अग्रलेख : चालढकल पुरे

महापालिकांतील आयुक्तकेंद्री कारभार दीर्घकाळ सुरू राहणे, लोकशाही आणि स्थानिक संस्थांचा कारभार या दोन्ही दृष्टींनी मारक आहे. घटनाकारांनी त्रिस्तरीय शासनप्रणालीची उभारणी करताना जनकल्याणाबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या दायित्वालाही महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. सर्वच स्तरांतील सगळ्याच समस्यांना केंद्रीय अथवा राज्य पातळीवरील यंत्रणा न्याय देऊ शकत नाही. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आपल्याकडे पायाभरणी करण्यात आली..सरकारच्या योजना थेट तळागाळापर्यंत पोचविण्याचे काम या संस्थांच्या माध्यमातून केले जाते. हे लक्षात घेतले तर स्थानिक निवडणुका दीर्घकाळ लांबण्याचे अनर्थ कळू शकतात. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असली की स्थानिक यंत्रणेला फरपटत नेता येते, अशा भ्रमात सरकारे असतात. केंद्रीकरण हाच सत्तेचा स्वभाव असतो. त्याचे प्रत्यंतर सध्याही येत आहे..महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्यातील तांत्रिक अडथळे लक्षात घेतले तरी सरकार आणि निवडणूक आयोग यंत्रणांच्या स्थानिक निवडणुकांबाबतच्या उदासीनतेला हाही संदर्भ आहे. पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरीसुद्धा अद्याप स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही..या संस्था आज केवळ नोकरशहांच्या कचाट्यात सापडल्या. सुरुवातीला इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण आणि प्रभागरचनेच्या मुद्यावरून स्थानिक निवडणुकांचे घोडे अडले होते. न्यायालयाने 'ओबीसीं'च्या २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करतानाच २०१७ च्या प्रभागरचनेनुसारच हा निवडणुकीचा सोपस्कार पार पाडण्यात यावा, असे निर्देश दिले होते.वॉर्ड आणि प्रभागरचनेबाबत राज्याला असलेले अधिकारदेखील न्यायालयाने कायम ठेवले होते. असे असताना निवडणुकांना विलंब होण्याचे काहीच कारण दिसत नाही. राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या कायद्याचे अस्तित्वही कायम ठेवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये स्थानिक निवडणुकीसाठी नव्या प्रभागरचनेची आखणी करण्यात होती..तीच आताही कायम आहे. ही रचना महायुती सरकारला अनुकूल आहे, असे बोलले जाते. असे असेल तर मग राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यासाठी फारशी उत्सुकता दाखवल्याचे दिसले नाही, ते का?याआधीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'स्थानिक स्वराज्य'च्या निवडणुका या चार महिन्यांमध्ये घेतल्या जाव्यात, असे आदेश दिले होते.आयोगाने त्यात कुचराई केल्याने न्यायालयाने आसूड ओढत आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत ठरवून दिली आहे. या निवडणुकांच्याबाबतीत सरकारप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगाने कचखाऊ भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसते. आयोगाने यासाठी मतदानयंत्रांची कमतरता आणि अपूर्ण प्रभागरचनेचे कारण दिले आहे..खरे तर आयोगाचा हा युक्तिवाद कोणत्याच पातळीवर टिकाव धरू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सणासुदीचा काळ आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा नेमक्या कधी होतात, हे आयोगाला ठाऊक नाही का? मग इतके दिवस न्यायालयाने ठरवून दिलेली मुदत संपेपर्यंत आयोगातील 'बाबू' काय करीत होते? निवडणुकांना झालेल्या दिरंगाईची जबाबदारी सरकार आणि आयोगाला घ्यावी लागेल.आवश्यक ती सामग्री उपलब्ध करून घ्या आणि मनुष्यबळासाठी मुख्य सचिवांच्यासमोर प्रस्ताव सादर करा आणि त्यांनीही चार आठवड्यांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता दिवाळीनंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून तीन टप्प्यांत या निवडणुका घेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे..आताही प्रभागरचनेच्या विरोधात न्यायालयात काही याचिका प्रलंबित असल्याचे दिसते. ज्या ठिकाणी न्यायालयीन अडथळा नाही, तेथील निवडणुका आधी मार्गी लागतील, असे चित्र आताच्या क्षणी तरी पाहायला मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला कालबद्धरीतीने या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत, असे निर्देश दिले होते.प्रत्यक्षात सरकार मात्र कालानुक्रमे त्या टाळत असल्याचे दिसून येते. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धुरिणांची मानसिकता ही आता नोकरशहांसारखीच झाल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. स्थानिक लोकशाहीचा यामध्ये बळी जातो आहे, हे मात्र दुर्दैवी आहे. महापालिकांमध्ये नगरसेवकच नसल्याने लोकांना अगदी छोट्या-मोठ्या कारणांसाठी कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत..जनता आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील लोकप्रतिनिधी नावाचा दुवाच निखळल्याचे आजचे चित्र भूषणावह नक्कीच नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामांत कोणी टक्केवारी मागत नाही, तसेच निविदादेखील तातडीने मंजूर होतात, असा युक्तिवाददेखील केला जातो; पण तो पूर्णपणे खरा नाही. नेत्यांवर सरसकट भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून यातून पळवाट काढता येणार नाही..महापालिकांतील आयुक्तकेंद्री कारभार काही काळासाठी योग्य वाटत असला तरीसुद्धा तो दीर्घकाळासाठी मारक आहे. न्यायालयाच्या निकालातून तेच अधोरेखित होते. या विलंबाचा धोका म्हणजे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व फक्त कागदावरच राहील. हे लोकशाहीच्या गाभ्याशी विसंगत होईल. त्यामुळे निवडणुकीचा बार लवकर उडवून देणेच योग्य ठरेल..