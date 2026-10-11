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Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने

Narendra Modi 25 Years in Politics and Challenges Ahead: मोदीपर्वाची २५ वर्षे; छोटे राजकीय संकेत, पण आव्हाने मोठी
Modi Era 25 Years in Politics Small Signs Big Challenges and the Future of Narendra Modi Leadership in Indian Public Life

Modi Era 25 Years in Politics Small Signs Big Challenges and the Future of Narendra Modi Leadership in Indian Public Life

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शेखर गुप्ता,ज्येष्ठ पत्रकार
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- शेखर गुप्ता

अनेक आघाड्यांवर निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढील आव्हाने वाढली आहेत. सार्वजनिक जीवनातील २६व्या वर्षांत पदार्पण करताना त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.

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