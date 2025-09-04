मधुमालती, कृष्णकमळ

सूर्यसृष्टीचा कर्ता, करविता. त्यात प्राणतत्त्व आणून वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीवसृष्टी निर्माण करून त्यात चैतन्य आणलं ते ॐकारानेच. हे चैतन्य सौंदर्य, सातत्य आणि सृष्टीचा ‘ताल’ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टिकवला तो वनस्पतिसृष्टीने..सूर्यऊर्जेचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जेत करण्याची क्षमता असलेली ‘अचल’-‘अबोल’ असलेल्या वनस्पतिसृष्टीतलं वैविध्य, सौंदर्य ‘बोलकं’ आणि अवर्णनीय आहे. महाकायवृक्षांपासून ते जमिनीलगतच्या वनस्पती, दुसऱ्यांचा आधार घेत वाढणाऱ्या लता, वेली आणि सर्वांवर येणारी विविध रंगी आणि विविध आकाराच्या फुलांमुळे सृष्टीचंही लावण्य खुलून दिसते. सृष्टीचं चक्र आणि ताल सांभाळणारी ही ‘वनश्री’ म्हणजे ॐकाराने निर्मिलेली रत्नांची खाण..रत्नांच्या खाणीतलं भरभरून फुलणारं माधवीलता-मधुमालती एक ‘वेलीवरचं चमकतं, रंग बदलणारं रत्न’. तीन रंगांचा अप्रतिम सोहळा. फुलांचा बहर सुरू झाला की पानं असूनही दिसत नाहीत. संधीप्रकाशात क्षितिज समांतर, सशक्त दांड्यावर येणाऱ्या पांढरट, गुलबट कळ्यांचं सौंदर्य अवर्णनीय असतं. काही टपोऱ्या तर काही बाल्यावस्थेतल्या. कळी उमलायला लागली तेजस्वी पांढऱ्या रंगांच्या फुलांनी वेल पूर्ण भरून जाते..त्यातला मधुर-रस पिण्यासाठी रात्री भ्रमण करणारे ‘हॉक्स मॉथ’ फुलांकडे आकर्षिले जातात. दुसऱ्या दिवशी हीच पांढरी फुलं गुलाबी होतात ते त्यांच्यात तयार होणाऱ्या ॲन्थोसायनिनि, कॅरेटिनॉईड्स या रंगद्रव्यांमुळे. तेव्हा गुंजारव करणाऱ्या मधमाश्या वेलीवर येतात, तेव्हाची रंगसंगती अप्रतिम दिसते. तिसऱ्या दिवशी गुलाबी फुलं तांबडी होतात तेव्हा लांब चोचीचे पक्षी वेलीवर वारंवार येताना दिसतात. फुलं उमलली की गोड, मधुर सुवास आसमंतात पसरतो तो लिनालूल, एस्टर्स आणि काही बाष्पशील रासायनिक घटकांच्या मिश्रणाने! फुलं नतमस्तक होऊन सृष्टी निर्मात्या ॐकाराला अभिवादन करतात. किष्किंधाकांडात मधुमालती ‘माधवीलता’ म्हणून ओळखली जाते. संस्कृतमध्ये सुसवी, इंग्रजीमध्ये ‘रंगून क्रिपर’ आणि वनस्पतिशास्त्रात तिला ‘क्रॉम्बेटम् इंडिकम्’ किंवा ‘क्विसक्वॅलिस इंडिकम्’ म्हणतात..हिंदू धर्मात महाभारताचे प्रतीक मानलं गेलेलं निळं ‘कृष्णकमळ’ म्हणजे लतातंतूंच्या (टेन्ड्रील) आधाराने चढणाऱ्या वेलीवरचं फूल. सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व असलेल्या या फुलातले विविध भाग म्हणजे श्रीकृष्णाने महाभारतातल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींना प्रतीकात्मकरीत्या एकत्र आणल्याचचं जणू प्रतिनिधित्त्व करतात. फुलाची सर्वांत बाहेरची पाच संदलं आणि त्याच्या आतल्या पाच पाकळ्या फारशा आकर्षक नाहीत, पण त्या आतल्या भागांचं रक्षण करतात. कीटकांना आकर्षून घेण्यासाठी दोऱ्यासारखे जांभळ्या, निळ्या अनेक तंतूंच्या आकर्षक गोलाकार मांडणीला ‘कौरव’ मानलंय. .परंतु शास्त्रीय भाषेत त्या तंतूंना ‘करोना’ म्हणतात. फुलाच्या मध्यभागातल्या स्तंभावर (कॉलम) पूंकेसर आणि स्त्रीकेसर असतात. पूंकेसराच्या पाच पिवळ्या परागकोशांना ‘पाच पांडव’ मानलंय. स्त्रीकेसरातील बीजांडकोश ही ‘द्रौपदी’, तर स्त्रीकेसराच्या टोकाकडच्या तीन शाखांना (कळा) ‘त्रिमूर्ती’ म्हणजे ‘ब्रह्मा, विष्णू, महेश’ म्हटलंय! काहींनी यांना श्रीकृष्णाचं प्रभावी ‘सुदरर्शन चक्र’ मानलंय! स्तंभाभोवती गडद जांभळ्या रंगाचे उभे तंतू असतात, ते झडपेसारखं काम करतात, त्याच्या आत ‘मध’ असतो, तो मिळवण्यासाठी या झडपेमधून (ऑपरक्युलम) जावं लागतं. या ‘कौरव-पांडव’ फुलाला श्रीकृष्णाचं ‘सुदर्शन चक्र’ मानलंय..Bhushan Gavai: लोकांपर्यंत न्याय पोचावा; गवई, गुवाहाटी येथे खंडपीठाच्या इमारतीचे सरन्यायाधीशांच्या हस्ते उद्घाटन.एस्टर्स, टर्प्रिन्स आणि इतर बाष्पशील सेंद्रिय रसायनांच्या मिश्रणाने या कृष्णकमळाला सुरेख, गोड सुवास येतो. नैसर्गिक अप्रतिम मोहक सौंदर्य, अविस्मरणीय सुगंधी सुवास, त्यामुळे निर्माण होणारं सुखदायक, आध्यात्मिक वातावरण निर्माण करणारं ‘कृष्णकमळ’ म्हणजे दैवी, ईश्वरी प्रतीकांचा जणू संगम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.