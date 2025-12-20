अग्रलेख - त्या पैलतीरावर मिळेल मजला थारा…

जेमतेम विशीच्या उंबरठ्यावरचा, बी. टेकचे शिक्षण घेणारा हरीश राणा वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरुन खाली पडला. ही घटना २०१३च्या ऑगस्टमधली. डोक्याला गंभीर दुखापती झालेला हरीश राणा मृत्यूशी झगडत राहिला. पण तो हलत नाही, बोलत नाही. कृत्रिम जीवरक्षक उपकरणांच्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनांव्यतिरिक्त अस्तित्वाची लक्षणे दिसत नाहीत. वर्षानुवर्षे इस्पितळाच्या बिछान्यात पडून राहिल्याने आता शरीरावर क्षते पडू लागली आहेत. .त्याचे आईवडील ‘आपल्या मुलाची सोडवणूक करा’ म्हणून न्यायालयात खेटे घालत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अप्रत्यक्ष इच्छामरणाच्या (Passive Euthanasia) संदर्भात आता तातडीने निर्णय घ्यायला हवा, हे मान्य केले. ‘हे प्रकरण आता गुंतागुंतीचे झाले आहे, हा निर्णय घेण्यासाठी आम्हालाही वैद्यकतज्ज्ञ आणि अन्य संबंधितांनी मदत करावी’ असे उद्गार खंडपीठाच्या न्यायाधीशद्वयाने काढले. त्याचे स्वागत व्हायला हवे. हरिश यांच्या पालकांशीही ते चर्चा करणार आहेत. इच्छामरणाच्या संकल्पनेकडे अधिक संवेदनशीलतेने आणि तार्किक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, ही काळाची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे..इच्छामरणाचे कायदे जगाच्या पाठीवर कुठेच सोपे नाहीत. एखादे जीवन वैद्यकीय मदतीने संपवण्यासाठी खूप सोपस्कार पार पाडावे लागतात. बेल्जियम, नेदरलँड अशा काही मोजक्या देशांत इच्छामरणाचा कायदा आहे, पण तिथेही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. हरीश राणाचा प्रवास- जो कधीच थांबला आहे- तो वैद्यकीयदृष्ट्याही थांबवणे हे माणुसकीच्या धर्माला अनुसरून राहील, यात शंका नाही. खरे तर आता हे वास्तव तत्त्वतः मान्य होत आहे. केवळ भावनिक विचार करून एखाद्या व्यक्तीचा श्वासोच्छश्वास सुरू आहे, म्हणून त्याला जगवत ठेवणे, यातील फोलपण सगळ्यांना जाणवते. परंतु हे कायद्यात कसे बसवावे, हा प्रश्न सुटलेला नाही..लिव्हिंग विल’ अर्थात ‘वैद्यकीय मृत्युपत्र’ ही संकल्पनाही आता आपल्याकडे आली आहे. भविष्यात आपल्याला असाध्य आजार झाला आणि बरे होण्याची शक्यता नसेल तर कृत्रिमरीत्या जगवू नये, अशी इच्छा संबंधित व्यक्तीने तंदुरुस्त असतानाच लिहून ठेवणे म्हणजे ‘वैद्यकीय मृत्युपत्र’. हरीश राणा यांच्या सद्यःस्थितीत त्यांच्या वडिलांनीच त्याची जीवरक्षकप्रणाली काढण्याची मुभा मिळावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार न्यायालयाने करायला हवा. पण खरी गरज आहे, ती व्यापक, सर्वसमावेशक कायद्याची. .