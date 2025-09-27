अग्रलेख : …का झाली गतप्रभ तारांगणे?

उभ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी हंबरडा फोडत असताना मराठीची तमाम मनोरंजननगरी कुठे आहे?स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे लोकमान्य टिळकांच्या देहावसानानंतर महात्मा गांधींच्या हाती आली, तेव्हा ‘टिळक स्वराज्य फंडा’ची कल्पना गांधीजींनी सुचवली. या निधीसाठी बालगंधर्व आणि संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांनी ‘संयुक्त मानापमाना’चा ऐतिहासिक खेळ केला. ती तारीख होती आठ जुलै १९२१. या खेळातून दोघांनीही भरीव निधी मिळवून दिला..वास्तविक त्यावेळी बालगंधर्व स्वत:च कर्जबाजारी होते, आणि केशवरावांचीही स्थिती बरी नव्हतीच. आपसातली स्पर्धा आणि अहंकार बाजूला ठेवून या दोघा दिग्गज गायक-कलावंतांनी देशासाठी योगदान दिलेच. ‘गोष्ट संयुक्त मानापमानाची’ हा नितांतसुंदर प्रयोग या ऐतिहासिक खेळाच्या शताब्दीच्या निमित्ताने तीनचार वर्षापूर्वी झाला होता..ही आठवण पुन्हा काढण्याचे कारण सध्या महाराष्ट्रात ओल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आभाळाला ठिगळे लावू पाहणारे आपले शेतकरीबांधव आणि त्याची विदारक अवस्था. मराठी कलावंतांचे लक्ष या स्थितीकडे वेधावे, या हेतूनेच हे स्मरणरंजन आहे.‘पाणी’, ‘पिपाणी’, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’, ‘झिंक चिक झिंग’, ‘ये रे ये रे पावसा’, गाभ्रीचा पाऊस यांसारख्या अनेक चित्रपटातून शेतीसंबंधी गंभीर विषय ताकदीने मांडल्याबद्दल मराठी कलाकारांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. चित्रपटाच्या यशानंतर कमाईच्या रसभरीत कहाण्याही आपण ऐकत असतो. पुरस्काराच्या निमित्ताने कौतुकही होते. तसे ते व्हायलाच हवे. पण आज उभ्या महाराष्ट्रातला शेतकरी हंबरडा फोडत असताना ही तमाम मराठी मनोरंजननगरी कुठे आहे?.महाराष्ट्रावर अस्मानी संकट कोसळलेले असताना, आणि हेवेदावे, मतभेद, स्पर्धा, राजकारण हे सारे मागे टाकून मदतीसाठी मैदानात प्रत्यक्ष उतरण्याची गरज असताना आपले ‘सेलेब्रिटी सितारे’ काय करत आहेत? आपले मराठी तारांगण अचानक गतप्रभ का बरे झाले आहे? फाटलेले आभाळ, धाय मोकलून रडणारे शेतकरी, संसार उघड्यावर पडलेल्या जनतेचं दुःख कलाकारांच्या मनाला शिवत नाही का? नाटक, चित्रपट, मालिका अशा माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणाऱ्यांना निसर्गाच्या पडद्यावर चाललेले हे तांडव दिसत नाही का? असे कितीतरी प्रश्न आता पडू लागले आहेत..हिंदी अभिनेता सोनू सूदने पंजाबमधील पुराच्या आपत्तीनंतर पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन मदत केली. घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी, तसेच आवश्यक ती मदत देण्यासाठी कायमस्वरूपी हेल्पलाइन क्रमांक दिले. कोरोना काळातही मदतीसाठी पुढे आलेल्या सोनू सूदने यावेळीही आपली संवेदनशीलता दाखवून दिलेली आहे.विशेष म्हणजे हे सर्व करताना त्याने पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांत जाऊन तेथील जनतेचे मनोधैर्य वाढविण्याचेही काम केले आहे. ‘नाम फाउंडेशन’द्वारे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी कार्य करणारे अभिनेते नाना पाटेकर व मकरंद अनासपुरे यांचा अपवाद सोडला तर संकटसमयी इतर मराठी कलाकार मागे का राहतात, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे..ज्यांच्या जिवावर आपल्याला जनसामान्यात मान-सन्मान आहे ती बिचारी जनताच पाण्यात बुडालेली असताना मदतीसाठी मैदानात उतरावे, असं मराठी कलाक्षेत्राला वाटत नसेल, यावर विश्वास बसत नाही. वैयक्तिक पातळीवर अनेक कलाकार साह्य करतही असतील; पण मुद्दा समाजासमोर उदाहरण घालून देण्याचा आहे.आपल्या विविध कलाकृतींतून सामाजिक विषय हाताळणाऱ्यांना जर अशा भयावह स्थितीत सामाजिक भान नसेल तर परिस्थिती कठीण आहे, असे म्हणावे लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार २६ लाखांपेक्षा जास्त हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. १९५ तालुके व ३० जिल्हे बाधित आहेत..दुसऱ्या बाजूला ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, आणि सरकारच्या लेखी तर ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पनाच नसून त्याऐवजी ‘सततचा पाऊस’ अशी नोंद होते. नुकसानभरपाई मिळण्यासाठीचे निकषही अतिशय कठीण आहेत, मदतनिधीवरूनही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याच्या बातम्या पुढे येत आहेत. पीक विमा योजनेची ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी अवस्था आहे.दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई देणार अशी घोषणा झालेली असली तरी ती प्रत्यक्ष हातात येईपर्यंत शेतकऱ्यांना ‘निकष’ नावाच्या सरकारी दिव्यातून जावे लागणार आहे. कलाकारांसाठी ‘स्ट्रगल’ हा शब्द काही नवीन नाही. पण शेतकऱ्यांसाठी ‘स्ट्रगल’ श्वासाबरोबर चालणारा सोबती आहे, याची जाणीव कलाकारांनीच नव्हे, तर सर्वांनीच ठेवली पाहिजे..एखादा गंभीर विषय आपल्या अभिनयातून उत्कृष्टपणे सादर करणे वेगळे व तशी भयानक स्थिती निर्माण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कृती करणे वेगळे. एखाद्या चित्रपट चांगला चालल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून किती कोटींची कमाई केली, याचे कौतुक होते. पण त्यातलाच काही वाटा समाजासाठीही द्यावा असे वाटणेही संवेदनशील माणूस म्हणून महत्त्वाचे आहे..धीर देणे हासुद्धा मदतीचा एक प्रकार आहे. आता जगावे तरी कसे आणि कुणासाठी, अशी अवस्था झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन जगण्यासाठी ऊर्जा देण्याची गरज आहे. कणा मोडलेला असला तरी पाठीवर हात ठेऊन फक्त ‘लढ’ म्हटलं तरी हा जगाचा पोशिंदा चिखलातही आपले पाय घट्ट रोवून परत उभा राहील. त्याला आज गरज आहे ती हळव्या हातांची, संवेदनशील मनाची. आज गरज आहे ती देणाऱ्या हातांची. मग ते कुठूनही येवोत. भक्तांच्या श्रद्धेतून भरभरून वाहणाऱ्या अनेक देवस्थानांच्या दानपेट्याही मोकळ्या करण्याची हीच वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.