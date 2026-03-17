अग्रलेख : बाहुली बोलकी झाली…

Oscars 2026 Best Actor Michael B Jordan : निम्म्याअधिक जगताचे आभाळ युद्धाच्या ढगांनी आक्रमिलेले असताना कलाक्षेत्रातील दिग्गजांनी युद्धखोर सत्ताधीशांना चार शाब्दिक श्रीमुखात लगावण्याचे सोडले नाही, हे महत्त्वाचे.
कलेचे प्रतिबिंब समाजात पडायला हवे की, समाजातील घडामोडींची नोंद कलाविश्वात व्हायला हवी, हा वादाचा जुना मुद्दा आहे. कलेसाठी कला हे सूत्र कदाचित काही कलाप्रयोगांमध्ये जमून जाते, चित्रपटकलेला मात्र समाजापासून घटस्फोट घेता येणे शक्य नसते. कारण मुळात ही कलाच प्रचंड महागडी, अफाट सामूहिक सर्जनशक्ती आणि अंगतोड मेहनतीची मागणी करणारी आहे. तिला समाजशरणतेवाचून पर्याय नाही. जगात जे जे घडते, त्याला तत्काळ प्रतिसाद देणारा हा रुपेरी पडदा म्हणूनच जादूईदेखील आहे. सुंदर ती दुसरी दुनिया असलेले हे चंदेरी जग जगभरातल्या जनसामान्यांना ‘आपले’ वाटते. त्या दुनियेतले रहिवासी मानले जाणारे तारेसितारे, महान दिग्दर्शक, निर्माते हे आप्त वाटतात. त्यांची चमकदमक, त्यांचा दिमाख हा बहुतांच्या कौतुकाचा किंवा क्वचित असूयेचाही भाग असतो. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसच्या भव्य सभागारात रविवारी ९८वा ऑस्कर सोहळा पार पडला, तेव्हा ही सुंदर नवभूमी वास्तवातल्या ‘या नगराला लागुनिया’ असल्याचा भास झाला. काही अनपेक्षित कडूगोड धक्के, बरेचसे टोमणे आणि जहरी टीका, टाळ्यांची दिलखुलास दाद आणि सिताऱ्यांच्या लाखमोली पोशाखांचे झगमगते फलकारे यांनी ती संध्याकाळ साजरी करुन नेली.

