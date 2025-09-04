अग्रलेख : आपले आपले चष्मे!

हवे ते सारेच साध्य झाले किंवा सारेच फसले, या दृष्टिकोनातून मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनाकडे पाहता येणार नाही.सामाजिक बदलाची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. इन्स्टाग्राम किंवा व्हॉटस्अॅपवर आवडी नोंदवाव्यात, इतकी ही प्रक्रिया उथळ नसते. त्यामुळेच अशा बदलांसाठीची आंदोलने दीर्घकाळ चालतात. आरक्षण हा भारतीय सामाजिक परिघात बदलांचा एक विषय ठरतो. बहुसंख्य भारतीय जनमानसाचा तसा विश्वास आहे, हे वास्तव आहे आणि राजकीय प्रक्रियेत ते अधिक घट्ट झाले आहे..शिक्षण, रोजगाराची संधी, आर्थिक स्तर उंचावणे आणि याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आरक्षणप्राप्त समाजाच्या प्रभावक्षमतेत होणारी वाढ असे अनेक घटक सामाजिक बदलांमध्ये समाविष्ट होतात. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग या तीन जाती समूहांच्या आरक्षणांचा एकत्रित अभ्यास केला, तर बहुसंख्य भारतीय जनमानसाच्या आरक्षणावरील विश्वासाचे कारण उमगते..अशा आंदोलनांच्या मार्गावर यश-अपयशाच्या अनेक पायऱ्या असतात. सारेच गवसले, असा टप्पा आंदोलनाच्या कोणत्या पायरीवर येईल, हे नेतृत्वालाही नेमके माहिती नसते. तथापि, हाच टप्पा अंतिम आहे, यावर विश्वास ठेवून आंदोलन चालवायचे असते.गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मराठा समाजाच्या आरक्षणाची होणारी मागणी, त्याला २०१६ पासून आलेली धार, त्यानंतर राज्य सरकारने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे गेली दोन-अडीच वर्षे असलेले नेतृत्व आणि मुंबईतील ताज्या आंदोलनाची परिणती यांकडे आरक्षण आंदोलनाच्या पायऱ्या म्हणून पाहिले गेले पाहिजे..हवे ते सारेच साध्य झाले किंवा सारेच फसले, या दृष्टिकोनातून मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनाकडे पाहता येणार नाही. मराठा आरक्षण या मागणीसाठी मैदानावर हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी ती प्रतारणा ठरते. ताज्या आंदोलनाकडे पाहताना जे बहुरंगी चष्मे महाराष्ट्रात अनेकविध समूहांनी घातले, त्यामध्ये नेमक्या याच दृष्टिकोनाच्या चष्म्याचा साफ अभाव जाणवला.आठपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्याने जरांगे समर्थकांनी उधळलेला गुलाल असो किंवा मूळ मागणी मान्य करणे सरकारने टाळल्याने आंदोलन अयशस्वी ठरले, असे मानणारा वर्ग असो, या साऱ्यांकडे आंदोलनांच्या पायऱ्यां म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांचे त्यांचे चष्मे असल्याचे दिसत राहिले..मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व जरांगे पाटील यांच्याकडे येण्याआधीपासून आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात मराठवाडा आघाडीवर आहे. एखादा जातीसमूह सामूहिकरित्या एखाद्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्या समूहाची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती महत्त्वाची असते. प्रादेशिक विकासाचा असमतोल, ढासळलेली शेतीव्यवस्था आणि रोजगाराच्या संकुचित झालेल्या संधी यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाज तुलनेने अधिक पिचलेला आहे, हे वास्तव आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातील विकसित बेटांची उदाहरणे संपूर्ण मराठा समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीला लागू करता येत नाहीत. शिवाय, आरक्षणानंतर अन्य जाती समूहांमध्ये तुलनात्मक जलद विकास झाल्याची मांडणीही प्रामुख्याने मराठवाड्यामध्येच सातत्याने होत गेली आहे.त्यामुळे, आंदोलनाचा केंद्रबिंदू मराठवाड्यात राहिला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील आणि आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी मराठवाड्यातून मिळणाऱ्या प्रतिसादामागे हे प्रमुख कारण आहे आणि त्यामागे प्रादेशिक विकासाचा मुद्दाही आहे, हे वास्तव आहे..सर्वच प्रकारच्या आंदोलनांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची आपली थोर परंपरा आहे. आझाद मैदानावरील आंदोलनाला अमूक पक्षाचे अधिक आहेत आणि तमुक नेत्याची फूस आहे, हा चष्मा त्याच परंपरेचा पाईक. गावगाड्यातून मुंबईत आंदोलनासाठी पोहोचलेल्या तरूण वर्गाला त्याच्या भवितव्याची अधिक काळजी असते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चाललेले हे सारे राजकारण मानणाऱ्यांनी या तरुणांच्या, त्यांच्या कुटुंबाच्या नजरेतून आंदोलनांकडे पाहण्याची गरज आहे. एकदा राजकारणाचा चष्मा घातला, की स्वाभाविकपणे जातीचा पोट-चष्मा येतो. त्याला आझाद मैदानही अपवाद नव्हते..मराठा आंदोलक विरुद्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्यांची जात ब्राह्मण, अशी मांडणीही यानिमित्ताने पुन्हा झाली. ती आधीच्याही आंदोलनांत आणि ताज्या आंदोलनाच्या समाप्तीनंतरही होत राहिली आहे. एकीकडे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळल्याबद्दल फडणवीसांचा जयजकार आणि दुसरीकडे आंदोलनातून काहीच हाताला न लागल्याची मांडणी करणारा असे दोन्ही वर्ग कळत-नकळत जातीचीच रेघ अधिक ताकदीने पुढे खेचत आहेत..सरकारने काढलेला आदेश जल्लोषात फडकवणारे आणि साफ फसवणूक म्हणून तो नाकारणारे असे दोन टोकाच्या चष्म्यांचे वाटप त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रात जोरदार सुरू आहे. त्यामध्ये मुंबईकर आणि इतर अशी फारकत केलेल्या नव्या चष्म्याचीही भर पडली आहे. काही आंदोलकांच्या वर्तनाचा तसेच गर्दीचा मुंबईकरांना त्रास झाला. तो होऊ नये, यासाठी पुरेशी काळजी घ्यायला हवी होती, तरीदेखील पाच-पन्नास आंदोलकांच्या एखाद्या कृतीवरून लाखाच्या समुदायाचे मूल्यमापन करण्याची अनावश्यक घाई केली गेली..अंतिम मागणीच्या दिशेने जाणारा प्रवास म्हणून आंदोलनांकडे पाहण्याची नितांत आवश्यकता महाराष्ट्रात असल्याचे आझाद मैदानावरील आणि राज्यभरातील साद-पडसादांमधून स्पष्टपणे समोर आले. आंदोलनाचे इतके फलित समजावून घेतले, तरी पुष्कळ आहे. खरेतर याच चष्म्याची सर्वाधिक गरज महाराष्ट्राला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.