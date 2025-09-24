editorial-articles

अग्रलेख : ओले संकट

लहरी पाऊसमानाचा जबरदस्त फटका यावेळी मराठवाड्याला बसला आहे.
marathwada flood water

marathwada flood water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नैसर्गिक प्रवाह बदलले जातात, त्यामुळे नद्या, ओढ्यांची नैसर्गिक रचना मोडीत निघते. त्याचे परिणाम जागोजागी दिसत आहेत.

लहरी पाऊसमानाचा जबरदस्त फटका यावेळी मराठवाड्याला बसला आहे. त्यामुळे झालेली जीवितहानी, आर्थिक नुकसान, पशुधनाची हानी, विस्थापन हे सगळेच गंभीर स्वरूपाचे आहे. राज्यभरातील मुसळधार पावसाची दखल घेत राज्य सरकारने आतापर्यंत २२१५ कोटी रुपयांची तातडीची मदत मंजूर केली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Marathwada
Farmer
Drought
Editorial Article
Agriculture Loss
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com