अग्रलेख : नक्षली अर्धविराम

कायदा-सुव्यवस्थेसाठीचे सुरक्षात्मक उपाय हे परिस्थिती नियंत्रणात आणतात; पण प्रश्न मुळापासून निपटण्याचे काम 'विचार' आणि 'समतोल विकास'च करू शकेल. तब्बल अकरांपेक्षा अधिक राज्यांमध्ये विस्तार असलेली अन् साठी ओलांडून गेलेली हिंसक नक्षलवादी चळवळ शेवटच्या घटका मोजू लागली असे चित्र निर्माण झाले आहे. प्रखर इच्छाशक्ती असेल तर कठीण उद्दिष्टही कसे पार पाडता येते, याचे हे उदाहरण..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवादी चळवळीच्या बीमोडाचा निर्धार केला होता आणि त्यासाठीची ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम कालबद्ध मर्यादाही जाहीर केली होती. त्याची अंतिम मुदत ('डेडलाइन') जवळ येऊ लागली असतानाच नक्षलवाद्यांचे प्रमुख म्होरके शस्त्रत्याग करत आहेत.तेलंगणमधील चंद्राण्णा, मध्यप्रदेशातील कबीर, आंध्रप्रदेशातील बडसे सुक्का ऊर्फ देवा, महाराष्ट्रात सोनू ऊर्फ भूपती आणि आता तेलंगणमधील देवजीसह हजारो नक्षलवाद्यांनी पत्करलेली शरणागती यातून या चळवळीची कालबाह्यता अधोरेखित होते. खंबीर सुरक्षात्मक उपाययोजनांबरोबरच ज्या आदिवासींच्या शोषणाच्या विरोधात या चळवळीने शस्त्रे हातात घेतली होती, त्या आदिवासींमधूनच पाठिंबा कमी कमी होत जाणे हेही या शरणागतीसत्राचे कारण आहे..ज्यांना ही मंडळी न्यायाची स्वप्ने दाखवत होती त्यांच्याच विरोधात त्यांची शस्त्रे चालत होती. पोलिसांचे खबरे असल्याचा संशय घेऊन अनेक आदिवासींचीच हत्या करण्यात आली. चळवळ चालू राहावी म्हणून विकासप्रक्रियेतच अडथळे आणणे, हे एका विकृत मानसिकतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. विकासाची गंगा या भागामध्ये पोचू नये म्हणून रस्त्यांच्या खाली भूसुरुंग पेरले जाऊ लागले.निवडणुकांवर बहिष्कार घातला जाऊ लागला. छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये पोलिस, सुरक्षा दलांवरील हल्ले तर नित्याची बाब बनली होती. राजकीय नेत्यांच्या हत्या आणि अपहरणनाट्ये यामुळे 'लाल साम्राज्या'ची दहशत वाढली होती. साधारणपणे २००० पासूनचा कालखंड विचारात घेतला तर नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामध्ये तब्बल बारा हजारांपेक्षाही अधिक लोकांचा मृत्यू झाला..त्यात नक्षलवादी आहेत तसेच सुरक्षा रक्षक आणि सर्वसामान्य नागरिकही आहेत. नक्षलवादी कारवायांमुळे जीवितहानीच नाही तर वित्तहानीही झाली. नक्षलवादपीडित महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत अनेक भागांमध्ये विकासप्रक्रिया अवरुद्ध झाली होती.स्वप्ने आणि आकांक्षा उरी बाळगणाऱ्या आदिवासींतील तरुण पिढीलाही सशस्त्र संघर्षातून काही हाती लागू शकत नाही, हे आता समजले आहे. जंगलातील प्रत्येक पावलागणिकची संशयास्पद सळसळ हेरणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या म्होरक्यांनी हा बदलही टिपला असणार. त्यांनीही बदलाचे वारे ओळखले. सुरक्षा दलांच्या बंदुकीचे लक्ष्य ठरण्याआधीच अनेकांनी आपली शस्त्रे म्यान केली..देशांतर्गत सुरक्षेच्यादृष्टीने हे एक मोठे स्थित्यंतर होताना दिसते. केंद्राप्रमाणेच विविध राज्यांना या ठिकाणांवरील पोलिस बंदोबस्तापोटी आतापर्यंत सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागली आहे. हा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला होता. उत्पादक कामांसाठी, विकासासाठी हा पैसा वापरता आला असता.आता जर या भागातील बंदोबस्तासाठी होणारा अवाढव्य खर्च वाचणार असेल तर ते चांगलेच आहे. अशा प्रकारच्या हिंसक चळवळींना 'इंधन' मिळत असते ते भ्रष्ट प्रशासनाकडून. हे प्रशासन जर लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि उत्तरदायी असते तर मुळात ऩक्षलवादी चळवळ एवढी पसरली नसती..नोकरशाही, वनखात्याचे अधिकारी आता तरी काही बोध घेतील का? 'शस्त्रे टाकली असली तरी विचार संपलेला नाही,' असे शरण आलेल्या एका नेत्याने म्हटलेच आहे. त्याची गंभीर दखल राजकीय नेतृत्वाने आणि प्रशासनाने घ्यायला हवी. खरेतर नक्षलवादी संपले म्हणजे सगळ्याच समस्या संपल्या असे होत नाही.ज्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली त्यांचे पुनर्वसन करत आदिवासींचा जल, जंगल आणि जमीन यांच्यावरील अधिकार शाबूत ठेवण्याचे काम व्यवस्थेला करावे लागेल. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे 'इंधन' असलेली दुर्मीळ खनिजसंपदा याच नक्षलपीडित राज्यांतील जंगलांच्या उदरात दडलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्योगसंस्थांचे त्याकडे लक्ष होते..नक्षल्यांची साफसफाईमोहीम ही केवळ या उद्योगांना 'मोकळे रान' उपलब्ध करून देणे एवढ्या संकुचित दृष्टीची नसावी. अन्यथा हे यश अल्पकालीन ठरू शकते. कायदा-सुव्यवस्थेसाठीचे सुरक्षात्मक उपाय हे परिस्थिती नियंत्रणात आणतात; पण प्रश्न मुळापासून निपटण्याचे काम 'विचार' आणि 'समतोल विकास'च करू शकेल.आदिवासी भागांत विकासकामे, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण व पायाभूत सुविधा यावर भर देण्याची गरज आहे. संवाद आणि पुनर्वसन धोरणेही परिणामकारकपणे राबवावी लागतील. शरणागतांचे पुनर्वसन करावेच; पण त्याचबरोबर स्थानिक आदिवासींना रोजगार देत त्यांची जंगलातील जगण्याची संसाधने हिरावली जाणार नाहीत, हेही पाहायला हवे.हे आव्हानही तेवढ्याच निर्धाराने पेलायला हवे. ते अधिक गुंतागुंतीचे आहे. पण याही बाबतीत सरकारने प्रखर इच्छाशक्ती दाखवली तर ते पेलणे अशक्य नाही. नक्षलवाद्यांची शरणागती हा दिलासादायक 'अर्धविराम' आहे..