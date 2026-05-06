Indus Water Treaty: सिंधू जल करार

1. पार्श्वभूमी: नदी प्रणालीचे विभाजनसिंधू नदी प्रणालीमध्ये सहा प्रमुख नद्या—सिंधू, चिनाब, झेलम, रावी, बियास आणि सतलज समाविष्ट आहेत — ज्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या भू-प्रदेशातून वाहतात. ही नदी प्रणाली सिंधू खोर्यातील पिण्याचे पाणी, शेती आणि वीज निर्मिती यांना साहाय्यकारी ठरते आणि सीमारेषेच्या उभय बाजूंनी कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेला आधारभूत ठरते..ब्रिटिशकालीन भारताचे 1947 मध्ये विभाजन झाले तेव्हा, सिंधू नदी प्रणालीही दोन नव्याने तयार झालेल्या राष्ट्रांमध्ये विभागली गेली. भौगोलिक वास्तव स्पष्ट होते: वरच्या प्रवाहातील देश असल्याने बहुतेक नद्यांचे उगमस्थान भारतात होते, तर पाकिस्तानचे कृषी केंद्र- प्रामुख्याने सिंचनावर अवलंबून असलेला पंजाबचा मैदानी प्रदेश— हे पूर्वेकडून येणार्या जलप्रवाहांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते. आपल्या बाजूने भारताला, आपल्या नव्याने निर्माण झालेल्या पश्चिमेकडील शेजार्यासोबत स्थैर्यपूर्ण आणि सामान्य संबंध प्रस्थापित करतानाच, पंजाब आणि राजस्थानमधील विकास उद्दिष्टांसाठी या नदी प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक होते. स्वतःच्या तातडीच्या देशांतर्गत गरजा असूनही, भारताने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी पाकिस्तानसोबत हा अत्यंत सवलतीचा जल-वाटप करार केला; जो जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने साध्य झाला..2. वाटाघाटी – भारताने विवेकीपणाची किंमत मोजली2.1 पाकिस्तानची विलंबनीती आणि 1954 मधील जागतिक बँकेचा प्रस्ताववाटाघाटींचा मार्ग हा सुरुवातीपासूनच भारताच्या वाजवी व रचनात्मक भूमिकेतील आणि पाकिस्तानच्या कमालवादी, कधीकधी अवास्तव मागण्यांतील असमतोलाने आकार घेत गेला—या असमतोलामुळे, परिणाम पाकिस्तानच्या बाजूने अधिक झुकवणारे ठरले. जागतिक बँकेच्या 5 फेब्रुवारी 1954 रोजीच्या पहिल्या ठोस प्रस्तावातून हे स्पष्ट दिसते. प्रारंभीच्या टप्प्यातही या प्रस्तावात भारताकडून लक्षणीय एकतर्फी सवलतींची अपेक्षा करण्यात आली होती:. सिंधू आणि चिनाब या नद्यांच्या वरच्या प्रवाहांवरील भारतातील सर्व नियोजित विकासकामे रद्द करावीत आणि त्यांचे लाभ पाकिस्तानला मिळावेत· भारताने चिनाब नदीतून सुमारे 6 MAF पाणी वळवण्याचा हक्क सोडावा.· मराला (सध्या पाकिस्तानमध्ये) येथील चिनाब नदीचे पाणी भारतासाठी उपलब्ध असणार नाही.· या नदी प्रणालीतून कच्छ प्रदेशात कोणत्याही जल विकास प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही.या महत्त्वपूर्ण अटी असूनही, भारताने हा प्रस्ताव सद्भावनेतून जवळजवळ तात्काळ स्वीकारला, ज्यातून जलद तोडगा काढण्याची त्याची प्रामाणिक इच्छा स्पष्ट होते. याउलट, पाकिस्तानने औपचारिक मान्यता देण्यासाठी जवळजवळ पाच वर्षांचा विलंब करून शेवटी 22 डिसेंबर 1958 रोजी त्यास संमती दिली. भारताच्या या सद्भावनेच्या भूमिकेमुळे भारतावर निर्बंध लागू झाले, तर पाकिस्तानने पश्चिमेकडील नद्यांवर कोणत्याही समतुल्य मर्यादांशिवाय नवीन विकासकामे सुरू ठेवली. पाकिस्तानने यातून असा निष्कर्ष काढला की अडथळे निर्माण करणे लाभदायक ठरते, तर सहकार्य करणे तोट्याचे—आणि त्यानंतर त्याने सातत्याने याच धोरणाचा अवलंब केला आहे.. 