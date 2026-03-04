अग्रलेख : ‘मौना’चे भाषांतर

एकीकडे अमेरिकेसोबतची वाढती संरक्षण भागीदारी व इस्राईलशी असलेली घनिष्ठ मैत्री; तर दुसरीकडे इराणसारखा जुना आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मित्र, अशा दोन टोकाच्या बाजू सांभाळताना भारतीय परराष्ट्र धोरणापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची संपवण्यात आलेली कारकीर्द नाही, तर संपूर्ण पश्चिम आशियाला युद्धाच्या दरीत लोटणारी ठिणगी आहे. या घटनेनंतर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना, भारताने बाळगलेले ‘सावध मौन’ आणि केवळ ‘चिंता’ व्यक्त करणारी अधिकृत भूमिका सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे..जागतिक राजकारणात स्वतःला ‘विश्वमित्र’ म्हणवून घेणाऱ्या भारतासाठी ही वेळ अत्यंत कठीण अशा राजनैतिक कसरतीची आहे. त्यामुळेच इराणवरील हल्ल्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेवर थेट निषेध नोंदवणे टाळले आहे. केवळ ‘सार्वभौमत्वाचा आदर राखला जावा’ असे म्हणत भारताने संकेत दिले आहेत. या भूमिकेवर देशांतर्गत राजकारणातही वादळ उठले आहे..विरोधी पक्षांनी याला भारताच्या नैतिक नेतृत्वाचा ‘पराजय’ म्हटले आहे. एखाद्या राष्ट्राच्या प्रमुखाची त्यांच्याच भूमीत हत्या होत असताना भारत गप्प का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या परराष्ट्रधोरणाचा मुख्य आधार ‘अलिप्ततावाद’ हा होता. पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने त्या काळातील दोन महासत्तांच्या गटात सामील होण्यास नकार दिला होता.ही केवळ एक रणनीती नव्हती, तर भारताच्या आत्मसन्मानाचा तो बुलंद आवाज होता. सात दशकांनंतर अनेक विश्लेषक हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, भारत आपली ती निर्णयक्षमता गमावत आहे का? आपण नकळत अमेरिकेचे एक ‘दुय्यम भागीदार’ बनत चाललो आहोत का? भारत नेहमीच ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’चा पुरस्कार करत आला आहे..सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोणाच्याही दबावाखाली न येता स्वतःचे हित पाहणे आणि जपणे. एकीकडे अमेरिकेसोबतची वाढती संरक्षण भागीदारी आणि इस्राईलशी असलेली घनिष्ठ मैत्री, तर दुसरीकडे इराणसारखा जुना आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मित्र, अशा दोन टोकाच्या बाजू सांभाळताना भारताची दमछाक होताना दिसते.चाबहार बंदराच्या माध्यमातून मध्य आशियात प्रवेश मिळवण्यासाठी इराण आपल्यासाठी अनिवार्य आहे, हे विसरून चालणार नाही. भारताने १९५० आणि ६०च्या दशकात विकसनशील देशांचे नेतृत्व केले. बांडुंग परिषदेपासून ते अलिप्ततावादी चळवळीच्या स्थापनेपर्यंत, भारताचा आवाज ‘नैतिक शक्ती’ म्हणून ओळखला जात असे..त्या काळात भारताने १९७१ मध्ये सोव्हिएत युनियनशी मैत्रीचा करार केला; पण तरीही आपले सैन्य कधीही त्यांच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईचा भाग बनू दिले नाही. व्हिएतनाम युद्ध असो किंवा सुएझ कालव्याचे संकट, भारताने नेहमीच स्वतंत्र भूमिका मांडली, जी अनेकदा महासत्तांना रुचत नसे. तो काळ आपल्या ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’चा सुवर्णकाळ होता.नागरी अणुकरारानंतर (२००८) भारत- अमेरिकेतील संबंधांत मोठे बदल झाले आहेत. संरक्षणकरारावर सही करून भारत त्या देशाच्या जवळ गेला आहे. आपण संरक्षणासाठी केवळ रशियावर अवलंबून नाही. अमेरिकेसोबतच्या ‘क्वाड’ सारख्या गटांमधील सहभाग आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढते सहकार्य भारताचा कल स्पष्ट करतात..हे ‘अगतिक मौन’ नसून ‘व्यावहारिकता’ असल्याचे सध्याच्या धोरणाचे समर्थक सांगतात. आखाती देशांत जवळपास एक कोटी भारतीय श्रमिक काम करतात. शिवाय भारताची ऊर्जासुरक्षा या क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अशा संवेदनशील वेळी कोणत्याही एका बाजूने कट्टर भूमिका घेतल्यास, तिथल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचे थेट परिणाम होतील, असा मतप्रवाह आहे.जग १९५० सारखे राहिलेले नाही. भारतासमोर सर्वांत मोठा धोका रशिया वा अमेरिका नसून चीनचा विस्तारवाद आहे. सीमेवरील तणाव पाहता अमेरिकेसोबत हातमिळवणी करणे, ही भारताची राजनैतिक गरज असू शकते, असाही दावा केला जातो. आपण अलिप्त नाही, तर ‘बहुआयामी’ आहोत..आपण एका बाजूला ‘क्वाड’मध्ये आहोत, तर दुसऱ्या बाजूला ‘ब्रिक्स’ आणि ‘एससीओ’मध्ये रशिया व चीनसोबत एकत्र आहोत. इराणमध्ये आता ४० दिवसांचा दुखवटा पाळला जात आहे. पण हा काळ केवळ दुःखाचा नाही, तर प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीचाही असू शकतो. जर या संघर्षाचा वणवा पेटला, तर भारत किती काळ ‘तटस्थ’ राहू शकेल?आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कधीकधी शब्दांपेक्षा शांततेला जास्त किंमत असते; पण ती शांतता ‘अगतिकता’ वाटता कामा नये. आपण सोव्हिएत संघराज्याच्या जवळ होतो, तेव्हाही आपण त्यांच्या हंगेरी किंवा तत्कालिन झेकोस्लोव्हाकियातील हस्तक्षेपाचा विरोध करण्याची हिंमत दाखवली होती..अमेरिकेची मक्तेदारी वाढत असताना आपली निर्णयप्रक्रिया महासत्तेकडून प्रभावित तर होत नाही ना? तेहरानमधील धूर शांत झाल्यावर भारताला हे ठरवावेच लागेल की, केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल का? मैत्री निभावणे आणि तत्त्वांना तिलांजली देणे, यातली पुसट रेषा ओळखण्याची हीच खरी वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.