जगण्याच्या अधिकारातच स्वेच्छेने मरण्याचा अधिकारही अध्याहृत असतो, हे इच्छामरणाच्या कायद्यामागचे मूळ तत्त्व असते. त्याचा विचार करून आपल्याकडेही हा कायदा कशारीतीने करता येईल,याचा सर्वांगीण विचार व्हायला हवा. इच्छामरणाची संकल्पना नवीन नाही. ग्रीक-रोमन काळात इच्छामरणाला प्रतिष्ठा होती. आपल्या हिंदू संकल्पनांमध्येही इच्छामरण हे वरदान मानले जायचे, हे पितामह भीष्मांच्या भारतीय व्यक्तिरेखेवरून कळते. परंतु, कालौघात ही प्रतिष्ठा विलयाला गेली, त्यात धर्मपीठांचा सहभाग होताच, पण त्याचे प्रमुख कारण वैद्यकीय क्षेत्रात झालेली प्रगती हे आहे. वैद्यकशास्त्र हे जीव जगवणारे शास्त्र आहे, आयुष्याची गुणवत्ता वाढवणारे शास्त्र आहे..या ठाम विश्वासाने अखेर इच्छामरणाच्या संकल्पनेचा मात्र बळी गेला. एखादा रुग्ण मरणशय्येवर निश्चेष्ट अवस्थेत खितपत पडलेला दिसत असूनही त्याची सुटका करण्याची कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. काही वर्षांपूर्वी अरुणा शानभाग या मुंबईतील इस्पितळात मरणाशी झगडणाऱ्या नर्सची कहाणी खूप गाजली होती. अखेर शानभाग यांना अनेक वर्षे निष्क्रियावस्थेत जगून निसर्गनियमानेच जावे लागले. त्यानंतर २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकालांमध्ये इच्छामरणाशी संबंधित सकारात्मक निवाडे दिले. दोन वर्षांपूर्वी अप्रत्यक्ष इच्छामरण कायदेशीर ठरवणारी कलमे न्याय दंडसंहितेत समाविष्ट झाली. .अर्थात ‘प्रत्यक्ष इच्छामरणा’ला मात्र आपल्याकडे मान्यता नाही. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीस समजा असे वाटले की ‘आपले आता पुरेसे जगून झाले आहे, आता येथून निघावे.’ तर तशी मान्यता कायदा देऊ शकत नाही. आत्महत्या ही बव्हंशी भावनेच्या उद्रेकातून होते, इच्छामरण हे तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहणे अनिवार्य असते, हे मात्र लक्षात घ्यायला हवे. ज्या वर्षी हरीश राणा यांचा अपघात झाला, त्याच २०१३ च्या डिसेंबरात ‘फॉर्म्युला वन’ या मोटारशर्यतीतील जगज्जेता सितारा मायकेल शूमाकर याचा स्कीइंग करताना फ्रान्सच्या आल्प्स पर्वतराजीत अपघात झाला. त्यात त्याच्या मेंदूला जबर मार बसून गेली १३ वर्षे तोदेखील अंथरुणाला खिळून आहे. .केवळ डोळ्यांच्या हालचालींनी तो अगदी अल्प संवाद साधू शकतो. अशी अनेक प्रकरणे सापडतील. पण इच्छामरणाचा मार्ग मात्र अजून पुरेसा प्रशस्त झालेला नाही, हे खरेच. ‘शेवटला दिस गोड व्हावा’ याजसाठी हा सगळा जीवनभराचा अट्टहास असतो. तोच नशिबी येणार नसेल तर सारेच फोल ठरते. कविवर्य सुरेश भटांचे एक गहनगूढ गीत येथे आठवते. -‘त्या पैलतीरावर मिळेल मजला थारा, सुहृदांची प्रेमळ सोबत आणि उबारा, इकडच्या तटावर झाले ध्वस्त निवारे, जळतात पावलांखाली क्रुद्ध निखारे, मी तळमळताही निर्विकार जन सारे, पण तिथे वाहतो प्रसन्न शीतल वारा…अनेकदा मृत्यू हादेखील असोशीने भेटावा असा सखा वाटू लागतो. पण त्याच्या भेटीलागी बरेच खटाटोप करावे लागतात. हरीश राणा यांच्यासारख्या दुर्दैवी कहाणीचा शेवट व्हावा, ही इच्छादेखील माणुसकीच्या धर्माला जागणारी आहे. तिचा सन्मान व्हायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 