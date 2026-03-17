अग्रलेख : बाहुली बोलकी झाली…

अग्रलेखकलेचे प्रतिबिंब समाजात पडायला हवे की, समाजातील घडामोडींची नोंद कलाविश्वात व्हायला हवी, हा वादाचा जुना मुद्दा आहे. कलेसाठी कला हे सूत्र कदाचित काही कलाप्रयोगांमध्ये जमून जाते, चित्रपटकलेला मात्र समाजापासून घटस्फोट घेता येणे शक्य नसते. कारण मुळात ही कलाच प्रचंड महागडी, अफाट सामूहिक सर्जनशक्ती आणि अंगतोड मेहनतीची मागणी करणारी आहे. तिला समाजशरणतेवाचून पर्याय नाही. जगात जे जे घडते, त्याला तत्काळ प्रतिसाद देणारा हा रुपेरी पडदा म्हणूनच जादूईदेखील आहे. सुंदर ती दुसरी दुनिया असलेले हे चंदेरी जग जगभरातल्या जनसामान्यांना 'आपले' वाटते. त्या दुनियेतले रहिवासी मानले जाणारे तारेसितारे, महान दिग्दर्शक, निर्माते हे आप्त वाटतात. त्यांची चमकदमक, त्यांचा दिमाख हा बहुतांच्या कौतुकाचा किंवा क्वचित असूयेचाही भाग असतो. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसच्या भव्य सभागारात रविवारी ९८वा ऑस्कर सोहळा पार पडला, तेव्हा ही सुंदर नवभूमी वास्तवातल्या 'या नगराला लागुनिया' असल्याचा भास झाला. काही अनपेक्षित कडूगोड धक्के, बरेचसे टोमणे आणि जहरी टीका, टाळ्यांची दिलखुलास दाद आणि सिताऱ्यांच्या लाखमोली पोशाखांचे झगमगते फलकारे यांनी ती संध्याकाळ साजरी करुन नेली. .पण ती या ग्लॅमरच्या झगमगाटापल्याडही गेली. अर्थात ग्लॅमरपलीकडे जाण्याचा ऑस्कर पुरस्कारांचा परिपाठ नवा नाही. सध्या निम्म्याअधिक जगताचे आभाळ युद्धाच्या ढगांनी आक्रमिलेले असताना कलाक्षेत्रातील दिग्गजांनी निव्वळ समारंभी हास्यफवाऱ्यांच्या पलीकडे जाऊन युद्धखोर सत्ताधीशांना चार शाब्दिक श्रीमुखात लगावण्याचेही सोडले नाही, हे या सोहळ्याचे वैशिष्ट्य. डॉल्बी सभागार हे त्या संध्याकाळी जगातल्या घडामोडींचे निव्वळ साक्षीदार नव्हे, तर त्या युद्ध, हिंसा, वर्चस्ववादाच्या विरोधातला एक महाकाय भोंगा झाले, हे कधीही विसरता येणार नाही. विख्यात कलावंत आणि सूत्रसंचालक कोनान ओब्रायन याने रंगमंचाचा ताबा घेतानाच 'ही संध्याकाळ भलतीच पोलिटिकल होणार आहे' हे जाहीर करुन टाकले. एपस्टिन फाइल्सपासून ते इराणवर लादलेल्या युद्धापर्यंत अनेक नकोशा घटनांवरही जहरी टोमणे त्याने मारले. यंदा सर्वाधिक १६ नामांकने 'बॅटल वन आफ्टर अनदर' या चित्रपटाला होती. गेल्या शंभर वर्षांत इतकी नामांकने कुठल्याही चित्रपटाला मिळाली नव्हती. त्यातले सहा पुरस्कार दिग्दर्शक पॉल थॉमस अँडरसनच्या या बेजोड 'ब्लॅक कॉमेडी कम राजकीय' चित्रपटाला मिळाले..Brinda Miller Abstract Artist : कलाकार आणि महोत्सवाचे संयोजनही... .पण सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार 'सिनर्स' या भयपटातील प्रमुख भूमिका निभावणारा मायकेल बी. जॉर्डन घेऊन गेला. 'बॅटल वन आफ्टर अनदर'मधला लिओनार्डो डिकॅप्रिओ (तोच…'टायटॅनिक'मधला) या पुरस्कारासाठी संभाव्य विजेता होता. पण जॉर्डनने बाजी मारली. डेंझिल वॉशिंग्टन, जेमी ली फॉक्स, विल स्मिथ अशा कृष्णवर्णीय सिताऱ्यांमध्ये आता माझीही जिम्मा होणार, असे जॉर्डनने कृतज्ञतेने नमूद करतानाच वर्णभेदाचा अभद्र रंग अजूनही अदृश्यपणे हॉलिवुडमध्ये असल्याची जाणीव करुन दिली. 'सिनर्स' हा भयपट असला तरी तो सरधोपट घाबरवणारा नाही. स्मोक आणि स्टॅक नावाच्या दोन जुळ्या भावंडांची भूमिका जॉर्डनने साकारली आहे. या चित्रपटातली लक्षणीय बाजू म्हणजे त्याचे चित्रण. एवढे अद्भुत कॅमेरातंत्र क्वचित बघायला मिळते. ऑटम ड्यूरल्ड आर्कापॉ नामक एका महिला चित्रणकाराने सर्वोत्कृष्ट चित्रणाचा ऑस्कर पुरस्कार पटकावला, तेव्हा टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला, कारण कॅमेऱ्यामागे अशी कामगिरी करणारी ती चित्रपटांच्याच इतिहासातली पहिली महिला ठरली!.सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटाचा पुरस्कार घोषित करायला मंचावर आलेला स्पॅनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम याने तर 'युद्धाला नकार द्या, पॅलेस्टाइनला स्वातंत्र्य द्या' अशी स्वच्छ मागणी केली. तेव्हा भारताची प्रियांका चोप्रा त्याच्या शेजारी उभी होती, हे त्यातल्या त्यात विशेष! 'व्हॉइस ऑफ हिंद रजब' या पॅलेस्टिनी लघुपटाला पुरस्कार मिळाला नाही, पण नामांकन होते. पण त्यातला प्रमुख अभिनेता मोहताज माल्हीस हा सोहळ्याला उपस्थित राहू शकला नाही, कारण पॅलेस्टिनींना अमेरिकेचा व्हिसाच दिला जात नाही. या सर्व राजकीय उलथापालथींचे थेट प्रतिबिंब ऑस्कर सोहळ्यात सतत उमटत राहिले. फिल्लमवाल्यांच्या 'पेज थ्री' संस्कृतीतून चित्रपटविश्व बाहेर पडू पाहाते आहे, वास्तवाला भिडू पाहाते आहे, हा संदेश या सोहळ्यातून जगाला मिळाला, हेही नसे थोडके. कलावंतांचे मौन हे अनेकदा समाजाला परवडणारे नसते. यंदाच्या सोहळ्यात कलावंताच्या विश्वाने हे मौन सोडून बाह्य जगातल्या घडामोडींशी स्वत:ला जोडून घेतले, ही बाब लक्षणीय. 'स्वर्ग नको सुरलोक नको, मज लोभस हा इहलोक हवा, तृप्ती नको, मज मुक्ती नको, मज येथील हर्ष नि शोक हवा' हे बा. भ. बोरकरांचे काव्यबोल त्या गंधर्वलोकाने वास्तव जगाच्या गळ्यात सलगीने हात टाकून म्हटले. त्या क्षणी ती ऑस्करची बाहुली बोलकी झाली. तिचा आवाज बुलंद होवो.