अग्रलेख - खुर्च्या आणि सतरंज्या!

राजकीय नेत्यांचे आपसांतील टोकाचे आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालयीन निर्णयाची टांगती तलवार आणि नोटांच्या बंडलांचे व्हायरल व्हिडिओ या सगळ्या रणधुमाळीनंतर दोन आठवडे चाललेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचाराची आज सांगता होईल. २८८ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी उद्या, दोन डिसेंबरला मतदान होईल. खरे तर स्थानिक निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र लोकसभा आणि विधानसभेनंतर होणाऱ्या ही निवडणूक एकीकडे सत्ताधाऱ्यांसाठी जनमानसातील लोकप्रियतेबाबतची 'लिटमस टेस्ट' तर विरोधकांसाठी बळ आजमावण्याची कसोटी ठरणार आहे. . दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या या निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान एकीकडे सत्ताधाऱ्यांमधला बेबनाव, पैशांची आमिषे, निधीवाटपातील राजकीय हस्तक्षेपावर कोणताही विधिनिषेध न बाळगता जाहीर चर्चा झाल्याचे दिसले. निवडणुकीच्या प्रचारात जनतेच्या लहानमोठ्या मागण्यांच्या पूर्ततेची आश्वासने देणे काही नवीन नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत रस्ते, पाण्याच्या सुविधा, नालेसफाई अशा किरकोळ पायाभूत सुविधांची कामे येतात. नागरिकही इतके सहिष्णू झाले आहेत की, उन्हाळ्यात नळाला एक दिवसाआड पाणी आले, पावसाळ्यात पाणी तुंबून वाहने वाहून गेली नाहीत तरीदेखील ते नगरपालिकांचे कौतुक करतात. .पण इतकी किमान कामेदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून गेलेल्या सदस्यांकडून मार्गी लागत नाहीत. अशी परिस्थिती असताना 'मते दिली तर निधी मिळेल', 'मत दिले तर एमआयडीसी देऊ', 'मत दिले तर धरण देऊ...' अशा प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. हे मतदारांना आमिष आणि धमकी तर आहेच; पण भूलथापदेखील आहे. या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली, ती म्हणजे भारतीय राजकारणात घराणेशाहीने रोवलेले घट्ट पाय. नेत्यांच्या नातेवाईकांनी केवळ राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरच नव्हे तर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तिकीटवाटपावर कब्जा केला आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा गाभा आणि या निवडणुका म्हणजे तळागाळातील नेतृत्वाला संधी देणारा लोकशाहीचा उत्सव. अशा स्थानिक स्तरावरील निवडणुकांच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या राजकीय नेत्यांनी पुढे राज्याचे आणि देशाचे नेतृत्व केल्याची उदाहरणे आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील नेतृत्वाला संधी देण्याऐवजी प्रभावशाली असलेले पक्षाचे मंत्री, खासदार, आमदारांच्या कुटुंबांमध्ये नगरसेवक, नगराध्यक्षपदाच्या तिकीटाची खैरात वाटून घराणेशाहीला अधिक खतपाणी घालण्याचे काम केल्याचे दिसून आले आहे. अशाप्रकारे या निवडणुका 'कार्यकर्त्यांच्या'न राहता 'नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या' झाल्याचे दिसून आले. भारतीय राजकारणात घराणेशाही नवीन नाही. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून यापूर्वी भाजपने राणा भीमदेवी थाटात कॉंग्रेस पक्षावर टीका केली आहे. कॉंग्रेस पक्षात घराणेशाही आहे, याविषयी दुमत नाही. मात्र राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा सातत्याने मांडणाऱ्या भाजपने स्वतः यावेळी काय केले, हे पाहण्यासारखे आहे. .भाजपने घराणेशाहीच्या स्पर्धेत इतर सर्व पक्षांना मागे टाकल्याचे दिसून आले. 'महायुती'च्या नेतृत्वाखाली भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवत असताना, कार्यकर्त्यांचे नव्हे तर नेत्यांचे लाड पुरवण्यावर अधिक भर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिकीटवाटपात भाजपच्या ३० ते ३२ राज्यस्तरावरील नेत्यांचे, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे कुटुंबीय अथवा जवळचे नातेवाईक सामावून घेतले गेले आहेत. भाजपच्या सत्ताकाळात 'कुटुंब-प्रेम' इतके उत्कट कधीच दिसले नव्हते, इतके ते या निवडणुकीत दिसत आहे. जळगाव जिल्ह्यात जामनेर नगरपरिषदेत राज्यातील ज्येष्ठ भाजप नेते, मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन, भुसावळ नगरपरिषदेत मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रंजना सावकारे, दोंडाईचा नगरपालिकेत मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आई नयनकुंवर रावल, खामगाव नगरपालिकेत मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा फुंडकर यांना तिकीटे वाटण्यात आली..नांदेड जिल्ह्यात लोहा नगरपरिषदेत भाजपने एकाच कुटुंबातील सहा जणांना तिकीटवाटप केले. एकीकडे कार्यकर्ता हाच आमच्या संघटनेची ताकद असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजप पक्षाने अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत तिकीटवाटपात घराणेशाहीला प्राधान्य दिल्याने आपलाच दावा फोल ठरवला आहे. घराणेशाहीमुळे डावलला जातो तो निष्ठावंत, प्रामाणिक कार्यकर्ता. लोकसभा असो की विधानसभा; प्रत्येक निवडणुकीसाठी जे कार्यकर्ते पक्षासाठी झटतात, त्यांनाही न्याय मिळायला हवा. अशीच परिस्थिती राहिली तर यापुढे पक्षांना लागणारा निष्ठावंत कार्यकर्ता कुठून मिळणार, याचा विचार राजकीय पक्षांनी करायला पाहिजे. या कार्यकर्त्यांच्या नशिबी सतरंज्या उचलणे तेवढे राहाते. त्यांच्या कार्याचा वेळोवेळी शाब्दिक गौरव भरपूर केला जातो; पण ऐन मोक्याच्या वेळी 'खुर्ची' मिळण्याची संधी आली की, त्यातील बऱ्याच जणांना डावलले जाते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा अपेक्षित परिणाम त्यामुळे घडतच नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. सर्व पक्षांनी याचा मुळापासून विचार करायला हवा.