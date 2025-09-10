editorial-articles

अग्रलेख : ‘जेन-झी’चा ज्वालामुखी

नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कुशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न आला अंगलट
राज्यकर्त्यांचा तरुणांशी संपर्क-संवाद तुटला की काय होते, हे नेपाळमध्ये पाहायला मिळते आहे.

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कुशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊन नेपाळमधील राज्यकर्त्यांना सत्ता गमवावी लागली आहे.

