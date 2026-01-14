अग्रलेख - सत्तेसाठी स्वैरता

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या प्रचाराच्या तोफा काल थंडावल्या. तीन ते नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ ‘निवडणूक दुष्काळा’नंतर अखेर या महापालिकांना त्यांच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळणार आहेत. वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या काळात या शहरांचे व्यवस्थापन, त्यातील लोकसहभाग आणि स्थानिक संस्थांचे अर्थकारण या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. दुर्दैवाने याबाबत लोकांना विश्वासात घेण्याचे तर राहूदेत, त्यांची दिशाभूल करणारा प्रचारच झाला. .प्रचाराचा एकूण स्तर पाहिल्यानंतर मूलभूत प्रश्नांचा आवाका असलेले किती जण या रणधुमाळीत असतील, याचीच शंका वाटते. प्रदीर्घ काळानंतर निवडणुका होत असल्याने सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी प्रचारात कोणतीच उणीव ठेवली नाही. २९ महापालिकांमध्ये एकूण दोन हजार ८६९ नगरसेवकपदांसाठी तब्बल १५ हजार ९३१ म्हणजे सरासरी एका जागेसाठी सहा उमेदवारांमध्ये लढत होत आहे. मुंबईत २२७ जागांसाठी सर्वाधिक १७०० म्हणजे एका जागेसाठी सरासरी सात ते आठ उमेदवारांदरम्यान लढत आहे. .२,८६९ जागांसाठी तब्बल १५ हजार ९३१ उमेदवार रिंगणात असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांपेक्षा स्वकीयांनीच पुकारलेले बंड हे आहे. ही बंडखोरी केवळ सत्तेसाठी नसून, प्रस्थापित नेतृत्वाबद्दलचा असंतोषही यातून दिसून येत आहे. मात्र, या राजकीय चिखलफेकीत आणि फोडाफोडीच्या खेळात शहरांचे मूलभूत प्रश्न पूर्णपणे झाकोळले गेले आहेत. मुंबईचे खड्डे आणि वाहतूककोंडी असो, पुण्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा असो किंवा नाशिक-छत्रपती संभाजीनगरमधील पाण्याचा प्रश्न; प्रचाराच्या केंद्रस्थानी या विषयांना स्थान मिळाले नाही. .देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचा यापूर्वीचा इतिहास पाहता सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कौल झुकलेला असतो. अलीकडे झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निकालांमध्येही हाच ट्रेंड कायम होता. आमदार, खासदारांचे प्राबल्य असल्याने सत्ताधाऱ्यांना काही गोष्टी सोप्या असल्या तरी या निवडणुकीत प्रशासकीय यंत्रणेच्या गैरवापराचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांवरसुद्धा विरोधकांकडून आरोप झाले, जे दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. निवडणुका या समतल भूमीवर ( लेव्हल प्लेईंग फिल्ड) खेळल्या जाव्यात..हे आदर्श वचन आता इतिहासजमा झाल्याचे दिसून येते. या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातली सीमारेषा जवळपास पुसट झालेली दिसली. उलट ‘अवघा रंग एक झाला’ अशी परिस्थिती आहे. तो रंग सत्तेचा आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी आहेच, पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष स्वतःला सत्ताधारी मानतात की नाही? महायुतीचे हे दोन घटकपक्ष जणू काँग्रेस पक्ष, ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे या विरोधी बाकांवर बसलेल्या पक्षांच्या रांगेत जाऊन बसल्याचे चित्र निर्माण झाले. .मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या ‘ठाकरे बंधूं’चा अपवाद वगळता इतर विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण होता. पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांनी मित्रपक्ष असलेल्या भाजपासमोर आव्हान उभे केले. तर नवी मुंबईत गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला जेरीस आणले होते. तिकडे नाशिकमध्ये तर भाजपला त्यांच्याच स्वकीयांनी फेफरे आणले. एकूण महायुतीमधील घटकपक्षांनीच एकमेकांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत..मुंबईत मात्र ठाकरे बंधूंनी भाजप आणि शिंदे सेनेसमोर उभे केलेले आव्हान लक्षवेधी आहे. साधनसंपत्तीच नव्हे, तर ताकदीचे उमेदवारही मिळू नयेत, अशी व्यवस्था केलेली असतानाही, उद्धव आणि राज यांनी मिळून ‘मराठी अस्मिते’चा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आणला. राज ठाकरे यांच्या सभांना चांगली गर्दी होती. मात्र केवळ सभांची गर्दी आणि भाषणांमधील टाळ्यांवरून निवडणुकीचे मोजमाप करण्याचे दिवस आता इतिहासजमा झाले आहेत. .प्रत्यक्षात मतदार त्यांच्या पाठीशी किती खंबीरपणे उभा राहतो, यावरच ‘ठाकरे ब्रँड’चे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याच धामधुमीत अंबरनाथ नगरपालिकेत भाजपने काँग्रेसच्या नगरसेवकांना पक्षात प्रवेश देऊन सत्तास्थापनेची स्वप्ने पाहिली, पण उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी राष्ट्रवादीच्या मदतीने भाजपाचा ‘मनसुबा’ उधळून लावला. अकोटमध्ये चक्क ‘एमआयएम’च्या मदतीने भाजपचा स्वीकृत नगरसेवक निवडून येतो. ‘२०२९ च्या निवडणुकीत भाजपला कुबड्यांची गरज भासणार नाही’ हा पक्षश्रेष्ठींमध्ये जो दर्प दिसत होता, तो आता स्थानिक पातळीवरही पाझरू लागला आहे..राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजप या निवडणुकीतही टिकून राहील, पण या प्रवासात त्यांनी स्वतःसमोरच अनेक आव्हाने उभी केलेली असतील. अंबरनाथमध्ये शिंदेंनी दिलेला धक्का हा शेवटचा असेल, असे म्हणता येणार नाही. सत्ताधारी मित्रपक्षच जेव्हा एकमेकांना घेरण्याची संधी सोडत नाहीत, तेव्हा विरोधकांची गरज उरत नाही. सध्याच्या राजकारणात राजकीय पक्षांसमोर येनकेनप्रकारे ‘सत्ता’ मिळवणे हेच एकमेव साध्य उरले दिसते. ती मिळवण्यासाठी मनास येईल ते मार्ग अवलंबले जात आहेत, हे या निवडणुकांचे कटू वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.