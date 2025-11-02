मोर्चाचे सत्य

मुंबईत महाविकास आघाडीने काढलेल्या मोर्चाच्या निमित्ताने राज्यातील राजकारणाच्या सद्यःस्थितीचे दर्शन झाले. मोर्चाच्या निमित्ताने का होईना या आघाडीतील घटक पक्षांमधील एकतेचा धागा दृश्यमान झाला, पण त्याचबरोबर धोरण आणि शैलीतील फरकही स्पष्ट झाला. दोन्ही ‘सेनां’बरोबर जाताना काँग्रेसचे अवघडलेपण लपून राहात नव्हते. आंदोलकांचा मुख्य रोख निवडणूक आयोगावर असताना महायुतीने मूकमोर्चा काढून अनावश्यक प्रतिक्रिया दिली. थोडक्यात राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्राथमिक मुद्द्यावर म्हणजे मतदारयाद्यांच्या प्रश्नांवरूनच आंदोलने करावी लागणे आणि सत्ताधाऱ्यांनीही त्याकडे केवळ राजकीय सोईच्या चष्म्यातून पाहणे ही बाब राजकीय प्रक्रियेच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे चाचपडणे कसे चालू आहे, हे दर्शवणारी आहे. .महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने गेल्या महिन्यात निवडणूक आयोगासोबत दोन वेळा बैठका घेऊन मतदारयाद्या दोषमुक्त करण्याची मागणी केली होती. मतदारयाद्यांविरोधात विरोधकांनी उघडलेल्या मोहिमेचाच भाग म्हणजे शनिवारी मुंबईत निघालेला ‘सत्याचा मोर्चा’. निवडणूकप्रक्रिया हा लोकशाहीव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक. या प्रक्रियेतील घटक असलेले एक नव्हे तर अनेक राजकीय पक्ष मतदारयाद्यांवर प्रश्न उपस्थित करत असतील, तर त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. राज्यात दहा लोकसभा मतदारसंघात ९ लाख ४१ हजार ७५० दुबार मतदार असल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला. विरोधक कोणतेही पुरावे देत नाहीत, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असताना त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दुबार मतदारांची नावे असलेल्या याद्यांचे गठ्ठे मोर्चास्थळी आणण्यात आले होते. .कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, मुरबाड आणि भिवंडीमधील साडेचार हजार मतदारांनी त्यांच्या मूळ ठिकाणी मतदान तर केलेच; परंतु मुंबईतील मलबार हिल मतदारसंघातही मतदान केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने या आरोपांची तातडीने शहानिशा करून सत्य समोर आणण्याची आवश्यकता आहे. मतचोरीचे सर्व पुरावे घेऊन न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली. परंतु निवडणूक आयोगाविरुद्ध यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणांच्या प्रलंबित सुनावण्या पाहता तो मार्ग खडतर वाटतो.राष्ट्रीय पातळीवर सदोष मतदारयाद्यांचा मुद्दा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लावून धरला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीने हा मुद्दा जरी हाती घेतला असला, तरी ‘मनसे’ची सावली मात्र पडू नये म्हणून या मोर्चात काँग्रेस पक्ष कडेकडेने सामील झालेला दिसला. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकजुटीची मूठ आवळली असल्याचे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. परंतु मोर्चाच्या व्यासपीठावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि इतर केवळ दोन ते तीन नेत्यांची उपस्थिती आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोर्चाकडे फिरवलेली पाठ ही महाविकास आघाडीत एकजुटीचा अभाव दर्शवत होती. काँग्रेसच्या मुंबई शहराध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी स्वतःला मोर्चापासून लांब ठेवले. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन ठाकरे बंधूंमध्ये झालेल्या सलोख्यानंतर काँग्रेसची झालेली अडचण लपून राहिलेली नाही..\rराज ठाकरे यांनी त्यांच्या शैलीत ‘दुबार मतदारांना फोडून काढा, बडव बडव बडवल्यानंतरच त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्या’ असे सांगितले. निवडणूकप्रक्रिया पारदर्शक करण्याच्या हेतूने विरोधक अभ्यास करून, भिंग लावून मतदारयाद्या तपासून त्यातील त्रुटी शोधत आहेत. असे असताना ठोकशाहीची भाषा करणे हे न शोभणारे आहे. पण लगेच उद्धव ठाकरे यांनी ‘लोकशाहीच्या मार्गानेच फटकावून काढा’, असे सांगत आपली वेगळी रेघ दाखवून दिली. काँग्रेसलादेखील ‘मनसे’ची ही ठोकशाहीची भाषा पटणे शक्य नाही. मतदारयाद्यांमधील घोळाविरोधातला हा लढा कोणत्या मार्गावरुन पुढे न्यायचा हे विरोधकांना एकत्रित बसून काय ते ठरवावे लागणार आहे..लोकशाही प्रक्रियेत जनतेच्या प्रश्नांवर लढण्यासाठी विरोधकांनी रस्त्यावर उतरावे आणि सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या समस्यांची उकल करण्यासाठी झिजावे हा प्रघात आहे. आता मात्र निवडणूक यंत्रणा, मतदार याद्यांमधील दुबार मतदारांसह असंख्य त्रुटींसाठी विरोधी पक्षांना लढा द्यावा लागत आहे. निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेतील दोष दुरुस्त झाले तर त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांनादेखील होणार आहे. निवडणूक आयोगविरोधात विरोधकांनी काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’ला उत्तर देण्याची जबाबदारी भाजपची खचितच नव्हती. मग आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी भाजपने ‘मूक मोर्चा’ काढला, तो कशासाठी? ही व्यूहनीतीच्या दृष्टीनेदेखील चूक म्हणावी लागेल. मुख्य आव्हान आहे ते निवडणूक आयोगापुढे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी आयोगाने ‘दूध का दूध,पानी का पानी’ अशी भूमिका घेऊन वास्तव लख्खपणे समोर आणायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.