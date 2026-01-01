editorial-articles

अग्रलेख - बांधू हवेत किल्ला..

लोकशाही ही निव्वळ व्यवस्था नाही तर ते एक उदात्त मूल्य आहे, ही जाणीव हल्ली विलयाला जाताना दिसते. त्याचीच परिणती सध्या रस्त्यांवर दिसते आहे.
Democracy Beyond Numbers and Economic Growth

भिंतीवरी बारोमास लटकलेले कॅलेंडर आज बदलले. नवी दिनदर्शिका नवे दिवस घेऊन पुढ्यात उभी ठाकली. गेल्या वर्षाने काय दिले, काय कमावले, काय गमावले, याचा हिशेब करण्याची उसंत नव्या दिनदर्शिकेत नाही. कारण नवे वर्ष नवी आव्हाने घेऊन येते. नवा रस्ता. नवा घाट. नवा परिसर. नवीन स्थळ काळ. अर्थात हे सारेच सापेक्ष. प्रत्यक्षात ‘रोज रोज तेच ते’ हाच अनुभव येत असतो. पाऊणशे वर्षांपूर्वी ‘नियतीशी करार’ करुन भारतीय समाजाने लोकशाहीव्यवस्था स्वीकारली.

