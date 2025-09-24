अग्रलेख : ओले संकट

नैसर्गिक प्रवाह बदलले जातात, त्यामुळे नद्या, ओढ्यांची नैसर्गिक रचना मोडीत निघते. त्याचे परिणाम जागोजागी दिसत आहेत. लहरी पाऊसमानाचा जबरदस्त फटका यावेळी मराठवाड्याला बसला आहे. त्यामुळे झालेली जीवितहानी, आर्थिक नुकसान, पशुधनाची हानी, विस्थापन हे सगळेच गंभीर स्वरूपाचे आहे. राज्यभरातील मुसळधार पावसाची दखल घेत राज्य सरकारने आतापर्यंत २२१५ कोटी रुपयांची तातडीची मदत मंजूर केली आहे..मराठवाड्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर केला, तर या भागातील शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल. मागील काही वर्षे पावसाअभावी तळमळणाऱ्या मराठवाड्याने अशा प्रकारच्या संकटाची कल्पनाही केली नव्हती. यावर्षी मात्र अतिवृष्टीने अचानक या प्रदेशाला जेरीस आणले.या पावसाने धरणे, तलाव, नद्यांचे काठ ओलांडून पाणी शिवारात शिरल्याने प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. यंदा जून ते सप्टेंबर या कालावधीत विक्रमी पर्जन्यमानाची नोंद झाली. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत शेतीची प्रचंड हानी झाली. हजारो हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त झाली. कापूस, सोयाबीन, मका, ऊस, उडीद, मूग, कांदा अशा प्रमुख पिकांसह बागायती फळपिकेही नष्ट झाली..शेतात पाणी साचून असल्यामुळे पीक सडले आहे. काही भागांत दोनदा पेरणी करूनही ती वाया गेली. आता शेतकऱ्यांकडे पुढील पेरणीसाठी ना पैसा उरला आहे ना मनोबल. या संकटामुळे शेतकरी आणखी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. हातात पीक नाही, कर्जाचे ओझे आहे आणि प्रशासनाची मदत अजूनही हुलकावणी देत आहे.या परिस्थितीत शेतकरी मानसिकदृष्ट्याही कोलमडू लागले आहेत. याशिवाय पावसाच्या या तांडवाचा सर्वांत भयावह परिणाम म्हणजे नद्यांना आलेले महापूर. धाराशिव जिल्ह्यात भूम, परांडा भागात तर या पुराने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले. भूम तालुक्यातील चिंचोली गावात ओढ्याचे पाणी घरात शिरल्याने एक वृद्ध महिला आणि तिच्या गतिमंद मुलाला जीव गमवावा लागला..अनेक ठिकाणी नद्यांना पूर आल्याने गावांना पाण्याचा वेढा पडला. गोदावरी, पूर्णा, मांजरा, सिंदफणा, तेरणा आणि त्यांच्या उपनद्यांनी रौद्ररूप धारण केले. यात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी बोटी आणि हेलिकॉप्टरचा वापर करावा लागला. या भागात असे बचावकार्य करावे लागेल, याचा विचार सरकारी यंत्रणांनीही केला नसेल.या महापुरामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनेक जनावरे वाहून गेल्याने दगावली, मनुष्यहानी झाली आहे. नद्यांनी त्यांची पात्रे सोडल्याने काठांवरील गावांमध्ये महापुराची स्थिती आहे. यातून बीड, परभणी, नांदेड, जालना, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर हे कोणतेच जिल्हे सुटलेले नाहीत. हा निसर्गाचा कोप आहेच; परंतु त्याला ग्रामीण भागातील मनोवृत्तीही कारणीभूत आहे. पाऊस पडत नाही..म्हणून ओढे-नाले कोरडे ठाक राहतात. ते वाहत नाहीत, म्हणून बुजवले जातात. त्यावर अतिक्रमण करून शेती केली जाते. हे कोपाचे कारण ठरते. नैसर्गिक प्रवाह बदलले जातात, त्यामुळे नद्या, ओढ्यांची नैसर्गिक रचना मोडीत निघते. परिणामी, नद्या अनेक ठिकाणी किनाऱ्याच्या सीमा ओलांडून वाहू लागल्या. मराठवाड्यात कमी अधिक प्रमाणात असे चित्र पाहायला मिळते.यातून उद््भवलेल्या स्थितीने पिके तर वाहून गेलीच, पण रस्ते, पूल यांना देखील धोका निर्माण झाला आहे. अनेक अंतर्गत रस्ते वाहून गेले, पुलांचे बंधारे फुटले आहेत. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क मुख्य मार्गांशी तुटल्याने वाहतूक ठप्प झाली. गावांची बाजारपेठेतील क्रियाशीलताही हरवली..सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाल्याने विद्यार्थ्यांपासून ते दवाखान्यात जाणाऱ्या रुग्णांपर्यंत सगळ्यांची ससेहोलपट होते आहे. गावपातळीवरील किराणा दुकानदार, छोटे-मोठे व्यवसाय, पीक प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणा यांच्यावरही त्याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा फटका प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जीवनावर विपरित परिणाम करणारा ठरेल, हे ओघाने आलेच.त्यादृष्टीने राज्य सरकारने युद्धपातळीवर पाऊले उचलली पाहिजेत. ज्या ठिकाणी शेतीच वाहून गेली; पिकांचा गाळ झाला आहे, तिथे पंचनाम्याच्या कसोट्या लावण्यापेक्षा मदतीचा हात दिला पाहिजे. प्रशासनाने काही ठिकाणी पंचनाम्याचे आदेश दिले असले, तरी अनेक भागांत ते पूर्ण झालेले नाहीत. जेथे झाले आहेत, तेथेही शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत..शेतकऱ्यांना, गावखेड्यातील सामान्य माणसाला हवालदिल करणारी ही परिस्थिती आहे. मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये अजूनही पाऊस थांबलेला नाही. अतिवृष्टीचा हा सांगावा आहे, की हवामान बदलाचे परिणाम प्रत्यक्ष आणि भयावह स्वरूपात दिसू लागले आहेत.त्यामुळे केवळ तात्कालिक मदत नव्हे; तर दीर्घकालीन योजना, जलव्यवस्थापन आणि गाव-केंद्रित आपत्ती व्यवस्थापनव्यवस्था विकसित करण्यावर भर द्यावा लागेल. किंबहुना अधिक थैमान घालण्याचीच शक्यता आहे..सरकारची मदतीची घोषणा हा या भागाला तूर्त दिलासा ठरेल. परंतु या आपत्तीने समोर आणलेल्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून मूलभूत उपाययोजना करायला हव्यात. मराठवाड्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करावा. म्हणजे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी काहीसा आधार मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.