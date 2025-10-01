अग्रलेख : भिंत खचली, चूल विझली

मराठवाड्याच्या नशिबी दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. यंदा संकटाचे स्वरूप बदलले, पण हलाखीचे प्राक्तन बदलले नाही. प्रचंड पावसाने शेतकरी अक्षरशः कोलमडला. त्यांना उभे करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मराठवाड्याच्या नशिबी एकतर दुष्काळ, नाहीतर अतिवृष्टी, हे दुष्टचक्र सुरूच आहे. निसर्गाचा कोप या प्रदेशात असतोच. त्यात भर म्हणजे सरकारी अनास्था. विकासाचा गजर, योजनांचा गाजावाजा, अनुशेषाचे राजकारण आणि घोषणांच्या आतषबाजीत कित्येक वर्षे लोटली आहेत. पण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अनिश्चिततेचा काळोख सरलेला नाही..निसर्गाच्या नेहमीच्या कोपाला थोपवण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील आहेतच. म्हणूनच त्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय सुरू केले. शेतीबरोबरच दूध, शेळीपालन, कुक्कुटपालन यांसारखे व्यवसाय उभे केले. त्यातून पोटपाण्याचा, मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा, घरखर्चाचा मार्ग काढला; पण यंदाच्या अतिवृष्टीने या आधारालाच आडवे केले.मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील या पूरक व्यवसायांवर पाणी फिरवले. पशुधन मोठ्या प्रमाणात दगावले. दूध उत्पादन कोलमडले. कुक्कुटपालनाचे शेड पाण्याखाली गेले. शेतकऱ्याच्या हातून वाहून गेलेला वर्तमान आता सरकारी मदतीशिवाय पुन्हा उभा करणे त्याच्यासाठी अशक्य आहे..अशा वेळी शेतकऱ्याचा भविष्यकाळ सुकर करण्यासाठी सरकारची भूमिका अधिक जबाबदारीची असली पाहिजे. प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणा नियमांच्या जंजाळात अडकलेली दिसते आहे. ‘ओला दुष्काळ’ ही संज्ञा मान्य करायची की नाही, तो जाहीर करायचे की नाही, यावर चर्चा चालूच आहे. अतिवृष्टीग्रस्त भागाला प्रतिहेक्टरी किती मदत द्यायची, या वादात वेळ वाया जातो आहे.या नुकसानीवरून राजकारणच जास्त होताना दिसते आहे. अशा बारीकसारीक चर्चांपेक्षा तातडीची मदत पोहोचवणे, हेच सरकारचे आणि विरोधीपक्षांचेही कर्तव्य आहे. वेगवेगळे उत्सव, मेळावे आणि इव्हेंट यात मग्न होऊन कोरडी सहानुभूती दाखवून काहीही उपयोग नाही. सर्वच पक्ष आणि त्यांच्या संघटनांनी हा विवेक ठेवून मदतीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची ही वेळ आहे..ही दैना पाहून खरे तर कोणाच्याही हृदयाला पाझर फुटेल. तेव्हा राज्यकर्त्यांकडूनही याच संवेदनशीलतेची अपेक्षा आहे. त्यांनी आता सरकारी नियमांच्या चौकटींनी अडथळे निर्माण केले, तर या प्रदेशातील आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढेल. या धोक्याचा विसर पडू नये. अर्थात ही आपत्कालिन परिस्थिती लक्षात घेता समाजाकडूनही मोठ्या अपेक्षा आहेत.निसर्गाचा रोष सहन करताना हा शेतकरी उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आला आहे; मात्र सरकारचे दुर्लक्ष आणि कठोर नियमांच्या चौकटी त्याच्या मुळावर पुन्हा घाव घालतात. सरकारने काही मदत जाहीर केली आहे. परंतु ती तुटपुंजी ठरते, याचा अंदाज सरकारला का येत नाही? अन्नधान्य, डाळी ही तात्कालिक मदत ठीक..परंतु त्याचा आर्थिक कणा कसा भक्कम करणार, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली काहीकाळ रोखली जाईल; मात्र सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा कायम ठेवणे आणि उभे राहा म्हणत त्याच्याकडून कसरत करून घेणे, हे क्रौर्यच आहे. कारण यंदा परिस्थिती अधिकच बिकट आहे.अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची आयुष्यभराची पुंजी उध्वस्त केली. घरातील माणसे हिरावून नेली. कपडेलत्ते, संसारउपयोगी वस्तू, शालेय साहित्य वाहून नेले. शेतजमिनी तर पिके आणि मातीसह वाहून गेल्या आहेत. आता नवे पीक उभे करायचे, तर जमीनच तयार नाही, पुढील हंगामाचे गणितही कोलमडले आहे..त्यामुळे वर्षभर शेतकरी त्याच्या पायावर भक्कमपणे उभा राहू शकेल का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. त्यामुळे सरकारची तत्परता हाच उपाय दिसतो. त्यात सरकारने वेळ घालवू नये. राज्याची कुवत नसेल, तर केंद्र सरकारकडून मदत घ्यावी. शेतकऱ्याला दिलासा देणे, त्याच्या हाती थेट मदत पोहोचवणे, हेच त्यांचे उद्दिष्ट असायला पाहिजे.आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच प्रचंड नुकसान सहन करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांनाही मदतीची गरज आहे. त्यांच्याविना ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी राहणार नाही. वस्तुत: मराठवाडा हा नेहमीच संकटाच्या छायेत असतो. अवर्षण असो वा अतिवृष्टी, आपत्काल कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात येथे येत राहतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी परिस्थितीचा अंदाज घेत बसण्यापेक्षा या प्रदेशासाठी कायमस्वरूपी आपत्कालीन निधीची तरतूद केली पाहिजे..हा निधी वेळीच उपलब्ध झाला, तर सरकारची दमछाक होणार नाही. तातडीची मदत, पुनर्वसनाचे ठोस उपाय, शेतीपूरक व्यवसायांना आधार आणि दीर्घकालीन विकासाचा कालबद्ध आराखडा, हेच मराठवाड्याला उभारी देणारे सूत्र ठरेल. म्हणूनच मराठवाड्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सरकारच्या घोषणा आणि विकासयोजनांचा खरा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या घामाने भिजलेल्या मातीवर दिसला पाहिजे; केवळ कागदावर नको..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.