3. भारताने काय गमावले: त्यागाचे व्यापक परिमाण3.1 जल वाटपकराराच्या वाटप सूत्रानुसार भारताला पूर्वेकडील तीन नद्यांवर—सतलज, बियास आणि रावी—विशेष हक्क प्राप्त झाले, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील तीन नद्यांवर—सिंधू, चिनाब आणि झेलम—हक्क प्राप्त झाले. भारताला आपल्या भू-प्रदेशात पश्चिमेकडील नद्यांचा मर्यादित, अवापरात्मक उपयोग करण्याची परवानगी देण्यात आली, विशेषतः प्रवाही जलविद्युत प्रकल्पांसाठी, परंतु त्यावर विस्तृत रचना व कार्यप्रणाली संबंधी निर्बंध लादले गेले.पाण्याच्या प्रमाणाच्या दृष्टीने पाहता, भारताला मिळालेल्या पूर्वेकडील नद्यांमधून दरवर्षी सुमारे 33 दशलक्ष एकर-फूट (MAF) पाणी वाहते, तर पाकिस्तानला मिळालेल्या पश्चिमेकडील नद्यांमधून सुमारे 135 MAF पाणी उपलब्ध होते—म्हणजेच एकूण प्रणालीतील सुमारे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानकडे गेले. प्रचंड मोठ्या पश्चिमेकडील प्रणालीवरील सर्व दावे सोडून भारताला 20 टक्के हिस्सा प्राप्त झाला. महत्त्वाचा मुद्दा असा, की या करारातून भारताला नवीन पाणी मिळाले नाही. भारताला आधीपासून उपलब्ध असलेल्या प्रवाहांची औपचारिक मान्यता मिळाली, त्याबदल्यात अधिक विस्तृत पश्चिमेकडील प्रणालीवरील सर्व हक्क सोडावे लागले. भारताला आपल्या भू-प्रदेशात पश्चिमेकडील नद्यांवरील पाण्याचा मर्यादित अवापरात्मक वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली, ज्यात प्रामुख्याने प्रवाही जलविद्युत निर्मितीचा समावेश होता..3.2 आर्थिक सवलत: पाणी सोडून देण्यासाठी मोजलेली किंमतया करारातील सर्वात ठळक विसंगती म्हणजे आर्थिक तरतूद. भारताने नुकसानभरपाई म्हणून पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये जलसंपत्ती पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पाकिस्तानला सुमारे £62 दशलक्ष (सध्याच्या किमतीनुसार अंदाजे $2.5 अब्ज) देण्यास सहमती दर्शवली. हे एक विलक्षण उदाहरण आहे जिथे वर असलेल्या प्रवाहातील देशाने—ज्याने आधीच नदी प्रणालीतील बहुसंख्य पाण्यावरील हक्क सोडला आहे—त्याचबरोबर, खाली असलेल्या प्रवाहातील देशाला ते करण्याच्या“सुविधेसाठी” पैसेही दिले आहे. जल वाटपाच्या मूलभूत प्रश्नावर पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेल्या या कराराचा स्वीकार करण्यासाठी, भारताने एकप्रकारे पाकिस्तानला आर्थिक मदतच केली..4. करारातील संरचनात्मक असमानता4.1 भारतावर एकतर्फी असममित निर्बंधया करारामध्ये पश्चिमेकडील नद्यांच्या वापरासाठी, भारतावर विशिष्ट रचना आणि कार्यप्रणाली संबंधी निर्बंध लादले गेले आहेत, ज्यांसाठी पाकिस्तानवर कोणत्याही अशा प्रकारची समतुल्य दायित्वे नाहीत:.भारत आपल्या भू-प्रदेशात केवळ मर्यादित सिंचनाखालील पिकांचे क्षेत्र (ICA) विकसित करू शकतो.· पश्चिमेकडील नद्यांवरील कोणत्याही साठवण प्रकल्पांमध्ये साठवता येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाण, यावर भारताला अत्यंत कडक मर्यादांचा सामना करावा लागतो.· पश्चिमेकडील नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्पांसाठी विशिष्ट रचनात्मक निकषांचे पालन करणे भारताला बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये जलसाठा आणि साठवण क्षमतेवरील निर्बंध समाविष्ट आहेत.हे निर्बंध एकतर्फी आहेत: ते भारताच्या स्वतःच्या भू-प्रदेशातील संसाधनांच्या कायदेशीर विकासाला मर्यादा घालतात, तर पाकिस्तानवर अशा प्रकारच्या कोणत्याही समतुल्य पारदर्शकता किंवा निर्बंध यांची जबाबदारी टाकत नाहीत. परिणामी, हा करार वरच्या प्रवाहातील देश—भारत—यांकडे देखरेख आणि संयम आवश्यक असलेला पक्ष म्हणून पाहतो, तर खालच्या प्रवाहातील देशाला निश्चित जल प्रवाहाचा लाभ मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.