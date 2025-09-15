अग्रलेख : मणिपूरवरची मलमपट्टी

अग्रलेख ईशान्य भारताचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय असेल, असे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार २०१४ला सत्तेवर आल्यापासूनच सांगत आले आहे. परंतु सरकार ‘सप्तभगिनीं’ना देत असलेले महत्त्व आणि दीर्घकाळ दुरावलेल्या या प्रदेशांला राष्ट्रीय प्रवाहाशी समरस करून घेण्याच्या हेतूंनी केलेले प्रयत्न यांच्यावर मणिपूरच्या घटनेने झाकोळ आणला आहे. तेथे दोन वर्षांपूर्वी वांशिक हिंसाचारात मैतेई आणि कुकी हे समाज होरपळून निघाले. त्या घटनांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीची हे समुदाय दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करीत होते. तो दिवस अखेर शनिवारी उगवला. .या भेटीत पंतप्रधान मोदींनी काही गोष्टी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मणिपूरच्या पहाडी आणि मैदानी प्रदेशांत, तसेच मैतेईबहुल इंफाळ आणि कुकीबहुल चुराचांदपूर यांच्यात भेदभाव करीत नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या विस्थापितांशी संवाद साधून त्यांच्यामध्ये केंद्रातील सरकारविषयी विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हिंसाचारामुळे परस्परांपासून दूर गेलेल्या पहाडी चुराचांदपूर आणि मैदानी इंफाळला एकत्र आणण्याचा इरादा व्यक्त केला. मणिपूरच्या भळभळत्या जखमांची दखल घेण्यासाठी अठ्ठावीस महिन्यांनंतर पंतप्रधान मोदी यांना वेळ मिळाला..मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे मणिपूर उच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०२३ रोजी निर्देश दिले आणि मणिपूर हिंसाचाराच्या खाईत लोटले गेले. अनेक वर्षांपासून एकत्र नांदणाऱ्या दोन समुदायांची त्यामुळे एकप्रकारे फाळणीच झाली. ही परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी तातडीच्या राजकीय उपायांची आवश्यकता होती. मोदी यांनी या २८ महिन्यांच्या कालखंडात अनेक परदेश दौरे केले, पण त्यांना मणिपूर दौऱ्यासाठी वेळ मिळाला नव्हता. मणिपूरच्या बहुप्रतीक्षित दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांनी चुराचांदपूरसाठी ७३०० कोटींच्या आणि इंफाळसाठी १२०० कोटींच्या योजनांची घोषणा केली..त्यातून मणिपूरकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाल्याचा समज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. वांशिक दंगलींत घरदारे गमावणाऱ्यांसाठी सात हजार घरे बांधून देण्याचे आश्वासन, शहरी रस्ते, गटारे, इस्पितळे, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वसतिगृह यांसारख्या या मलमपट्टीने मणिपूरला खोलवर झालेले घाव भरुन निघणारे नाहीत. त्यासाठी केंद्राला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. अर्थात, उशिराने का होईना, पंतप्रधान मोदी यांनी त्या दिशेने सुरुवात केली आहे. हिंसाचाराच्या आगडोंबात सापडलेल्या मणिपूरच्या स्थितीवर सरसंघचालक मोहन भागवत दोन वर्षांपासून भाष्य करीत होते. अनेक वर्षांपासून एकत्र राहणाऱ्या मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये अचानक उफाळलेला हिंसाचार सीमेपलिकडच्या शक्तींच्या सहभागातून घडवून आणला जात आहे. या हिंसाचारात आग्नेय आशियातील भू-राजकीय शक्तींचा हात तर नसेल, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली होती. एकप्रकारे सरसंघचालकांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दा उपस्थित केला आहे. ‘‘आमच्या जखमा भरलेल्या नाहीत, अश्रू पुसले गेलेले नाहीत.सुरक्षा, न्याय आणि घरी परतण्याची हमी मिळेपर्यंत विकासकामांच्या घोषणांना अर्थ नाही’’, असे कुकी समुदायाचे म्हणणे आहे, तर भारत-म्यानमार सीमाप्रश्न, बेकायदा स्थलांतरासारख्या मुद्यांवर ठोस पावले उचलली जावीत, अशी अपेक्षा मैतेई समुदाय बाळगून आहे. मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या सूचना मणिपूरमध्ये शांततापूर्ण तोडग्यासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतील, विरोधी पक्षांशी संवादही हातभार लावणारा ठरू शकेल. दोन समुदायांमध्ये संपुष्टात आलेल्या विश्वासाची दरी तसेच मणिपूरच्या जखमा भरुन निघतील काय, हा प्रश्न विकासकामांच्या योजनांपेक्षा अनेकपटींनी महत्त्वाचा आहे. .त्याचे कारण कुकींनी मैतेई समुदायाविषयी दाखविलेला अविश्वास. या समुदायाला आपले विशेषाधिकार संपुष्टात येऊन जमिनी हिरावून घेतल्या जातील, या भीतीने ग्रासले आहे. मणिपूरच्या हिंसाचारात २६० लोक मारले गेले, हजारो जखमी झाले. हजारो घरे, मंदिरे आणि चर्च जाळली गेली. पोलिस ठाण्यांतून असंख्य शस्त्रे लुटली गेली. शेकडो महिलांना बलात्कार आणि हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले.\r\n\r\nविस्थापित झालेल्या ६७ हजारांहून अधिक व्यक्तींना दीर्घकाळ मदतछावण्यांमध्ये राहण्याची वेळ आली. घरी परतण्यासाठी लागणारी हिंमत त्यांच्यात प्रशासन आजही निर्माण करू शकलेले नाही. मणिपूरमध्ये विस्थापितांचे पुनर्वसन करुन शांतता प्रस्थापित करणे, दोषींना अटक करुन पीडितांना न्याय मिळवून देणे, वेगळे प्रशासन किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या कुकी समुदायाच्या मागणीवर राजकीय तोडगा काढणे, या गोष्टी आवश्यक आहेत. केवळ विकासयोजनांनी जखमा भरून काढता येणार नाहीत, तर दोन्ही समुदायांमध्ये विश्वास पुनर्स्थापित करणे आणि त्यासाठी नव्याने व प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे, अशी आव्हाने आहेत. मैतेई समुदायासोबत यापुढे राहणे अशक्य असल्यामुळे विधानसभांसहित दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश किंवा राज्यघटनेतील कलम २३९-अ अंतर्गत विशेष प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन कुकी समुदायाच्या दहा आमदारांनी दिले आहे. कुकींच्या मते मणिपूरवर कायमस्वरुपी शांतता आणि सुरक्षेचा हाच मार्ग आहे. पंतप्रधान मोदी त्यावर आणखी कोणत्या मार्गाने तोडगा काढतात, ते पाहायचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.