थळ काळ. अर्थात हे सारेच सापेक्ष. प्रत्यक्षात 'रोज रोज तेच ते' हाच अनुभव येत असतो. पाऊणशे वर्षांपूर्वी 'नियतीशी करार' करुन भारतीय समाजाने लोकशाहीव्यवस्था स्वीकारली..भारतातल्या अडाणी, अर्धवट आणि दरिद्री जनतेला स्वतंत्र लोकशाहीचे लाड सोसवणार नाहीत, अशी शेलकी टीका ब्रिटनचे तेव्हाचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी केली होती. या साहेबी अहंगंडाचा फुगा फोडत भारताने जगाच्या नाकावर टिच्चून पाऊणशे वर्षे ही लोकशाही फुलवली, फळवली आहे. दैन्य, अविद्या, दारिद्र्य, रोगराई, अंधश्रद्धा अशा अनेक भुतांना बाटलीबंद करत भारतीय जनतेने स्वातंत्र्य पेललेच; पण पुढे वाटचाल करत नव्या सहस्त्रकातली पहिली पंचविशीही समर्थपणे पार पाडली आहे. .नव्या वर्षात पदार्पण करताना तर भारतीय अर्थव्यवस्थेने चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडत चौथ्या स्थानावर झेप घेतल्याचे वृत्त थडकले. मावळत्या सूर्याने जाता जाता दिलेल्या या वृत्ताचा कैफ आता पुढले काही महिने नक्कीच पुरेल. येत्या दोन-अडीच वर्षात जर्मनीलाही मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल, असे भाकित आहे. ते खरे ठरो. गेल्या बारा-पंधरा वर्षात अनेक जुनी नवी भुते परतवत अर्थव्यवस्था दिसामासाने वाढते आहे, ही सुखावह बाब. पण ही आव्हानांची भुते पळवताना काही नवी पिशाच्चेही बाटलीतून बाहेर येत आहेत. .अभ्युदयाच्या या क्रमणेत विक्रमादित्याला कायम वेताळाला पाठंगुळी घेऊन चालत राहावेच लागते. वेताळाच्या जटिल प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत, तर डोक्याची शंभर शकले आपल्याच पायाशी लोळू लागणार, हे भागधेय ठरलेले. संगणकाच्या पडद्यावरील दिलखेचक स्क्रीनसेव्हरवरले नेत्रांचे पारणे फेडणारे त्रिमितीसदृश चित्र प्रत्यक्षात एक आभासी चित्र असते. संगणकाच्या क्षमतेचा तो काही पुरावा नसतो. तसेच काहीसे आपल्या समाजाचे झाले आहे का, हा वेताळाने विचारलेला नवा सवाल आहे. इथे मौन सोडणे क्रमप्राप्त आहे. याचे कारण प्रगतीचे मापदंड केवळ आकड्यांत नसतात. संस्थाजीवन कसे आहे, नियमपालनाची सवय सार्वत्रिक आहे का, विशिष्ट मूल्ये समाजमनात रुजली आहेत का, या गोष्टी यात महत्त्वाच्या असतात..आपला समाज किती विसंगतींना, विरोधाभासांना सोबतीला घेऊन जगत असतो, याचे विदारक दृश्य मंगळवारीच महाराष्ट्रभर बघायला मिळत होते. ज्या दिवशी आपली अर्थव्यवस्था टाळ्यांची दाद घेऊ पाहात होती, त्याच दिवशी पुरोगामी वगैरे महाराष्ट्रात 'एबी फॉर्म'साठी रस्त्यावर बसकण मारुन धाय मोकलणारे, रडणारे, भेकणारे 'उद्याचे नगरसेवक' दिसत होते. हा एवढा तमाशा लोकशाहीच्या उमाळ्याखातर होता, असे म्हणायला जीभ वळत नाही. .राजकीय पक्षांनीही युती-आघाड्यांचे जे बेमुर्वत राजकारण केले, ते सारे नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी होते, असे म्हणताना तर जिभा लुळ्याच पडतील. उमेदवारीचा पत्ता कट झाल्याने हवालदिल होऊन कुणी रस्त्यावर लोळण घेतली, कुणी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले, कुणी टीव्ही वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांसमोर मऱ्हाटी भाषेतील शेलक्या शिव्यागाळ्यांचे उन्मेष दाखवले. एबी फॉर्म हा जणू काही अभ्युदयाचा एकमेव मार्ग उरला आहे, अशी काहीतरी समजूत झाल्यागत चालले होते. अशा लोकांच्या हाती आपण स्थानिक रहिवाशांचे प्रश्न सोपवणार आहोत, या कल्पनेने कुठल्याही सुजाण नागरिकाचे मन उद्विग्न होईल. पूर्वी 'म्युनिसिपाल्टी'तल्या लोकप्रतिनिधींना नगरपिते म्हणत. .नंतर त्यांचे 'पालिकासदस्य' झाले. आता तेच नगरसेवक म्हणून मिरवतात. एकंदरीत राजकारणात शिरलेला हा आक्रस्ताळेपणा, लाज आणणारा आहे. हे सारे लोकशाही प्रगल्भ होत चालल्याचे लक्षण मानायचे का? हा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. एकीकडे समाजातले हे राजकीय, सामाजिक भरकटलेपण आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेची घोडदौड अशा विरोधाभासी वास्तवात देश सध्या वावरतो आहे. महागाई, तरुणाईची दिशाहीनता, रोजगारांची चणचण, नव्या संशोधनांची, कल्पनांची, संधींची वानवा अशा अनेक अभावांमध्ये सकारात्मकतेचा भाव उराशी बाळगत वाटचाल करायची आहे. .लोकशाही ही निव्वळ व्यवस्था नाही तर ते एक उदात्त मूल्य आहे, ही जाणीव हल्ली विलयाला जाताना दिसते. त्याचीच परिणती सध्या रस्त्यांवर दिसते आहे. समाज माध्यमांवरील ट्रोलधाडींचा तोंडाळपणा प्रत्यक्ष राजकारणाच्या धुळवडीत उतरला, आणि पाहता पाहता भिनलादेखील! याला रोखण्यासाठी काय करावे? महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघणे गैर नाही, पण त्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन आघाड्यांवर ही लढाई लढावी लागणार आहे. 'बांधू हवेत किल्ला, बांका बुलंद यंदा, या क्रांतिकारकांचा आवाज बंद यंदा, जो झुंजणार होता तो हा नसे रिसाला, ही फौज गाढवांची जी नालबंद यंदा' या कविवर्य सुरेश भटांच्या ओळी निव्वळ उपरोध ठराव्यात; वास्तवातील त्याचे उतरणे अधिक वेदनादायी असेल. इतकेच..