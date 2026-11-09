Israel Politics: इस्राईलमध्ये नवी समीकरणे!

इस्राईलच्या राजकारणात सत्तांतराच्या हालचालींना आता निर्णायक वळण मिळाले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे कट्टर विरोधक आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांना पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी अध्यक्ष इसाक हरझॉग यांनी निमंत्रित केल्याने देशातील राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. नेतान्याहू यांची दीर्घकालीन सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट केली आहे. या घडामोडीमुळे इस्राईलमध्ये नव्या राजकीय पर्वाची शक्यता निर्माण झाली असून, आयझेनकोट सरकार स्थापनेत यशस्वी होणार का, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. नेतान्याहू यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीनेही हा मोठा धक्का मानला जात आहे. इस्राईलमध्ये उजव्या, डाव्या, मध्यवर्ती आणि अरब पक्षांचे राजकीय हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या सर्वांना एका आघाडीत आणणे हे मोठे आव्हान आहे..परराष्ट्र धोरण कायम राहीलइ स्राईलचे अध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची संधी देणे, हा त्या देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या दीर्घ नेतृत्वाला पर्याय उभा राहू शकतो. मात्र, सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण मिळणे आणि प्रत्यक्ष सत्तेत येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आयझेनकोट यांना विविध पक्षांचा पाठिंबा मिळवून टिकाऊ आघाडी उभारावी लागेल.या घडामोडीचा मुख्य अर्थ म्हणजे नेतृत्वबदलाची शक्यता. लगेचच देशाच्या सर्व धोरणांत बदल होईल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. निवडणुकीनंतरची कोंडी सोडवणे आणि परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या पक्षांना एकत्र ठेवणे, ही नव्या नेतृत्वाची पहिली परीक्षा असेल. नेतान्याहूविरोध हा एकत्र येण्याचा आधार ठरू शकतो; पण सरकार चालवण्यासाठी ठोस सामायिक कार्यक्रम आवश्यक असेल. त्यामुळे पुढील राजकीय स्थैर्य हे आघाडीतील तडजोडींवर अवलंबून राहील.इराणच्या प्रश्नावर सातत्य अधिक आणि बदल मर्यादित असण्याची शक्यता आहे. आयझेनकोट हे माजी लष्करप्रमुख असल्याने, त्यांच्या नेतृत्वाकडे केवळ शांततेकडे झुकणारा पर्याय म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. इराणकडून निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाविषयक धोक्यांना रोखण्याचे उद्दिष्ट कायम राहू शकते..फरक उद्दिष्टांत नव्हे, तर ते साध्य करण्याच्या पद्धतीत दिसू शकतो. लष्करी दबावाबरोबरच अमेरिकेशी अधिक समन्वय, राजनैतिक प्रयत्न आणि प्रादेशिक सहकार्याला महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे निश्चित धोरण समजण्याऐवजी संभाव्य दिशा म्हणून पाहावे. प्रत्यक्ष निर्णय नव्या आघाडीची रचना, तिची अंतर्गत एकजूट आणि सुरक्षेची परिस्थिती यांवर अवलंबून असतील. म्हणून इराणला या घडामोडीकडे इस्राईल कमकुवत झाल्याचे चिन्ह म्हणून पाहता येणार नाही. नेतृत्व बदलले, तरी सुरक्षा प्राधान्यक्रम सहज बदलत नाहीत. उलट, अधिक समन्वित आणि विचारपूर्वक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. इस्राईलसाठी खरी कसोटी म्हणजे देशांतर्गत राजकीय स्थैर्य साधताना बाह्य धोक्यांना उत्तर देणे आणि अनावश्यक युद्धविस्तार टाळणे, ही असेल. नव्या सरकारच्या यशाचे मोजमापही याच संतुलनावर होईल..दुराव्याकडून धोरणात्मक सहकार्याकडेगे ल्या सात दशकांमध्ये भारत आणि इस्राईल संबंधांचा प्रवास तात्त्विक दुराव्यापासून बहुआयामी धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत पोहोचला. पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावरील भारताच्या भूमिकेमुळे प्रारंभी इस्राईलशी अधिकृत संबंध टाळले गेले; परंतु हा दुरावा उत्तरोत्तर कमी होत गेला. त्याचे काही टप्पे.१७ सप्टेंबर १९५० : पं.नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून इस्राईलला कायदेशीर मान्यता.१९६२ : भारत-चीन युद्धादरम्यान इस्राईलने भारताला तातडीने तोफखाना दारूगोळा आणि हलकी शस्त्रे पुरवली.१९७१ : इस्राईलने भारताला तोफा, दारूगोळा आणि शत्रूच्या ठिकाणांची माहिती पुरवली. राजकीय पातळीवर भारत अरब देशांच्या बाजूने.१९६७ : प्रादेशिक दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी ‘रॉ’ आणि इस्राईलची ‘मोसाद’ यांच्यात गुप्त सहकार्याला मंजुरी दिली.१९७५ : ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ला मान्यता.१९९२ : इस्राईलशी पूर्ण अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा नरसिंह राव यांचा निर्णय.१९९८ : ‘पोखरण-२’ अणुचाचण्यांनंतर भारतावर निर्बंध लादले गेले, पण इस्राईल त्यात नव्हता. वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात दहशतवादविरोधी लढा, सीमा व्यवस्थापन आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यासाठी संस्थात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांचा इस्राईलदौरा. ठिबक तंत्रज्ञान आणि कोरडवाहू भागातील संशोधनातही परस्पर सहकार्य सुरू केले.२००४ : डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने इस्राईलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञानातील सहकार्य भक्कम केले.