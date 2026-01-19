अग्रलेख - लक्ष ‘किंगमेकर’कडे!

मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी घटक पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झालेली दिसते. ८९ जागा जिंकून भाजप मुंबईत प्रथमच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. तर युतीमध्ये असलेल्या शिवसेना शिंदे पक्षाला २९ जागा मिळाल्या आहेत. परिणामी २२७ च्या पालिकेच्या सभागृहात भाजपचा स्वबळावर महापौर होणे कठीण आहे. सत्तास्थापनेसाठी ११४ चे संख्याबळ गाठणे आवश्यक आहे. महायुतीने ११८ चा आकडा गाठला असला तरी ‘वरमाय’ रुसली आहे. मुंबई महापालिकेच्या सत्तेतील वाटा मिळावा, हा एकनाथ शिंदेंचा आग्रह भाजपला जरी दुराग्रह वाटत असला तरी संधीचे सोने करण्यात शिंदे माहीर आहेत..भाजप १९९७ पासून शिवसेनेसोबत होती, तेव्हा भाजपलादेखील २७ ते ३५ या दरम्यान जागा मिळायच्या. मात्र भाजपच्या वाट्याला उपमहापौरपद, सुधार समिती येत असे. महापौरपद आणि स्थायी समितीचा आग्रह धरण्यास भाजप कधीच धजावली नव्हती. आज मात्र शिवसेना शिंदे पक्ष अल्पसंख्याबळ असतानादेखील महापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपद मागत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेला सुरुंग लावण्यात त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचा मोबदला ते मागत आहेत का? या संघर्षाला, रस्सीखेचीला अर्थकारणाचाही महत्त्वाचा संदर्भ आहे. .पुढच्या काळात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या विकासकामांची कंत्राटे, परवानग्या, जमिनींचे व्यवहार, मिळकतींचा पुनर्विकास या सगळ्यात होणारी प्रचंड उलाढाल पाहता महापालिकेतील सत्ता फार महत्त्वाची ठरते, वेगळे सांगायला नको. त्यादृष्टीनेही या संघर्षाकडे पाहावे लागेल. शिवसेना- शिंदे गटाच्या २९ नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या दोन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली असल्याने ही प्रक्रिया सहज होणे अपेक्षित असताना शिंदे यांचे सर्व नगरसेवक निवडून आल्यानंतर आपापल्या घरी न जाता शहरातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सध्या मुक्कामी आहेत. .तीन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा एकनाथ शिंदे फुटलेल्या ४० आमदारांना घेऊन प्रथम गुजरातेतील सूरत शहरात आणि तेथून खासगी विमानाने गुवाहाटीला गेल्याची घटना राज्यातील जनतेला आठवत असेल. आता शिवसेना- शिंदे गटाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये बंदिस्त करून ठेवण्यामागचे कारण काय? खरे तर ही आपल्या एकूणच पक्षाधारित प्रातिनिधिक लोकशाहीची थट्टा आहे. पक्षनिष्ठा इतक्या तकलादू झाल्या आहेत की नेत्याचा आपल्या शिलेदारांवर विश्वास नाही, याचेच हे लक्षण नव्हे काय? अशा रीतीने नगरसेवकांना बंदिस्त ठेवल्यानंतर तर्ककुतर्कांचे पतंग उडणे साहजिक आहे.. सत्तेच्या केंद्राभोवती फिरणारे राजकारण हे नेहमी गुंतागुंतीचे असते. गेल्या दशकभरात भारतीय राजकारणातली व्यामिश्रता सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारी आहे. आज एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालणारे नेते उद्या एकत्र असतीलच असे नसते. ७५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक बजेट असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या चाव्या आपल्याच हातात असाव्यात, असे प्रत्येक पक्षाला वाटत असते. अशावेळी आपले उपद्रवमूल्य दाखवून देण्याची संधी राजकीय नेते शोधत असतात. असे असले तरी मुंबई महापालिकेच्या चाव्या भारतीय जनता पक्ष सहजासहजी सोडेल असे दिसत नाही..शिंदे यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. ज्या शिवसेनेतून बाहेर पडण्यासाठी भलेभले कापत असत त्या शिवसेनेची दोन शकले करून मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेले शिंदे हे अल्पावधीतच देशाच्या राजकारणात ‘तेल लावलेले पैलवान’ ठरले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या नेतृत्वाखाली लढल्यामुळे महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, असे शिंदे अनेकदा सांगत असतात. भाजपला खो देत अंबरनाथ महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिंदेंनी चालवलेले प्रयत्न जगजाहीर आहेत. कल्याण-डोंबिवलीतही युतीमध्ये लढूनही महापौरपदासाठी इतर पक्षाच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्यासाठी भाजप आणि शिंदेंकडून केले जाणारे प्रयत्न दोन्ही पक्षांमधील सुप्त सत्तासंघर्षाचे निदर्शक ठरते. .सध्या मुंबईचे पालकमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मुंबईतील विकासकामांकडे लक्ष दिले होते. खास करून रस्त्यांचे कॉंक्रिटिकरण, नालेसफाई, कोस्टल रोड पूर्ण करणे, ‘अटलसेतू’चे काम मार्गी लावण्यामध्ये विशेष रस दाखवला होता. ठाण्याचे किल्लेदार म्हणून त्यांची ओळख असली तरी ठाणे ते मुंबई ‘अंतर’ लांब नाही. फोडाफोडीच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे अनेक प्रघात मोडले जाताहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांना रोखून धरण्यासाठी आपल्याकडचे नगरविकास खाते शिंदेंना दिले होते, तरी ते बधले नाहीत..२०२४च्या निकालानंतर शिंदेंच्या नाराजीनाट्यावर पडदा टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील नगरविकास खाते शिंदेंना दिले. यावरून कमी संख्याबळ असतानादेखील प्रादेशिक पक्षांची सौदाशक्ती लक्षात येते. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुरु झालेल्या सुप्त सत्तासंघर्षात कोण सरस ठरेल याचे उत्तर भविष्याच्या उदरात असले तरी ‘किंगमेकर’ मात्र एकनाथ शिंदेच असतील, असे चित्र सध्या तरी दिसते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.