अग्रलेख : ‘मौना’चे भाषांतर

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची संपवण्यात आलेली कारकीर्द नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशियाला युद्धाच्या दरीत लोटणारी ठिणगी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
एकीकडे अमेरिकेसोबतची वाढती संरक्षण भागीदारी व इस्राईलशी असलेली घनिष्ठ मैत्री; तर दुसरीकडे इराणसारखा जुना आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मित्र, अशा दोन टोकाच्या बाजू सांभाळताना भारतीय परराष्ट्र धोरणापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे.

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची संपवण्यात आलेली कारकीर्द नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशियाला युद्धाच्या दरीत लोटणारी ठिणगी आहे. या घटनेनंतर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना, भारताने बाळगलेले ‘सावध मौन’ आणि केवळ ‘चिंता’ व्यक्त करणारी अधिकृत भूमिका सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

