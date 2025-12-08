अग्रलेख - यंदा काही वेगळे घडेल?

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी राजधानी मुंबई नागपुरात हलली आहे. `नागपूर करारा’ला जागत जेमतेम सात दिवसांच्या अधिवेशनासाठी करण्यात आलेला या खटाटोपातून विदर्भाच्या आणि जनतेच्या पदरात काय पडणार, हा प्रश्नच आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता या अधिवेशनाकडे पाहण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आणि अनेकदा विरोधकांचाही दृष्टिकोन ‘चेक लिस्ट’ पूर्ण करण्याचा असतो. विधिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांचा चहापानावरील बहिष्कार नित्याचा आणि परिणामशून्य होणे यापेक्षा व्यथित करणारी बाब हा दृष्टिकोन बदलत नाही, हा आहे..निदान यावेळी तरी काही वेगळे घडावे, अशी अपेक्षा आहे.एक चांगले झाले की, यंदा प्रथमच ‘कामकाज सल्लागार समिती’च्या बैठकीत शनिवार-रविवारसुद्धा अधिवेशन चालवण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हिवाळी अधिवेशनासह विदर्भाचे वनवैभव पाहत गुलाबी सुट्टी घालवण्याच्या इराद्याने उपराजधानीत दाखल झालेले सरकारी बाबू, कार्यकर्ते आणि काही पत्रकारांचा कदाचित हिरमोड होईल, पण कामकाजाच्या दृष्टीने हे पाऊल योग्य आहे. मागील काही अधिवेशनांत खुद्द सत्ताधारी पक्षाचा रागरंग पाहता अधिवेशनात गोंधळ घालण्यात विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी आमदारच आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. सभागृहात विरोधकांनी जनतेचे प्रश्न मांडण्यापूर्वीच सत्ताधारी कामकाज ताब्यात घेतात. परिणामी मूठभर विरोधकांचा आवाज सभागृहात उमटताना दिसत नाही. भावनिक आणि अस्मिताबाजीचे विषय काढून मूलभूत विषयांना बगल देण्याचे प्रकारही होतात. एकूणच सत्तेत असलेल्यांकडून विरोधकांचा अधिकृत अवकाशही काबीज करण्याची विचित्र परंपरा सुरू झालीय..राज्यात अतिवृष्टीमुळे एक कोटी तीन लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. पीक, शेतीजमीन खरवडून गेली आहे. मोठ्या प्रमाणात पशुहानी आणि घरांचे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. ९२ टक्के शेतकऱ्यांना मदत पोहोचली असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. ‘लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरचा ताण दिवसेंदिवस वाढतोय. दुखतंय पण सांगणार कोणाला…अशी अवस्था राज्य सरकारच्या अर्थखात्याची झाली आहे..आर्थिक अवस्था ओढाताणीची असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मान्य केले. मात्र दिवाळखोरीची परिस्थिती असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढला. प्रश्न हा आहे की, आजची ओढाताणीची परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली? या अधिवेशनात या प्रश्नावर सखोल चिंतन होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्याच्या एका मंत्र्याने तर ‘महाराष्ट्रातील कोणता पक्ष कसा चालणार हेदेखील तेच ठरवतात’ असे सांगायलाही कमी केले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचारसरणी असते आणि त्यावर तो चालत असतात..मात्र जगात पैशाने सगळं काही विकत घेता येते, यावर श्रद्धा असणाऱ्यांना त्या विचारसरणीशी काही घेणंदेणं असण्याचा संबंधच येत नाही. त्या मंत्र्यांचे हे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या राजकारणाने किती खालची पातळी गाठली आहे, याकडे अंगुलीनिर्देश करते. निवडणुकीच्या मैदानात पराभव करण्यापूर्वी विरोधक खचले पाहिजेत, असे पाहिले जाते. त्याची पद्धतच रूढ झाल्याने ‘सर्व राजकीय पक्ष चालवण्याचा’ अतिरेकी आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. त्याला धक्का द्यायचा असेल तर विरोधकांना कंबर कसावी लागेल. सत्ताधाऱ्यांच्या सापळ्यात न अडकता आपले कर्तव्य बजावले तर अंकुश निर्माण होतो. पण यात विरोधकाही कमी पडताहेत. खरेतर, सभागृहात सत्ताधाऱ्यांकडे कितीही बहुमत असले तरी विरोधीपक्ष हा काही केवळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नसतो. तो जनतेचा आवाज असतो..तो आवाज विरोधकांमार्फत सत्ताधाऱ्यांनी ऐकायचा असतो. विधिमंडळाचे कामकाज हे कायद्यांसोबतच रुढी-परंपरांनुसार चालत असते. मात्र महायुतीचे सरकार विधिमंडळाच्या प्रथा- परंपरांपेक्षा केंद्रातल्या एनडीए सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकण्यातच धन्यता मानते आहे. त्यामुळे विरोधक हे ‘किस झाड कि पत्ती’ असला आविर्भाव सत्ताधाऱ्यांमध्ये भिनला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदाची जागा रिक्त असणार आहे. विरोधी पक्षनेतेपद देण्याबाबत आग्रह - दुराग्रह नसल्याची ग्वाही देत याबाबतचा निर्णय विधिमंडळाचे अध्यक्ष आणि सभापतींचा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कानावर हात ठेवले..प्रामुख्याने विदर्भाच्या प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित आहे. नागपूरचे लोकप्रतिनिधी आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतच रोजगार, उद्योगनिर्मितीचे प्रश्न धसास लावतील, अशी वैदर्भीय जनतेची अपेक्षा आहे. तू पूर्ण होते का, हे पाहायचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.