अग्रलेख : ‘हलाल’चा बवाल!

मूल्यपरंपरांचे 'घेट्टो'करण होऊ लागते, तिथे सामाजिक विणीलाच नख लागते.प्राचीन काळी, नदीचा सोयीस्कर काठ किंवा एखाद्या मुबलक पाणी असलेल्या तळ्याकाठी मनुष्य वस्ती उभी राहात असे. भटकंतीचे युग मागे टाकून मानव कुठेतरी स्थिरस्थावर होऊ पाहात होता, त्या युगात नद्या जीवनवाहिन्या ठरल्या. उत्क्रांतीचे टप्पे ओलांडत शहरीकरणाकडे वेगाने निघालेल्या माणसांनी नंतर रेल्वेरुळांनाच जीवनवाहिनी मानून गावे आणि वस्त्या उभ्या केल्या..यांत्रिकीकरणाच्या झपाट्यात एखादा थोरला कारखानाही वस्ती वसण्यासाठी चांगले निमित्त ठरू लागला. या सर्व खटाटोपातील समान सूत्र होते ते समुदायाने सुरक्षित राहण्याचे. तिथे जातीधर्माची भानगड नव्हती. कालौघात जात, पंथ किंवा धर्म हेच सूत्र मानून वस्ती उभारली की गुण्यागोविंदाने राहता येईल, असा विचार बळावू लागलेला दिसतो. हे वळण खचितच योग्य दिशेने नेणारे नाही..काही दिवसांपूर्वी मुंबईपासून नव्वदेक किलोमीटर अंतरावरच्या कर्जत येथे 'हलाल टाऊनशिप' उभी राहात असल्याची जाहिरात झळकली. पाठोपाठ समाजमाध्यमांवर तशी व्हिडिओफीतही जारी करण्यात आली. कुण्या बिल्डराने आपल्या प्रस्तावित 'हलाल टाऊनशिप'मध्ये आपल्या मूल्यांशी तडजोड न करता उत्तम सोयीसुविधांनिशी जगण्याची संधी धर्मबांधवांना देऊ केल्याचे कळल्याने देशभर खळबळ उडाली..'हलाल' म्हणजे धर्मदृष्ट्या वैध अथवा स्वीकारार्ह. जे तसे नसेल ते 'हराम'. तूर्त सदरील संकुलाच्या विकसकाने या जाहिराती माध्यमांमधून हटविल्या असल्या तरी केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाने तातडीने महाराष्ट्र सरकारला नोटिस पाठवली असून दोन आठवड्यांत खुलासा करण्यास फर्मावले आहे. अर्थात हे 'निवासी संकुल' अजून कागदावरच आहे.तरीही यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे सत्ताधारी अस्वस्थ झाले. तसे होणे स्वाभाविकच आहे, कारण जातीधर्मावर आधारित निवासी संकुल बांधणे आणि तिथे जाऊन राहाणे, हे आपल्या घटनेच्या बंधुत्व आणि समतेच्याच विरोधात जाणारे आहे..अशा प्रकारच्या वस्तीला कधीच परवानगी मिळणार नाही, हे माहीत असूनही कुणीतरी केवळ तेढ निर्माण करण्यासाठी ही जाहिरातबाजी केली का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. घटनेची ही उघड उघड पायमल्ली तशीही कोणी खपवून घेतली नसतीच. कारण मुळात हा प्रकारच आपल्या एकतेतील विविधतेची शिवणच उसवणारी आहे. घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारा आहे.एका जातीचे, एका धर्माचे किंवा एका भाषेचे लोक जवळ जवळ राहून वस्ती वाढवत जातात, हे काही नवीन नाही. आजही मुंबईत आणि अन्य शहरगावात वेगवेगळे पाडे आहेत. मुंबईनगरीत भेंडीबाजारपासून बेहरामपाड्यापर्यंत अनेक वस्त्या मुस्लिमधर्मीयांची बहुसंख्या असलेले आहेत..परंतु, या वस्त्या केवळ विशिष्ट समूहासाठीच राखीव असल्याचा जाहिराती कुणी केल्या नाहीत, किंवा तिथे कुणी अन्यधर्मीय भाडेकरू अथवा मालक आल्यास त्याला अटकाव झालेला नाही. अपवाद फक्त मुंबईतील दादर किंवा कुलाब्यातल्या पारशी कॉलन्यांचा. या वसाहती उभ्या राहिल्या तेव्हाच पूर्णत: पारशी समाजासाठीच राखीव होत्या, आणि कायद्यानेच त्यांना विशेष संरक्षण दिले होते.तत्कालीन 'बॉम्बे इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट आणि 'पारशी सहकारी गृहनिर्माण संघटने'मध्ये १९२० मध्ये रीतसर करार होऊन मूठभर उरलेली पारशी संस्कृती टिकवण्यासाठी हा अपवाद करण्यात आला. तथापि, सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेतूनच अशा वस्त्या निर्माण होत असल्याने त्यांना कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही..समान चालीरिती, समान धर्मश्रद्धा, समान परंपरा आणि समान सामाजिक मूल्ये असलेला शेजार आवडणे हे स्वाभाविकच आहे. पण जिथे अशा मूल्यपरंपरांचे 'घेट्टो'करण होऊ लागते, तिथे सामाजिक विणीलाच नख लागते. नेमकी हीच खपली 'हलाल संकुला'च्या जाहिरातीने काढली.भारतासारख्या अठरापगड लोकशाही देशात अशा प्रकारचे 'देशांतर्गत देश' स्थापण्याचे उद्योग अंतिमत: घटनेच्या उद्देशिकेलाच हरताळ फासणारे ठरतील. कोणत्याच धर्म, संप्रदायांना अशा प्रकारच्या सवलती मिळता कामा नयेत. अन्यथा त्यातून वितुष्टाची बेटेच तयार होतील. जगात मलेशिया, इंडोनेशिया आदी देशांमध्ये काही प्रमाणात 'हलाल संकुले' उभी राहिली आहेत, हे खरेच..अगदी जर्मनीतील कोलोन, नेदरलँड्समधले रोटरडॅम, फ्रान्सच्या उपनगरातील काही इलाखे, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांमध्ये अशा प्रकारच्या वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. पण यापैकी कुठल्याही वस्तीला कायदेशीर मान्यता नाही. ध्रुवीकरणाच्या या युगात विविध धर्मीयांनी अशी बेटे तयार केली, तर ती भविष्यात दुहीची बीजे ठरतील, शिवाय अशी 'संरक्षित धर्मबेटे' उभी राहिली तर पुढेमागे ती 'व्होटबँक' बनणार आणि त्यातून लोकशाहीच 'खतरे में' येणार हे ओघाने आलेच!.सुरक्षित राहण्याचा आणि आपल्या श्रद्धा आणि मूल्यांनुसार राहण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. पण स्वातंत्र्य मोकळ्या श्वासाचे असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही नावाने संकुले बांधा, पण तेथील हवा ही शुद्ध भारतीयच असते आणि भूमीही भारतीयच असते. जातीधर्मावर आधारित भेदभाव घटनेनेच त्याज्य मानला आहे, याचे भान सर्वांनीच ठेवले पाहिजे..