२०१४ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताने उघड आणि धोरणात्मक जवळीकीची अधिकृत भूमिका घेतली.२०१७ : नरेंद्र मोदी हे इस्राईलला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. या दौऱ्यात त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट देणे टाळले, ज्यामुळे स्वतंत्र संबंधांचे धोरण स्पष्ट झाले. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इस्राईलविरोधी प्रस्तावांवर भारताने अनेकदा तटस्थ भूमिका घेत सुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधी सहकार्यातील जवळीक दर्शविली.२०२६ : पंतप्रधान मोदींचा इस्राईलचा दुसरा ऐतिहासिक दौरा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याचे पर्व सुरू झाले..आयझेनकोट यांच्यापुढे आव्हानआयझेनकोट यांच्यासाठी अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्यांच्या आघाडीतील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना तो स्वीकारणे अवघड ठरू शकते. कारण आयझेनकोट यांच्या संभाव्य आघाडीत पॅलेस्टिनी प्रश्नावर परस्परविरोधी भूमिका असलेले पक्ष असू शकतात. म्हणजेच, नेतान्याहू यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी विरोधकांना एकत्र आणणे आणि त्यानंतर स्थिर सरकार चालवणे, ही दोन वेगवेगळी आव्हाने असतील. इस्राईलमध्ये सत्तांतराचे गणित केवळ ज्यू उजव्या आणि डाव्या पक्षांपुरते मर्यादित नसून, अरब पक्षांची भूमिका आणि त्यांचा पाठिंबा हाही सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे, हे ठरवू शकतो.पद सोडावे लागणार का?नेतान्याहू यांना लगेच पद सोडावे लागणार नाही. केवळ विरोधी पक्षांनी आयझेनकोट यांना पाठिंबा दिल्याने सरकार आपोआप कोसळत नाही. आयझेनकोट यांना लोकप्रतिनिधीगृहाचा विश्वास संपादन करावा लागेल. ‘नेसेट’ने त्यांच्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केल्यानंतरच सत्तांतर पूर्ण होईल.प्रक्रिया गुंतागुंतीचीइस्राईलची संसद म्हणजे ‘नेसेट’‘नेसेट’मध्ये एकूण १२० सदस्य असतात.सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची (Proportional Representation) निवडणूक पद्धती आहे.त्यामुळे अनेक पक्षांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळते. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे तुलनेने कठीण असते.परिणामी, सरकार स्थापनेसाठी अनेक पक्षांना एकत्र आणून आघाडी करावी लागते.अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाचीप्रतिनिधींशी चर्चा करतात.कोणत्या खासदाराला सरकारस्थापनेसाठी सर्वाधिक पाठिंबा मिळू शकतो, याचा अंदाज घेतला जातो.त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष त्या खासदारालासरकार स्थापन करण्याची जबाबदारीसोपवतात.त्यासाठी साधारणतः २८ दिवसांची मुदत दिली जाते. विशेष परिस्थितीत अध्यक्ष आणखी१४ दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकतात.निर्धारित मुदतीत सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यास अध्यक्ष दुसऱ्या खासदाराला संधी देऊ शकतात.अध्यक्ष स्वतःच्या राजकीय पसंतीनुसार पंतप्रधान निवडत नाहीत. ‘पाठिंबा मिळवण्याची क्षमता’ हा मुख्य निकष असतो.भारताला नव्या संधी शक्यइस्राईल आणि अरब देशांमधील संबंध सुधारल्यास भारताच्या पश्चिम आशियाविषयक आर्थिक आणि राजनैतिक धोरणाला मदत होईल.भारत-प.आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला नवी गती मिळू शकते.इस्राईलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य कायम ठेवून पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारत आपली पारंपरिक भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडू शकतो.आखाती देशांमधील भारतीय कामगारांची सुरक्षितता आणि ऊर्जा पुरवठ्याच्या स्थैर्याला मदत होऊ शकते.भारताची भूमिका मात्र बदलत्या इस्रायली नेतृत्वावर अवलंबून न ठेवता इस्राईल, पॅलेस्टाइन आणि अरब देशांशी संतुलित संबंध राखण्याची असावी..अरब पक्षांची विचारसरणीइस्राईलमधील अरब पक्षांची विचारसरणी समजून घेताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते आणि ती म्हणजे हे पक्ष प्रामुख्याने इस्राईलमधील अरब नागरिकांचे राजकीय, सामाजिक आणि राष्ट्रीय प्रश्न मांडतात. त्यांची भूमिका केवळ धर्मावर आधारित नसून पॅलेस्टिनी ओळख, समान नागरिकत्व, सामाजिक न्याय आणि इस्राईल-पॅलेस्टाइन संघर्ष या मुद्यांशी जोडलेली आहे. इस्राईलमध्ये अरब पक्षांना अनेकदा सत्तास्थापनेच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी मिळते. कारण कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास त्यांच्या खासदारांचा पाठिंबा सत्तेचे गणित बदलू शकतो, हे यंदाच्या निवडणूक निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.संख्याबळसरकार स्थापन करण्यासाठी६१ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकतागादी आयझेनकोट यांच्या आघाडीला सहा पक्षांच्या ६७ खासदारांचा पाठिंबाया ६७ मध्ये अरब पक्षांच्या१९ खासदारांचाही समावेशपंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना४६ खासदारांचा पाठिंबात्यामुळे नेतान्याहू यांना अध्यक्ष इसाक हरझॉग सरकार स्थापनेची पहिली संधी देणार नाहीतनुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाहीयुनायटेड तोराह ज्युडाइझम आणि शास या पक्षांकडे मिळून १३ जागायुनायटेड तोराह ज्युडाइझमकडून नेतान्याहू यांना पाठिंबा देण्यास नकारशास पक्षाचा नेतान्याहू यांना पाठिंबा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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